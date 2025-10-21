Призраки автопрома ожили: почему бренды, которых больше нет, продаются всё лучше
Парадокс, который сегодня наблюдают аналитики, заключается в том, что зарубежные бренды, официально покинувшие российский рынок, внезапно начали показывать рост продаж. Несмотря на уход представительств и прекращение официальных поставок, машины глобальных марок продолжают активно покупать, а их доля на рынке — расти.
Почему "ушедшие" марки вернулись в статистику
По данным агентства "Автостат", с начала года доля мировых брендов в продажах автомобилей в России выросла с 6% до 12%. Рост произошёл не за счёт возвращения официальных дистрибьюторов, а благодаря активизации параллельного импорта, частных поставок и торговли с пробегом.
"Если в январе их доля составляла лишь 6%, то к третьей неделе октября показатель удвоился и достиг 12%", — отметил генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков.
Наиболее востребованными остаются автомобили японских, немецких и корейских брендов. Покупатели, несмотря на появление новых китайских моделей, по-прежнему ищут машины привычного качества и дизайна.
Кто лидирует среди "старожилов" рынка
Неизменным лидером остаётся Toyota, чьи автомобили занимают около 2,6% рынка. На втором месте — BMW с долей 1,4%. Далее следуют корейские Kia (1,1%) и Hyundai (0,9%).
Интересно, что сразу несколько брендов делят одинаковую долю — по 0,7%. Среди них Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda и Mazda. Эти марки стабильно присутствуют в статистике продаж, хотя официально их представительства в стране приостановили работу.
Замыкают десятку Lexus и Audi — по 0,5% каждая. Примерно такую же долю удерживает и KGM (бывший SsangYong), единственный корейский производитель, который официально работает в России.
Сравнение: ТОП мировых брендов по доле рынка
|Место
|Бренд
|Доля рынка, %
|1
|Toyota
|2,6
|2
|BMW
|1,4
|3
|Kia
|1,1
|4
|Hyundai
|0,9
|5-8
|Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda, Mazda
|0,7
|9-10
|Lexus, Audi
|0,5
|10+
|KGM (SsangYong)
|0,5
Как это стало возможным
Причины роста понятны:
-
параллельный импорт — основная схема поставок популярных моделей из ОАЭ, Казахстана и Китая.
-
серые дилеры и небольшие частные компании активно заполняют освободившиеся ниши.
-
авто с пробегом — популярная альтернатива новым машинам, особенно среди премиум-марок.
-
запас доверия к брендам — покупатели охотнее выбирают проверенные модели, даже без официальной гарантии.
Многие владельцы отмечают, что обслуживание таких машин не вызывает проблем: сервисные центры продолжают работать, а детали доступны через независимые поставки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытка купить "клон" известных моделей под новыми китайскими названиями.
-
Последствие: сложности с обслуживанием и перепродажей.
-
Альтернатива: покупка подержанных оригинальных Toyota, BMW или Volkswagen, ввезённых по параллельному импорту.
А что если ситуация продолжится?
Если тенденция сохранится, эксперты прогнозируют, что к концу года доля иностранных брендов может достичь 15%. Это произойдёт не из-за возвращения компаний, а благодаря расширению логистических схем и увеличению поставок через соседние страны.
Однако рынок всё же меняется: доля китайских производителей в абсолютных цифрах остаётся доминирующей, а зарубежные бренды теперь стали нишевым, но стабильным сегментом.
FAQ
Как сейчас покупают машины Toyota или BMW?
Через параллельный импорт, в основном из Казахстана, Китая и ОАЭ. Машины проходят сертификацию и могут ставиться на учёт.
Сколько стоит параллельно ввезённая иномарка?
Средняя наценка составляет от 10 до 25% по сравнению с ценами 2021 года, в зависимости от модели и страны ввоза.
Есть ли гарантия у таких авто?
Официальной — нет, но некоторые дилеры предлагают собственную гарантию на 6-12 месяцев.
Мифы и правда
-
Миф: иностранные бренды больше не продаются в России.
Правда: продаются, но через неофициальные каналы и параллельный импорт.
-
Миф: без официальных сервисов невозможно обслуживать такие автомобили.
Правда: сервисные сети адаптировались, запчасти поставляются независимо.
-
Миф: китайские аналоги полностью заменили европейские и японские авто.
Правда: китайцы заняли массовый сегмент, но премиум остаётся за привычными марками.
Интересные факты
• Toyota RAV4 остаётся самым продаваемым "ушедшим" автомобилем в России.
• Более 60% BMW, проданных в 2025 году, — это машины с пробегом.
• SsangYong (KGM) официально вернулся под новым названием, став редким примером легального присутствия.
