Голливуд бьёт по самолюбию: как Глен Пауэлл пережил отказ в "Хоре" и не потерял друга
Американский актер Глен Пауэлл сегодня известен по ярким ролям в кино, но в начале карьеры ему пришлось пройти через ряд отказов. Одним из таких случаев стала неудача на кастинге в популярный сериал "Хор" (Glee). Интересно, что роль в итоге досталась его близкому другу Корду Оверстриту.
Как это было
Пауэлл рассказал в подкасте Therapuss, что вместе с другом отправился на пробы в "Хор". Речь шла о персонаже Сэме Эвансе, появившемся в шоу в 2010 году. Тогда актёры только начинали путь в профессии и поддерживали друг друга.
"Он до сих пор один из моих лучших друзей", — подчеркнул актер Глен Пауэлл.
Несмотря на то что в проект взяли Оверстрита, дружбе это не повредило. Более того, в тот период они жили вместе, и Пауэлл наблюдал, как карьера друга набирает обороты.
Сравнение: путь Пауэлла и Оверстрита
|Параметр
|Глен Пауэлл
|Корд Оверстрит
|Первая известная роль
|"Темные рыцари: Возрождение легенды" (2012)
|"Хор" (2010)
|Прорыв
|"Топ Ган: Мэверик" (2022)
|Сериал "Хор"
|Музыкальная карьера
|Нет
|Есть, выпустил несколько синглов
|Жанры
|Боевики, комедии, драмы
|Музыкальные драмы, сериалы
|Современные проекты
|"Смерч-2", романтические комедии
|Работа над музыкой и ТВ
Советы шаг за шагом: как пережить отказ на кастинге
-
Принять результат. Даже если роль досталась другому, это не конец карьеры.
-
Продолжить обучение. Курсы актерского мастерства помогают укрепить навыки.
-
Держать связь с индустрией. Посещать кастинги, общаться с коллегами.
-
Использовать паузу для развития. Освоить дополнительные направления: вокал, сценическое движение.
-
Не сравнивать себя постоянно. Каждый актер развивается в своем темпе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: воспринимать отказ как личное поражение.
-
Последствие: потеря мотивации и длительный простой в работе.
-
Альтернатива: сосредоточиться на других проектах, например, короткометражках или независимом кино.
-
Ошибка: прерывать дружбу с человеком, который получил роль.
-
Последствие: потеря важной поддержки и профессиональных связей.
-
Альтернатива: сохранить отношения и радоваться успеху друга, как это сделал Пауэлл.
А что если…
Если бы именно Пауэлл сыграл Сэма Эванса, его карьера могла бы пойти по другому пути. Возможно, он стал бы телевизионной звездой, но не получил бы столь яркого дебюта в большом кино. В то же время Оверстрит без "Хора" мог бы сосредоточиться на музыке, где ему тоже удалось заявить о себе.
FAQ
Как выбрать курсы актерского мастерства?
Обращайте внимание на преподавателей: лучше, если среди них будут действующие актеры или режиссеры.
Сколько стоит обучение?
В США и Европе курсы могут стоить от $200 до $2000 за семестр. В России диапазон — от 15 до 80 тысяч рублей.
Что лучше — начать с театра или кино?
Театр дает базовые навыки и дисциплину, кино — узнаваемость. Оптимально совмещать.
Мифы и правда
-
Миф: если не получил роль в крупном проекте — карьеры не будет.
Правда: многие звезды пробивались годами, а отказ становился лишь стимулом.
-
Миф: дружба в актерской среде невозможна из-за конкуренции.
Правда: пример Пауэлла и Оверстрита доказывает обратное.
-
Миф: путь к славе лежит только через большие сериалы.
Правда: сейчас не менее важны стриминги и независимые проекты.
Три интересных факта
-
Сериал "Хор" стал лауреатом "Золотого глобуса" и "Эмми", а его саундтреки поднимались в чарты Billboard.
-
Корт Оверстрит не только играл в шоу, но и развивал музыкальную карьеру, записав несколько сольных треков.
-
Глен Пауэлл позже получил международную известность благодаря "Топ Ган: Мэверик", где работал вместе с Томом Крузом.
Исторический контекст: "Хор" и его эпоха
-
2009 год - премьера сериала на телеканале Fox.
-
2010-2012 годы - пик популярности, мировые туры актерского состава.
-
2013 год - смерть Кори Монтейта, что стало ударом для проекта.
-
2015 год - завершение сериала.
-
2020-е годы - новые проекты участников шоу, интерес к "Хору" сохраняется благодаря платформам Netflix и Disney+.
