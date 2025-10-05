Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:51

Когда герой снимает шлем: четыре фильма, которые сделали Пауэлла человеком

Актёр Глен Пауэлл рассказал о фильмах, которые повлияли на его карьеру

Голливудский актер Глен Пауэлл, известный по роли летчика в "Топ Ган: Мэверик", в интервью Letterboxd поделился своими любимыми фильмами. Среди них оказались как классические драмы, так и культовый блокбастер.

"Я люблю "Миссис Даутфайр" — Робин Уильямс потрясающе играл. Мне также нравятся 'Руди' и 'Дархэмские быки'. Еще я выделяю фильм, который вряд ли бы кто-то назвал, — 'Армагеддон'. В нем берут абсурдную идею и пытаются сделать ее реалистичной. Эта картина меня вдохновляет", — сказал актер.

Любимые фильмы Глена Пауэлла

1. "Миссис Даутфайр": семейная история с душой

Эта комедийная драма с Робином Уильямсом давно вошла в список самых добрых фильмов о семье. История Дэниела Хилларда, который после развода не может видеться с детьми, трогает до слез. Ради возможности быть рядом с ними герой идет на отчаянный шаг — переодевается в пожилую няню миссис Даутфайр и устраивается к ним в дом. Фильм не просто смешной, он о любви, ответственности и умении меняться ради близких.

2. "Руди": вдохновение через борьбу

"Руди" — спортивная драма, основанная на реальной истории Дэниэла Рюттигера, невысокого парня с дислексией, мечтающего играть в футбол за университет Нотр-Дам. Несмотря на насмешки и физические ограничения, он упорно идет к своей цели. Этот фильм стал символом веры в себя — именно такие истории, как отмечает Пауэлл, помогают не сдаваться даже тогда, когда кажется, что все против тебя.

3. "Дархэмские быки": романтика и бейсбол

Эта романтическая комедия рассказывает о пожилом игроке Крэше Дэвисе, который становится наставником молодого таланта. На фоне спортивных страстей разворачивается история о зрелости, амбициях и любви. Картина о том, что победа — не всегда результат, а путь, который человек проходит, оставаясь собой.

4. "Армагеддон": героизм на грани фантастики

Блокбастер Майкла Бэя - выбор неожиданный, но для Глена Пауэлла он особенный. История о команде бурильщиков, которых NASA отправляет на астероид, чтобы спасти Землю, сочетает абсурд и патетику, но именно это, по словам актера, делает её вдохновляющей. Герои, готовые рисковать собой ради других, — архетип, который всегда работает в кино.

Сравнение фильмов

Фильм Жанр Главная тема Год выхода
Миссис Даутфайр Комедия, драма Семья и принятие 1993
Руди Биография, спорт Упорство и мечта 1993
Дархэмские быки Романтика, спорт Любовь и наставничество 1988
Армагеддон Боевик, фантастика Самопожертвование 1998

Как эти фильмы повлияли на актера

Пауэлл признался, что такие картины формировали его как человека и как артиста. Они вдохновляют его искать роли, где есть глубина, эмоция и настоящие человеческие мотивы. Недаром многие зрители отмечают, что он выбирает персонажей с внутренним конфликтом и моральным выбором.

Новый проект актера — "Бегущий человек"

7 ноября состоится премьера фильма "Бегущий человек" с Пауэллом в главной роли. Это экранизация романа Стивена Кинга, действие которого происходит в антиутопичном будущем. В мире, где телевидение превратилось в арену смерти, участники шоу становятся жертвами смертельной охоты, а зрители получают удовольствие от чужой боли. Пауэлл играет бегуна — человека, который отчаянно борется за жизнь, бросая вызов системе.

Новая версия обещает меньше экшена и больше философии — режиссер Эдгар Райт намерен показать не только борьбу за выживание, но и моральную деградацию общества, которое утратило эмпатию.

А что если…

Что если бы сам Пауэлл оказался участником подобного шоу? Судя по его интересам, он бы скорее выбрал путь героя — не ради славы, а ради справедливости. Ведь все четыре фильма, которые он назвал любимыми, объединяет одна идея: человек способен меняться и побеждать, если у него есть цель.

3 интересных факта

  1. Робин Уильямс импровизировал почти половину реплик в "Миссис Даутфайр".

  2. В "Руди" снялись реальные игроки Нотр-Дам.

  3. Для съемок "Армагеддона" NASA впервые разрешила использовать свои настоящие помещения.

Мифы и правда

  • Миф: "Армагеддон" полностью нереалистичен.
    Правда: хотя научная часть спорна, NASA действительно консультировала создателей фильма.

  • Миф: "Руди" — выдумка сценаристов.
    Правда: Рюттигер реально существовал, и его история вошла в учебники мотивации.

  • Миф: "Миссис Даутфайр" — чистая комедия.
    Правда: фильм глубже — о боли развода и любви к детям.

FAQ

Какую роль Пауэлл считает самой важной в своей карьере?
Актер признавался, что роль в "Топ Ган: Мэверик" стала для него переломной — она открыла двери в проекты мирового уровня.

Почему он выбрал именно эти фильмы?
Они объединены человеческой темой — верой, любовью, жертвой и мечтой.

Будет ли "Бегущий человек" ближе к Кингу или к старой версии?
По словам режиссера, сценарий ближе к духу романа: меньше пафоса, больше социальной сатиры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на осенних торгах в Москве 03.10.2025 в 16:23
Соседи копят на дачу, а кто-то берёт картины Репина: московские торги удивят коллекционеров

На октябрьских торгах в Москве выставят шедевры Брюллова, Репина и Шишкина. Среди лотов — произведения музейного уровня, способные обновить ценовые рекорды.

Читать полностью » Премьера хоррора 03.10.2025 в 15:14
Хоррор играет с нервами: "Тихое место 3" снова переносит премьеру

Долгожданная премьера "Тихое место-3" снова отложена. Теперь хоррор Джона Красински выйдет летом 2027-го — и это лишь добавляет интриги.

Читать полностью » Тейлор Свифт выпустила альбом 03.10.2025 в 14:08
Молния в бутылке: Тейлор Свифт вырвалась из привычного дуэта и зажгла новую эру

Новый альбом Тейлор Свифт "The Life of a Showgirl" уже вызвал оживлённые споры. Одни называют его прорывом, другие — разочарованием.

Читать полностью » 03.10.2025 в 13:03
"Сумерки" балансировали на грани абсурда: что режиссёр вложил в "Рассвет", рискуя потерять зрителей

Билл Кондон изменил привычный стиль "Сумерек", добавив театральность и кэмп. Почему это решение стало неожиданным и как оно изменило восприятие финала?

Читать полностью » Стефан Джеймс сыграет Карла Уэзерса в фильме о создании 03.10.2025 в 12:53
Маленький актер с большой мечтой: как Сталлоне и Стефан Джеймс оживят историю "Рокки"

Стефан Джеймс воплотит Карла Уэзерса в фильме о создании "Рокки", раскрывая закулисную историю борьбы Сталлоне за главную роль в своём культовом проекте.

Читать полностью » Зейн Малик и Луи Томлинсон снимутся в документальном сериале Netflix в 2026 году 03.10.2025 в 11:59
Фанаты затаили дыхание: Netflix проверит, готов ли мир к возвращению One Direction

Зейн Малик и Луи Томлинсон готовятся удивить поклонников — Netflix запускает проект, который объединит бывших участников One Direction.

Читать полностью » Слухи о возможной измене Кита Урбана усилили стресс Николь Кидман 03.10.2025 в 10:52
Огненный шторм в Голливуде: как Николь Кидман переживает слухи об измене Кита Урбана

Николь Кидман переживает сложный развод с Китом Урбаном, слухи о возможной измене мужа добавляют драматизма к уже болезненному событию.

Читать полностью » Кит Урбан посвятил слова песни 03.10.2025 в 9:41
Гитара вместо любви: Кит Урбан потряс поклонников новым текстом старой песни

Кит Урбан удивил фанатов, изменив слова известной песни о Николь Кидман во время тура вместе с новым музыкальным партнёром.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Учёные подтвердили: регулярная ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Дом
Как выбрать вытяжку для кухни: советы по дизайну и удобству
Спорт и фитнес
Метод 5x5 в тренировках: план с приседаниями, жимом и тягой для роста силы
Авто и мото
Honda WR-V появилась в России через параллельный импорт — цена от 1,3 млн рублей
Спорт и фитнес
Скручивания и боковая планка с касанием стоп: 10-минутный комплекс для развития пресса
Красота и здоровье
Зухра Павлова: сон и питание помогают сохранить память и когнитивные функции
Еда
Закусочный торт Наполеон с рыбными консервами получается сытным
Еда
Бутерброды с авокадо и творожным сыром получаются вкусными и яркими
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet