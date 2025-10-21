Призраки автопрома ожили: почему бренды, которых больше нет, продаются всё лучше

Парадокс, который сегодня наблюдают аналитики, заключается в том, что зарубежные бренды, официально покинувшие российский рынок, внезапно начали показывать рост продаж. Несмотря на уход представительств и прекращение официальных поставок, машины глобальных марок продолжают активно покупать, а их доля на рынке — расти.

Почему "ушедшие" марки вернулись в статистику

По данным агентства "Автостат", с начала года доля мировых брендов в продажах автомобилей в России выросла с 6% до 12%. Рост произошёл не за счёт возвращения официальных дистрибьюторов, а благодаря активизации параллельного импорта, частных поставок и торговли с пробегом.

"Если в январе их доля составляла лишь 6%, то к третьей неделе октября показатель удвоился и достиг 12%", — отметил генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков.

Наиболее востребованными остаются автомобили японских, немецких и корейских брендов. Покупатели, несмотря на появление новых китайских моделей, по-прежнему ищут машины привычного качества и дизайна.

Кто лидирует среди "старожилов" рынка

Неизменным лидером остаётся Toyota, чьи автомобили занимают около 2,6% рынка. На втором месте — BMW с долей 1,4%. Далее следуют корейские Kia (1,1%) и Hyundai (0,9%).

Интересно, что сразу несколько брендов делят одинаковую долю — по 0,7%. Среди них Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda и Mazda. Эти марки стабильно присутствуют в статистике продаж, хотя официально их представительства в стране приостановили работу.

Замыкают десятку Lexus и Audi — по 0,5% каждая. Примерно такую же долю удерживает и KGM (бывший SsangYong), единственный корейский производитель, который официально работает в России.

Сравнение: ТОП мировых брендов по доле рынка

Место Бренд Доля рынка, % 1 Toyota 2,6 2 BMW 1,4 3 Kia 1,1 4 Hyundai 0,9 5-8 Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda, Mazda 0,7 9-10 Lexus, Audi 0,5 10+ KGM (SsangYong) 0,5

Как это стало возможным

Причины роста понятны:

параллельный импорт — основная схема поставок популярных моделей из ОАЭ, Казахстана и Китая. серые дилеры и небольшие частные компании активно заполняют освободившиеся ниши. авто с пробегом — популярная альтернатива новым машинам, особенно среди премиум-марок. запас доверия к брендам — покупатели охотнее выбирают проверенные модели, даже без официальной гарантии.

Многие владельцы отмечают, что обслуживание таких машин не вызывает проблем: сервисные центры продолжают работать, а детали доступны через независимые поставки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка купить "клон" известных моделей под новыми китайскими названиями.

Последствие: сложности с обслуживанием и перепродажей.

Альтернатива: покупка подержанных оригинальных Toyota, BMW или Volkswagen, ввезённых по параллельному импорту.

А что если ситуация продолжится?

Если тенденция сохранится, эксперты прогнозируют, что к концу года доля иностранных брендов может достичь 15%. Это произойдёт не из-за возвращения компаний, а благодаря расширению логистических схем и увеличению поставок через соседние страны.

Однако рынок всё же меняется: доля китайских производителей в абсолютных цифрах остаётся доминирующей, а зарубежные бренды теперь стали нишевым, но стабильным сегментом.

FAQ

Как сейчас покупают машины Toyota или BMW?

Через параллельный импорт, в основном из Казахстана, Китая и ОАЭ. Машины проходят сертификацию и могут ставиться на учёт.

Сколько стоит параллельно ввезённая иномарка?

Средняя наценка составляет от 10 до 25% по сравнению с ценами 2021 года, в зависимости от модели и страны ввоза.

Есть ли гарантия у таких авто?

Официальной — нет, но некоторые дилеры предлагают собственную гарантию на 6-12 месяцев.

Мифы и правда

Миф: иностранные бренды больше не продаются в России.

Правда: продаются, но через неофициальные каналы и параллельный импорт.

Миф: без официальных сервисов невозможно обслуживать такие автомобили.

Правда: сервисные сети адаптировались, запчасти поставляются независимо.

Миф: китайские аналоги полностью заменили европейские и японские авто.

Правда: китайцы заняли массовый сегмент, но премиум остаётся за привычными марками.

Интересные факты

• Toyota RAV4 остаётся самым продаваемым "ушедшим" автомобилем в России.

• Более 60% BMW, проданных в 2025 году, — это машины с пробегом.

• SsangYong (KGM) официально вернулся под новым названием, став редким примером легального присутствия.