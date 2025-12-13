Машины думают быстрее людей: Китай боится, что разум вырвется из-под контроля

Появление искусственного интеллекта стало одной из самых противоречивых тем мировой политики и технологий. Одни страны видят в нём шанс для рывка в экономике, другие — угрозу неконтролируемого влияния. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюя.

Совместная ответственность перед технологиями

По словам представителя китайской дипмиссии, искусственный интеллект несёт не только возможности, но и непредсказуемые риски, с которыми сталкивается всё человечество. "Китай считает, что ИИ представляет как огромные возможности, так и непредсказуемые риски в мире", — заявил Лю Пэнъюй. Он подчеркнул, что эти угрозы носят глобальный характер и не могут быть решены усилиями одной страны.

Китайская сторона выступает за расширение международного взаимодействия в области технологий, включая обмен знаниями и совместное управление рисками. Как отмечает дипломат, Пекин готов содействовать открытому и справедливому развитию ИИ, чтобы его потенциал приносил пользу всем. "Мы готовы укреплять обмен и сотрудничество со всеми сторонами по теме ИИ, подвигать открытое, инклюзивное и выгодное развитие ИИ", — добавил пресс-секретарь.

Инициативы Пекина и позиция Вашингтона

Заявление последовало после слов президента США Дональда Трампа, который подчеркнул, что тема искусственного интеллекта регулярно обсуждается в его контактах с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер утверждает, что Соединённые Штаты сохраняют лидерство в сфере ИИ, однако Китай демонстрирует стремление не только догнать, но и задать глобальные стандарты сотрудничества.

Си Цзиньпин ранее указывал, что технологии искусственного интеллекта несут "беспрецедентные риски", требующие международных механизмов контроля. В Пекине уверены, что без общих правил и этических рамок развитие отрасли может выйти за пределы безопасности и справедливости.

Китайский рынок и новые игроки

На фоне дипломатических заявлений активно развивается и китайская технологическая индустрия. Компания DeepSeek объявила о выпуске новой версии ассистента R1, сопоставимой по возможностям с ChatGPT. Приложение быстро стало популярным, возглавив рейтинги загрузок в App Store в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.

Эта динамика показывает, что Китай не ограничивается политическими декларациями, а реализует масштабные технологические проекты. Пекин стремится не только развивать инновации, но и задавать стандарты безопасного и ответственного использования ИИ. "Китай всегда был привержен содействию здоровому и упорядоченному развитию ИИ в благоприятном, безопасном и справедливом направлении", — подчеркнул Лю Пэнъюй.