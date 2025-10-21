Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
автомобили разных цветов
автомобили разных цветов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:26

Призраки автопрома ожили: почему бренды, которых больше нет, продаются всё лучше

Toyota и BMW лидируют среди иностранных марок по продажам в России — "Автостат"

Парадокс, который сегодня наблюдают аналитики, заключается в том, что зарубежные бренды, официально покинувшие российский рынок, внезапно начали показывать рост продаж. Несмотря на уход представительств и прекращение официальных поставок, машины глобальных марок продолжают активно покупать, а их доля на рынке — расти.

Почему "ушедшие" марки вернулись в статистику

По данным агентства "Автостат", с начала года доля мировых брендов в продажах автомобилей в России выросла с 6% до 12%. Рост произошёл не за счёт возвращения официальных дистрибьюторов, а благодаря активизации параллельного импорта, частных поставок и торговли с пробегом.

"Если в январе их доля составляла лишь 6%, то к третьей неделе октября показатель удвоился и достиг 12%", — отметил генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков.

Наиболее востребованными остаются автомобили японских, немецких и корейских брендов. Покупатели, несмотря на появление новых китайских моделей, по-прежнему ищут машины привычного качества и дизайна.

Кто лидирует среди "старожилов" рынка

Неизменным лидером остаётся Toyota, чьи автомобили занимают около 2,6% рынка. На втором месте — BMW с долей 1,4%. Далее следуют корейские Kia (1,1%) и Hyundai (0,9%).

Интересно, что сразу несколько брендов делят одинаковую долю — по 0,7%. Среди них Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda и Mazda. Эти марки стабильно присутствуют в статистике продаж, хотя официально их представительства в стране приостановили работу.

Замыкают десятку Lexus и Audi — по 0,5% каждая. Примерно такую же долю удерживает и KGM (бывший SsangYong), единственный корейский производитель, который официально работает в России.

Сравнение: ТОП мировых брендов по доле рынка

Место Бренд Доля рынка, %
1 Toyota 2,6
2 BMW 1,4
3 Kia 1,1
4 Hyundai 0,9
5-8 Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda, Mazda 0,7
9-10 Lexus, Audi 0,5
10+ KGM (SsangYong) 0,5

Как это стало возможным

Причины роста понятны:

  1. параллельный импорт — основная схема поставок популярных моделей из ОАЭ, Казахстана и Китая.

  2. серые дилеры и небольшие частные компании активно заполняют освободившиеся ниши.

  3. авто с пробегом — популярная альтернатива новым машинам, особенно среди премиум-марок.

  4. запас доверия к брендам — покупатели охотнее выбирают проверенные модели, даже без официальной гарантии.

Многие владельцы отмечают, что обслуживание таких машин не вызывает проблем: сервисные центры продолжают работать, а детали доступны через независимые поставки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка купить "клон" известных моделей под новыми китайскими названиями.

  • Последствие: сложности с обслуживанием и перепродажей.

  • Альтернатива: покупка подержанных оригинальных Toyota, BMW или Volkswagen, ввезённых по параллельному импорту.

А что если ситуация продолжится?

Если тенденция сохранится, эксперты прогнозируют, что к концу года доля иностранных брендов может достичь 15%. Это произойдёт не из-за возвращения компаний, а благодаря расширению логистических схем и увеличению поставок через соседние страны.

Однако рынок всё же меняется: доля китайских производителей в абсолютных цифрах остаётся доминирующей, а зарубежные бренды теперь стали нишевым, но стабильным сегментом.

FAQ

Как сейчас покупают машины Toyota или BMW?
Через параллельный импорт, в основном из Казахстана, Китая и ОАЭ. Машины проходят сертификацию и могут ставиться на учёт.

Сколько стоит параллельно ввезённая иномарка?
Средняя наценка составляет от 10 до 25% по сравнению с ценами 2021 года, в зависимости от модели и страны ввоза.

Есть ли гарантия у таких авто?
Официальной — нет, но некоторые дилеры предлагают собственную гарантию на 6-12 месяцев.

Мифы и правда

  • Миф: иностранные бренды больше не продаются в России.
    Правда: продаются, но через неофициальные каналы и параллельный импорт.

  • Миф: без официальных сервисов невозможно обслуживать такие автомобили.
    Правда: сервисные сети адаптировались, запчасти поставляются независимо.

