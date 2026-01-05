Амбиции обогнали рынок: Kia не дотянула до цели, но готовит рывок

Южнокорейский автопром завершил год с результатами, близкими к запланированным, но влияние внешних факторов всё заметнее отражается на глобальных продажах. Hyundai Motor не дотянула до собственного целевого ориентира, тогда как её планы на следующий год предполагают осторожный рост на фоне меняющихся торговых условий. Об этом сообщает агентство INTERFAX. RU.

Итоги продаж Hyundai Motor

По итогам 2026 года глобальные продажи Hyundai Motor составили 4,138 млн автомобилей при целевом показателе в 4,17 млн единиц. Таким образом, компания лишь незначительно не выполнила собственный план, сохранив объёмы реализации на высоком уровне. Основной вклад в общий результат традиционно обеспечили зарубежные рынки.

На внутреннем рынке Южной Кореи Hyundai удалось показать положительную динамику. Продажи выросли на 1,1% и достигли 712 954 автомобилей. В то же время за пределами страны реализация сократилась на 0,3%, до 3,425 млн машин, что и стало ключевым фактором недостижения целевого показателя.

Влияние торговых условий и планы на год

В компании связывают результаты прошлого года с изменением глобальных торговых условий. В частности, Hyundai отмечает влияние повышения пошлин, введённых Вашингтоном, что отразилось на зарубежных поставках и конкурентоспособности продукции на отдельных рынках. Эти факторы стали дополнительным вызовом для автопроизводителя.

Несмотря на это, Hyundai рассчитывает на умеренный рост в 2026 году. Компания планирует увеличить глобальные продажи до 4,16 млн автомобилей. При этом на собственном рынке в Южной Корее целевой показатель установлен на уровне 700 тыс. машин, что ниже фактических продаж предыдущего года и указывает на более сдержанные ожидания.

Показатели Kia и общий контекст

Другой южнокорейский автопроизводитель, Kia Corp., входящий в Hyundai Motor Group, также не выполнил план по итогам 2025 года. Компания реализовала 3,14 млн автомобилей при целевом показателе в 3,22 млн единиц. Разрыв между фактическими и запланированными продажами оказался более заметным, чем у Hyundai.

В то же время Kia демонстрирует более амбициозные планы на текущий год. Производитель рассчитывает увеличить глобальные продажи до 3,35 млн автомобилей. Эти цели отражают стремление всей группы укрепить позиции на мировом рынке, несмотря на сохраняющееся давление со стороны торговых ограничений и колебаний спроса.