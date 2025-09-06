Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:03

Вернутся ли мировые автогиганты в Россию: эксперты дали прогноз

Автостат: первыми на возвращение в Россию могут решиться Hyundai и Kia

Перспективы возвращения глобальных автомобильных брендов на российский рынок остаются туманными. Как заявил в интервью ТАСС директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков, ожидать их массового возвращения в течение ближайшего года не стоит.

Кто может вернуться первым

По словам эксперта, наиболее вероятные кандидаты — корейские марки Hyundai и Kia.

"Я считаю, что в перспективе года возвращение глобальных брендов маловероятно. В числе первых желающих вернуться — корейские бренды Hyundai и Kia. Hyundai сохранила свою дилерскую сеть и продолжает поставки через бренд Solaris. Этот пример, на мой взгляд, может развиваться в формат партнерства между крупным западным концерном и российской компанией", — отметил Целиков.

Почему маловероятно

  • Политическая и экономическая обстановка делает возвращение международных концернов рискованным.

  • Большинство компаний зафиксировали убытки и свернули локальное производство.

  • На рынке закрепились альтернативные игроки — в первую очередь китайские марки, которые заполнили освободившуюся нишу.

Итог

По мнению эксперта, ближайшие годы российский авторынок продолжит развиваться за счёт локальных и китайских производителей. А возвращение западных брендов возможно лишь в формате партнёрств с российскими компаниями, как это частично делает Hyundai.