  • Миф: китайские аналоги полностью заменили европейские и японские авто.
    Правда: китайцы заняли массовый сегмент, но премиум остаётся за привычными марками.

Интересные факты

• Toyota RAV4 остаётся самым продаваемым "ушедшим" автомобилем в России.
• Более 60% BMW, проданных в 2025 году, — это машины с пробегом.
• SsangYong (KGM) официально вернулся под новым названием, став редким примером легального присутствия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Современные дизельные двигатели признаны более экономичными, но требующими сложного обслуживания сегодня в 12:36
Эта разница между бензином и дизелем объясняет, почему у фур вечная молодость

Почему малолитражки ездят на бензине, а грузовики — на дизеле? Разбираем разницу в работе двигателей, расходе, мощности и будущем топлива.

Читать полностью » Учёные выяснили, что тормозная пыль наносит лёгким больший вред, чем дизельные выхлопы сегодня в 11:30
Оказалось, что дышать выхлопом безопаснее, чем тормозить: новая угроза прячется под колёсами

Новое исследование показало, что пыль от тормозных колодок может быть токсичнее дизельных выхлопов. Почему медь в их составе представляет угрозу для лёгких и что делать, чтобы дышать безопаснее?

Читать полностью » Эксперты предупредили, что до 45% мирового микропластика образуется при износе автомобильных шин сегодня в 10:24
Дождь смывает не грязь, а яд: как дороги превращают воду в токсичный коктейль

Микропластик из шин загрязняет воздух и воду сильнее, чем пластиковые пакеты. Учёные нашли простой и дешёвый способ остановить его путь к океану.

Читать полностью » Эксперт Зиновьев: Ford Mondeo V остаётся востребованным на вторичном рынке сегодня в 9:58
Последний самурай на колёсах: почему Ford Mondeo до сих пор держит удар, когда другие сдаются

Mondeo с мотором 2.5 и "автоматом" называют последним настоящим Фордом. Почему этот седан всё ещё стоит своих денег на вторичке — рассказываем подробно.

Читать полностью » Автоэксперт: угол наклона спинки в 100–110 градусов обеспечивает устойчивость корпуса сегодня в 9:25
Не руль и не тормоза: главный фактор, от которого зависит безопасность на дороге

Как правильно настроить сиденье, руль и зеркала, чтобы не уставать и чувствовать безопасность даже в долгих поездках — практические советы для водителей.

Читать полностью » Автоэксперт: климат-контроль стал обязательной системой современного автомобиля сегодня в 8:45
Ошибка, из-за которой климат-контроль ломается чаще всего — как её избежать

Почему климат-контроль стал стандартом комфорта в авто и чем он отличается от кондиционера? Разбираемся, как система поддерживает идеальный микроклимат.

Читать полностью » BYD и SAIC лидируют по продажам автомобилей в Китае в 2025 году — аналитика GlobalData сегодня в 8:25
Китайские гиганты мчатся вперёд: как BYD и BAIC задают темп мировым продажам авто

Китайские автопроизводители продолжают устанавливать рекорды продаж, усиливая позиции на внутренних и зарубежных рынках.

Читать полностью » Автоэксперт: отключать ESP стоит только на рыхлом снегу и грунте сегодня в 7:25
Машина будто предугадывает аварию: что скрывают аббревиатуры ABS, ASR и ESP

Почему современные автомобили не теряют управление даже на льду и мокром асфальте? Разбираем, как работают системы ASR, ESP и ABS и когда их можно отключать.

Читать полностью »

Новости
Наука
Рудж: в кратерах Марса найдены слои льда, сохранившиеся миллионы лет
Наука
Научно-исследовательское судно подняло образцы ценных металлов с глубины 2 км
Наука
NASA: космический аппарат New Horizons обнаружил на Плутоне признаки действующих ледяных вулканов
Садоводство
Фосфор и калий укрепляют гортензии перед зимой — рекомендации агрономов
Дом
Эксперты посоветовали замачивать терракотовые кашпо в растворе уксуса на 30–40 минут для удаления белых пятен
Культура и шоу-бизнес
Кевин Федерлайн сообщил, что получал от Бритни Спирс 20 тысяч долларов алиментов в месяц
Садоводство
Национальный садоводческий центр США: слой мульчи 5–8 см защищает растения от первых заморозков
Питомцы
Профилактическую обработку собак от мошек нужно проводить каждые 4–6 недель
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet