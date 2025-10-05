Когда герой снимает шлем: четыре фильма, которые сделали Пауэлла человеком

Голливудский актер Глен Пауэлл, известный по роли летчика в "Топ Ган: Мэверик", в интервью Letterboxd поделился своими любимыми фильмами. Среди них оказались как классические драмы, так и культовый блокбастер.

"Я люблю "Миссис Даутфайр" — Робин Уильямс потрясающе играл. Мне также нравятся 'Руди' и 'Дархэмские быки'. Еще я выделяю фильм, который вряд ли бы кто-то назвал, — 'Армагеддон'. В нем берут абсурдную идею и пытаются сделать ее реалистичной. Эта картина меня вдохновляет", — сказал актер.

Любимые фильмы Глена Пауэлла

1. "Миссис Даутфайр": семейная история с душой

Эта комедийная драма с Робином Уильямсом давно вошла в список самых добрых фильмов о семье. История Дэниела Хилларда, который после развода не может видеться с детьми, трогает до слез. Ради возможности быть рядом с ними герой идет на отчаянный шаг — переодевается в пожилую няню миссис Даутфайр и устраивается к ним в дом. Фильм не просто смешной, он о любви, ответственности и умении меняться ради близких.

2. "Руди": вдохновение через борьбу

"Руди" — спортивная драма, основанная на реальной истории Дэниэла Рюттигера, невысокого парня с дислексией, мечтающего играть в футбол за университет Нотр-Дам. Несмотря на насмешки и физические ограничения, он упорно идет к своей цели. Этот фильм стал символом веры в себя — именно такие истории, как отмечает Пауэлл, помогают не сдаваться даже тогда, когда кажется, что все против тебя.

3. "Дархэмские быки": романтика и бейсбол

Эта романтическая комедия рассказывает о пожилом игроке Крэше Дэвисе, который становится наставником молодого таланта. На фоне спортивных страстей разворачивается история о зрелости, амбициях и любви. Картина о том, что победа — не всегда результат, а путь, который человек проходит, оставаясь собой.

4. "Армагеддон": героизм на грани фантастики

Блокбастер Майкла Бэя - выбор неожиданный, но для Глена Пауэлла он особенный. История о команде бурильщиков, которых NASA отправляет на астероид, чтобы спасти Землю, сочетает абсурд и патетику, но именно это, по словам актера, делает её вдохновляющей. Герои, готовые рисковать собой ради других, — архетип, который всегда работает в кино.

Сравнение фильмов

Фильм Жанр Главная тема Год выхода Миссис Даутфайр Комедия, драма Семья и принятие 1993 Руди Биография, спорт Упорство и мечта 1993 Дархэмские быки Романтика, спорт Любовь и наставничество 1988 Армагеддон Боевик, фантастика Самопожертвование 1998

Как эти фильмы повлияли на актера

Пауэлл признался, что такие картины формировали его как человека и как артиста. Они вдохновляют его искать роли, где есть глубина, эмоция и настоящие человеческие мотивы. Недаром многие зрители отмечают, что он выбирает персонажей с внутренним конфликтом и моральным выбором.

Новый проект актера — "Бегущий человек"

7 ноября состоится премьера фильма "Бегущий человек" с Пауэллом в главной роли. Это экранизация романа Стивена Кинга, действие которого происходит в антиутопичном будущем. В мире, где телевидение превратилось в арену смерти, участники шоу становятся жертвами смертельной охоты, а зрители получают удовольствие от чужой боли. Пауэлл играет бегуна — человека, который отчаянно борется за жизнь, бросая вызов системе.

Новая версия обещает меньше экшена и больше философии — режиссер Эдгар Райт намерен показать не только борьбу за выживание, но и моральную деградацию общества, которое утратило эмпатию.

А что если…

Что если бы сам Пауэлл оказался участником подобного шоу? Судя по его интересам, он бы скорее выбрал путь героя — не ради славы, а ради справедливости. Ведь все четыре фильма, которые он назвал любимыми, объединяет одна идея: человек способен меняться и побеждать, если у него есть цель.

3 интересных факта

Робин Уильямс импровизировал почти половину реплик в "Миссис Даутфайр". В "Руди" снялись реальные игроки Нотр-Дам. Для съемок "Армагеддона" NASA впервые разрешила использовать свои настоящие помещения.

Мифы и правда

Миф: "Армагеддон" полностью нереалистичен.

Правда: хотя научная часть спорна, NASA действительно консультировала создателей фильма.

Миф: "Руди" — выдумка сценаристов.

Правда: Рюттигер реально существовал, и его история вошла в учебники мотивации.

Миф: "Миссис Даутфайр" — чистая комедия.

Правда: фильм глубже — о боли развода и любви к детям.

FAQ

Какую роль Пауэлл считает самой важной в своей карьере?

Актер признавался, что роль в "Топ Ган: Мэверик" стала для него переломной — она открыла двери в проекты мирового уровня.

Почему он выбрал именно эти фильмы?

Они объединены человеческой темой — верой, любовью, жертвой и мечтой.

Будет ли "Бегущий человек" ближе к Кингу или к старой версии?

По словам режиссера, сценарий ближе к духу романа: меньше пафоса, больше социальной сатиры.