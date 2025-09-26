Голливуд бьёт по самолюбию: как Глен Пауэлл пережил отказ в "Хоре" и не потерял друга

Американский актер Глен Пауэлл сегодня известен по ярким ролям в кино, но в начале карьеры ему пришлось пройти через ряд отказов. Одним из таких случаев стала неудача на кастинге в популярный сериал "Хор" (Glee). Интересно, что роль в итоге досталась его близкому другу Корду Оверстриту.

Как это было

Пауэлл рассказал в подкасте Therapuss, что вместе с другом отправился на пробы в "Хор". Речь шла о персонаже Сэме Эвансе, появившемся в шоу в 2010 году. Тогда актёры только начинали путь в профессии и поддерживали друг друга.

"Он до сих пор один из моих лучших друзей", — подчеркнул актер Глен Пауэлл.

Несмотря на то что в проект взяли Оверстрита, дружбе это не повредило. Более того, в тот период они жили вместе, и Пауэлл наблюдал, как карьера друга набирает обороты.

Сравнение: путь Пауэлла и Оверстрита

Параметр Глен Пауэлл Корд Оверстрит Первая известная роль "Темные рыцари: Возрождение легенды" (2012) "Хор" (2010) Прорыв "Топ Ган: Мэверик" (2022) Сериал "Хор" Музыкальная карьера Нет Есть, выпустил несколько синглов Жанры Боевики, комедии, драмы Музыкальные драмы, сериалы Современные проекты "Смерч-2", романтические комедии Работа над музыкой и ТВ

Советы шаг за шагом: как пережить отказ на кастинге

Принять результат. Даже если роль досталась другому, это не конец карьеры. Продолжить обучение. Курсы актерского мастерства помогают укрепить навыки. Держать связь с индустрией. Посещать кастинги, общаться с коллегами. Использовать паузу для развития. Освоить дополнительные направления: вокал, сценическое движение. Не сравнивать себя постоянно. Каждый актер развивается в своем темпе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать отказ как личное поражение.

Последствие: потеря мотивации и длительный простой в работе.

Альтернатива: сосредоточиться на других проектах, например, короткометражках или независимом кино.

Ошибка: прерывать дружбу с человеком, который получил роль.

Последствие: потеря важной поддержки и профессиональных связей.

Альтернатива: сохранить отношения и радоваться успеху друга, как это сделал Пауэлл.

А что если…

Если бы именно Пауэлл сыграл Сэма Эванса, его карьера могла бы пойти по другому пути. Возможно, он стал бы телевизионной звездой, но не получил бы столь яркого дебюта в большом кино. В то же время Оверстрит без "Хора" мог бы сосредоточиться на музыке, где ему тоже удалось заявить о себе.

FAQ

Как выбрать курсы актерского мастерства?

Обращайте внимание на преподавателей: лучше, если среди них будут действующие актеры или режиссеры.

Сколько стоит обучение?

В США и Европе курсы могут стоить от $200 до $2000 за семестр. В России диапазон — от 15 до 80 тысяч рублей.

Что лучше — начать с театра или кино?

Театр дает базовые навыки и дисциплину, кино — узнаваемость. Оптимально совмещать.

Мифы и правда

Миф: если не получил роль в крупном проекте — карьеры не будет.

Правда: многие звезды пробивались годами, а отказ становился лишь стимулом.

Миф: дружба в актерской среде невозможна из-за конкуренции.

Правда: пример Пауэлла и Оверстрита доказывает обратное.

Миф: путь к славе лежит только через большие сериалы.

Правда: сейчас не менее важны стриминги и независимые проекты.

Три интересных факта

Сериал "Хор" стал лауреатом "Золотого глобуса" и "Эмми", а его саундтреки поднимались в чарты Billboard. Корт Оверстрит не только играл в шоу, но и развивал музыкальную карьеру, записав несколько сольных треков. Глен Пауэлл позже получил международную известность благодаря "Топ Ган: Мэверик", где работал вместе с Томом Крузом.

Исторический контекст: "Хор" и его эпоха