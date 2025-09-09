Глайдер против эллипсоида: какой тренажёр скрывает больше калорий

Тренажёры-глайдеры относятся к видам кардионагрузки, которые не оказывают серьёзного давления на суставы. Они позволяют регулировать скорость и сопротивление, подстраивая тренировку под свой уровень физической подготовки. Это делает их удобным вариантом для начинающих, а также для тех, кто ищет щадящую, но регулярную нагрузку.

Глайдеры и эллиптические тренажёры: в чём разница

В спортзале чаще всего можно встретить два похожих тренажёра — эллиптический и глайдер. На первый взгляд они выполняют одну задачу, но принцип работы у них отличается.

• На глайдере ноги движутся почти прямыми, двигаясь вперёд и назад по дуге.

• У эллиптического тренажёра траектория напоминает овал, поэтому ноги активно сгибаются и разгибаются.

Кроме того, часть эллиптических моделей оснащена подвижными рукоятками. Они позволяют подключить к тренировке мышцы рук и спины, превращая занятие в полноценную нагрузку на всё тело.

Популярные виды глайдеров

Одним из наиболее известных считается Gazelle glider. На нём можно выполнять разные упражнения:

Широкий шаг (wide glide). Толчок вперёд (forward push). Скользящее движение без опоры на рукоятки — для тренировки равновесия.

Чтобы начать тренировку, достаточно поставить ноги на платформы, взяться за ручки и начать раскачивающее движение. Меняя угол наклона корпуса, легко смещать акцент на разные группы мышц. Например:

• наклон вперёд нагружает грудные мышцы;

• наклон назад активнее включает ягодицы и заднюю поверхность бедра;

• подъём пяток акцентирует нагрузку на икры.

Как тренироваться на эллиптическом тренажёре

Занятие начинается просто — нужно встать на платформы и нажать кнопку "Quick Start". Дальше движение запускается за счёт переноса веса тела с одной ноги на другую. Важно сохранять прямую осанку и использовать рукоятки для поддержки, но не опираться на них всем весом. Это позволяет поддерживать плавный ритм и равномерно распределять нагрузку.

Сколько нужно тренироваться

Американский Минздрав рекомендует взрослым минимум 150 минут умеренной кардионагрузки в неделю. Эту норму можно выполнить, занимаясь на глайдере по 30 минут пять раз в неделю. Для снижения веса нагрузку увеличивают до 300 минут в неделю — это по часу в день, также пять раз.

Сколько калорий можно сжечь

Для глайдера точных данных о расходе калорий нет, но сравнить можно с эллиптическим тренажёром. По информации Harvard Health Publishing:

• человек весом 56 кг тратит около 270 калорий за полчаса;

• при весе 70 кг — около 335 калорий;

• при весе 84 кг — примерно 400 калорий.

Следует учитывать, что глайдер обычно даёт меньшую интенсивность, чем эллиптический тренажёр, и итоговое число калорий может быть ниже.

Как повысить эффективность

Главный принцип: чем выше темп и сопротивление, тем больше энергии уходит. Чтобы тренировки не становились однообразными, можно использовать интервальные схемы. Американский совет по упражнениям (ACE) предлагает вариант HIIT, который подойдёт и для глайдера:

Разминка 5 минут в лёгком темпе. 30 секунд максимального усилия. Две минуты восстановления. Повторить восемь циклов. Завершить заминкой 3 минуты.

Такой формат помогает быстрее развить выносливость и увеличить расход калорий, даже если тренировка занимает не больше получаса.

Кому подойдут глайдеры

Эти тренажёры особенно удобны для тех, кто начинает заниматься спортом или восстанавливается после нагрузок. Они позволяют контролировать уровень усилий и не перегружать суставы. Однако тем, кто уже в хорошей форме, глайдер может показаться недостаточно интенсивным. В таком случае лучше комбинировать его с другими видами кардионагрузки или повышать сложность с помощью интервалов.