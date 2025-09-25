Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Два кальмара в Антарктическом океане
Два кальмара в Антарктическом океане
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:14

Глаза древних охотников смотрят сквозь века: находка в Гренландии разрушила миф о предках кальмаров

Исследование в Communications Biology показало наличие у нектокарид вентрального ганглия, характерного для червей

Открытия палеонтологов снова меняют привычные представления о древней жизни на Земле. Долгое время считалось, что загадочные существа нектокариды — предки кальмаров и других головоногих моллюсков. Однако новое исследование специалистов из Университета Бристоля показало: эти организмы, жившие более 500 миллионов лет назад, ближе к щетинкочелюстным червям, а не к моллюскам.

Девять лет поисков

Работа основана на результатах экспедиций в северной Гренландии, где в слоях раннего кембрия сохранились уникальные окаменелости. Их возраст оценивается примерно в 518 миллионов лет. В этих отложениях исследователям удалось обнаружить мягкие ткани древних организмов, включая мускулатуру, нервные клетки и пищеварительные системы — редкая удача для палеонтологии.

"Мы находим не только окаменелости мягкотелых организмов, но и их пищеварительные системы, мускулатуру и даже нервные системы", — отметил доктор Якоб Винтер из Университета Бристоля.

Уникальные особенности

Ключом к переосмыслению происхождения нектокарид стало наличие вентрального ганглия — скопления нервных клеток на брюшной стороне тела. Эта особенность характерна для щетинкочелюстных червей и отсутствует у головоногих моллюсков.

При этом нектокариды обладали сложными глазами и были активными охотниками. В их пищеварительном тракте обнаружены фрагменты панцирей древнего членистоногого Isoxys, что подтверждает их роль в пищевой цепи как хищников.

"Нектокариды имели сложные глазные камеры, что делает их предшественниками более развитых хищников, таких как кальмары", — добавил Винтер.

Новая находка и её имя

Одна из окаменелостей получила название Nektognathus evasmithae. Оно дано в честь профессора Евы Смит — первой женщины-профессора права в Дании и известной защитницы прав человека. По словам исследователей, древнее существо было "умным и скрытным бойцом", что символически связывает его с именем Смит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: относить нектокарид к головоногим моллюскам.
    Последствие: искажённое понимание эволюции древних хищников.
    Альтернатива: признать их ранними представителями щетинкочелюстных червей.

  • Ошибка: игнорировать мягкие ткани при изучении окаменелостей.
    Последствие: потеря информации о строении нервной и пищеварительной систем.
    Альтернатива: использовать современные методы сохранения и анализа для изучения всех структур.

  • Ошибка: оценивать роль нектокарид в экосистемах по аналогии с кальмарами.
    Последствие: неверная реконструкция древних пищевых цепей.
    Альтернатива: учитывать данные о содержимом их пищеварительного тракта.

А что если…

А что если нектокариды действительно оказались бы предками кальмаров? Тогда линия эволюции головоногих выглядела бы иначе, а их происхождение уходило бы корнями в более древние и неожиданные формы. Но новые данные показывают иную ветвь, подтверждая сложность эволюционных путей.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Позволяет уточнить эволюцию морских хищников Пересмотр прежних классификаций вызывает споры
Указывает на новые связи между древними организмами Сохранность окаменелостей ограничивает выводы
Подтверждает активную роль червей в кембрийских экосистемах Требуются новые находки для окончательных выводов

FAQ

Что такое нектокариды?
Это вымершие морские организмы кембрийского периода, ранее считавшиеся родственниками кальмаров.

Почему их причислили к щетинкочелюстным?
Из-за обнаружения вентрального ганглия — характерного признака этой группы.

Чем они питались?
Они были активными хищниками, питались мелкими членистоногими, например Isoxys.

Мифы и правда

  • Миф: нектокариды были древними кальмарами.
    Правда: они ближе к червям, чем к моллюскам.

  • Миф: древние черви были примитивными.
    Правда: нектокариды имели сложные глаза и охотились на подвижную добычу.

  • Миф: только крупные животные могли быть хищниками.
    Правда: кембрийские экосистемы включали мелких, но высокоорганизованных хищников.

Исторический контекст

Кембрийский период, начавшийся около 541 млн лет назад, известен как "кембрийский взрыв" — эпоха стремительного появления новых форм жизни. Именно тогда зародились многие современные группы животных, включая членистоногих и червей. Нектокариды, ранее считавшиеся "ошибкой" в классификации, теперь занимают важное место в этой картине.

Три интересных факта

  1. Щетинкочелюстные черви сегодня насчитывают около 150 современных видов, обитающих в океанах.

  2. Глаза нектокарид были сравнимы по сложности со зрением ранних трилобитов.

  3. Окаменелости Гренландии позволяют рассмотреть даже нервные клетки существ, живших полмиллиарда лет назад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Биолог Антонио Брандан сообщил, что выпуск вольбитов снижает заболеваемость денге на десятки процентов сегодня в 8:14

Фабрика ужаса под видом спасения: в Бразилии разводят миллионы комаров ради борьбы с эпидемиями

В Бразилии запустили фабрику комаров, но её цель — не увеличивать популяцию вредителей, а помочь победить денге и вирус Зика.

Читать полностью » Учёные выявили статистическую зависимость между длиной большого пальца и размером мозга у 94 видов приматов сегодня в 7:57

Наши предки вырастили мозг руками: учёные доказали, что пальцы напрямую влияли на интеллект приматов

Новое исследование приматов показало: мозг и руки эволюционировали вместе. Оказывается, крупный мозг напрямую связан с длиной большого пальца.

Читать полностью » Учёные из УрО РАН обнаружили ДНК чумы в зубе овцы бронзового века на Южном Урале сегодня в 6:57

Опасность жила в стойле: почему чума бронзового века шла от овец и коров к человеку

Учёные нашли ДНК чумы в зубе овцы бронзового века. Это открытие доказывает, что домашние животные активно участвовали в распространении древних эпидемий.

Читать полностью » Биолог Веста Элеутери сообщила, что африканские саванные слоны используют до 38 типов жестов в опытах сегодня в 5:57

Гиганты жестикулируют как люди: слоны научились просить еду у человека осознанными сигналами

Африканские слоны демонстрируют осознанные жесты для общения с людьми, что говорит о высоком интеллекте и развитой социальной жизни.

Читать полностью » Гавайский университет сообщил об открытии у Земли квазилуны 2025 PN7 сегодня в 4:36

У Земли появился неожиданный спутник-двойник: квазилуна 2025 PN7

Астрономы нашли у Земли нового космического спутника — крошечную квазилуну, которая движется рядом с нашей планетой уже десятилетия.

Читать полностью » NASA сообщило о рекордной передаче данных на 350 млн км с помощью лазера сегодня в 3:14

Фотоны победили радиоволны: NASA проверило будущее связи в космосе

NASA испытало новый способ связи на расстоянии сотен миллионов километров. Эта технология способна изменить будущее космических миссий.

Читать полностью » NASA заявило о подготовке к первым пилотируемым миссиям «Артемиды» в 2025–2028 годах сегодня в 2:33

Луна станет перевалочным пунктом для Марса: как изменится космос

NASA готовит программу "Артемида", которая изменит представления о Луне и откроет путь к Марсу. Узнайте, почему этот проект так важен для будущего.

Читать полностью » ArianeGroup: прототип многоразовой ракеты Themis-1 доставлен на космодром Эсрейндж сегодня в 1:22

Сто метров, которые решат судьбу Европы в космической гонке

Европа представила первый шаг к созданию многоразовой ракеты: прототип Themis готовится к испытаниям в Швеции и открывает новую страницу в космической гонке.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные: собаки, чаще наклоняющие голову, лучше усваивают команды
Садоводство

Рукoводство дачникам: морковь лучше убирать в конце сентября для сохранности до мая
Спорт и фитнес

Короткие тренировки с гирями по методу Троттера помогают развить силу и выносливость
Садоводство

Оксалис известен как кислица и ценится за декоративные листья и изящные воздушные цветы
Питомцы

Ветеринары: наросты и трещины на клюве волнистого попугая указывают на кнемидокоптоз
Туризм

Эксперты рассказали, в каких странах россиянам оформляют визу прямо в аэропорту
Еда

Шницель с сыром необходимо готовить на среднем огне для сохранения сочности
Садоводство

Эксперты: регулярный посев рукколы позволяет получать урожай круглый год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet