Паразиты не защищают организм, а могут усугублять уже существующие проблемы, объяснил гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов. В беседе с NewsInfo он прокомментировал распространенное мнение о "пользе" глистов для иммунитета.

Ранее издание Lenta. Ru со ссылкой не терапевта Ольгу Сухареву сообщило, что при заражении глистами снижается риск возникновения аутоиммунных заболеваний, аллергии и даже рака.

Харлов отметил, что утверждения о положительном влиянии паразитов на организм человека основаны лишь на частичных наблюдениях и не отражают реальной клинической картины. По его словам, на практике глистная инвазия чаще сопровождается аллергиями и аутоиммунными проявлениями, а не предотвращает их.

"Это полуправда. Есть некоторые эффекты, но я чаще вижу людей, которые имеют хроническую инфекцию скрытую, с аутоиммунными проявлениями, аллергию, и у них могут быть паразиты. То, что якобы должно было быть профилактировано, может быть паразитами и вызвано, а может быть усугубляется просто как дополнительный фактор, отягощающий", — отметил Харлов.

Он добавил, что идея о "полезных" паразитах частично связана с гипотезой о чрезмерной стерильности. Согласно ей, иммунная система без внешних раздражителей может атаковать собственный организм или реагировать аллергией.

"В одном из исследований было показано, что дети, которые детство провели в деревне, на даче, в окружении сельскохозяйственных животных, ближе к природе, у них меньше вероятность развития аллергии в будущем. В детстве если познакомиться с как можно большим количеством разной микрофлоры и бактерий, тогда иммунная система более опытной становится, в будущем ей проще справляться, она не развивает специфические реакции", — рассказал гастроэнтеролог.

В то же время специалист подчеркнул, что подобные механизмы индивидуальны: один человек может не заметить инфекцию, а другой — столкнуться с серьезными последствиями.