Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:21

Какие иномарки ещё держатся в России: список для тех, кто ищет альтернативу "китайцам"

"Автостат": Toyota сохранила лидерство среди глобальных автобрендов в России

Кто сегодня удерживает лидерство среди глобальных автобрендов в России? Ответ может удивить: привычные марки остаются на плаву, но их доля стремительно сокращается.

Сильные и слабые игроки

За первые семь месяцев 2025 года в стране продали всего 48,6 тысячи новых автомобилей глобальных брендов — это лишь 7,5% от общего объёма рынка (651 тысяча машин). Подавляющая часть продаж — 92,5% — досталась китайским и российским маркам. Об этом сообщил директор "Автостата" Сергей Целиков.

Тем не менее, топ-10 глобальных марок в России всё ещё существует. Уверенное лидерство удерживает Toyota: с января по июль компания реализовала 10,9 тысячи новых автомобилей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Кто ещё вошёл в десятку

Второе место заняла BMW с 6671 автомобилем (+3%). Далее список выглядит так:

  • Kia — 4052 проданных авто (-57%),

  • Mercedes-Benz — 3901 (+2%),

  • Hyundai — 3359 (-55%).

В нижней половине рейтинга оказались:

  • Volkswagen — 2438 (-21%),

  • Skoda — 2090 (+27%),

  • Mazda — 1925 (-34%),

  • Lexus — 1743 (-40%),

  • Land Rover — 1395 (+18%).

Китайский фактор

Интересная деталь, на которую обратил внимание аналитик: "почти половина (44%) автомобилей глобальных брендов были собраны в Китае. Самыми "китайскими” из топ-10 оказались Volkswagen (93%), Mazda (85%) и Toyota (77%)".

