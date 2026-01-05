Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Kia KX1
Kia KX1
© commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:18

Амбиции обогнали рынок: Kia не дотянула до цели, но готовит рывок

Kia продаёт 3,14 млн авто и не достигает цели — аналитики

Южнокорейский автопром завершил год с результатами, близкими к запланированным, но влияние внешних факторов всё заметнее отражается на глобальных продажах. Hyundai Motor не дотянула до собственного целевого ориентира, тогда как её планы на следующий год предполагают осторожный рост на фоне меняющихся торговых условий. Об этом сообщает агентство INTERFAX. RU.

Итоги продаж Hyundai Motor

По итогам 2026 года глобальные продажи Hyundai Motor составили 4,138 млн автомобилей при целевом показателе в 4,17 млн единиц. Таким образом, компания лишь незначительно не выполнила собственный план, сохранив объёмы реализации на высоком уровне. Основной вклад в общий результат традиционно обеспечили зарубежные рынки.

На внутреннем рынке Южной Кореи Hyundai удалось показать положительную динамику. Продажи выросли на 1,1% и достигли 712 954 автомобилей. В то же время за пределами страны реализация сократилась на 0,3%, до 3,425 млн машин, что и стало ключевым фактором недостижения целевого показателя.

Влияние торговых условий и планы на год

В компании связывают результаты прошлого года с изменением глобальных торговых условий. В частности, Hyundai отмечает влияние повышения пошлин, введённых Вашингтоном, что отразилось на зарубежных поставках и конкурентоспособности продукции на отдельных рынках. Эти факторы стали дополнительным вызовом для автопроизводителя.

Несмотря на это, Hyundai рассчитывает на умеренный рост в 2026 году. Компания планирует увеличить глобальные продажи до 4,16 млн автомобилей. При этом на собственном рынке в Южной Корее целевой показатель установлен на уровне 700 тыс. машин, что ниже фактических продаж предыдущего года и указывает на более сдержанные ожидания.

Показатели Kia и общий контекст

Другой южнокорейский автопроизводитель, Kia Corp., входящий в Hyundai Motor Group, также не выполнил план по итогам 2025 года. Компания реализовала 3,14 млн автомобилей при целевом показателе в 3,22 млн единиц. Разрыв между фактическими и запланированными продажами оказался более заметным, чем у Hyundai.

В то же время Kia демонстрирует более амбициозные планы на текущий год. Производитель рассчитывает увеличить глобальные продажи до 3,35 млн автомобилей. Эти цели отражают стремление всей группы укрепить позиции на мировом рынке, несмотря на сохраняющееся давление со стороны торговых ограничений и колебаний спроса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Маловязкое масло снижает потери при холодном запуске, но подходит не всем моторам — автоэксперты вчера в 14:55
Зимой водители массово делают это с маслом — и незаметно вредят двигателю

Нужно ли менять вязкость моторного масла зимой и действительно ли «пожиже» всегда лучше для двигателя? Разбираемся в нюансах и распространённых мифах.

Читать полностью » Сизый дым из выхлопной сигнализирует о попадании масла — эксперты вчера в 10:28
Перестал игнорировать сизый дым — и спас двигатель от гильзовки: что нужно сделать сразу

Масло в камере сгорания — один из первых сигналов к серьезным проблемам. Какие признаки выдают "масложор" и как вовремя остановить износ, не доводя до капиталки.

Читать полностью » Отказ тормозов возникает из-за перегрева жидкости, износа колодок и утечек — ЭраАвто вчера в 6:21
Современный автомобиль не спасает от этого: что делать, когда тормоза пропадают

Отказ тормозов может случиться даже в современном автомобиле. Какие признаки нельзя игнорировать и как действовать в критический момент — разбор для водителей.

Читать полностью » Неправильное извлечение пистолета вредит кузову автомобиля — моторист вчера в 2:56
Машину на заправке лучше закрывать на ключ: и дело не в ворах, а в том, о чем вы не догадываетесь

Ошибки на заправке могут повредить кузов и топливную систему. Почему нельзя торопиться с пистолетом, заливать бак до горловины и оставлять авто открытым.

Читать полностью » Водитель может получить два штрафа с камер, если нарушения зафиксированы в разное время — naavtotrasse.ru 03.01.2026 в 21:58
На этом участке легко нарваться сразу на два штрафа — и многие узнают об этом постфактум

Можно ли получить два штрафа за одно нарушение с дорожных камер и в каких случаях их можно оспорить — разъяснения автоюриста и важные детали.

Читать полностью » Инспекторы ГИБДД советуют не выходить из машины при остановке — автоэксперт 03.01.2026 в 17:24
Вышел из машины с документами навстречу инспектору? Это главный сигнал для длительного разговора

Грубость и лишняя откровенность с инспектором часто заканчиваются штрафами. Как вести себя на остановке, что говорить и как правильно вести съемку без конфликта.

Читать полностью » Ford EcoSport и Suzuki Vitara выделяются надёжностью среди компактных кроссоверов с пробегом — перекупы 03.01.2026 в 13:46
Эти кроссоверы не пугают сервисом и не теряют в цене: редкое сочетание на вторичке

Компактные кроссоверы на вторичке ценят за клиренс и надежность. Какие модели действительно стоят внимания и чем они выгодно отличаются от конкурентов.

Читать полностью » Следы алкоголя в организме фиксируются дольше ожидаемого — автоюрист 03.01.2026 в 9:21
Никогда не говорите инспектору, когда вы пили — это простая ловушка для водителя

Один вопрос инспектора о спиртном может привести к проверке и проблемам. Как отвечать корректно, не наговорить лишнего и действовать строго по закону.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Арктике найдено кладбище китов, раскрывающее тайны древней истории — Science-et-vie
Происшествия
Сухогруз под флагом Вануату сел на мель у берегов Кубани — Shot
ДФО
РЖД подтвердили повреждение инфраструктуры после схода вагонов в Приамурье — РИА Новости
Происшествия
Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Усть-Куте — ТАСС
Общество
Шерстяные свитеры и кальсоны стали базой зимней одежды в СССР — PrimaMedia
Общество
Соцфонд начал назначать страховые пенсии автоматически в 2026 году — Жанна Ивановская
Недвижимость
Госфонд компенсирует потери покупателей вторичного жилья — вице-президент РГР Банников
Мир
Госдолг ЕС растёт до 83,8% ВВП в 2026 году — аналитики РАН
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet