Руководители комитета по надзору в Палате представителей США планируют выдать повестку Кимберли Читл, директору Секретной службы, для получения ее показаний относительно происшествия с нарушением безопасности на недавнем собрании бывшего президента Дональда Трампа, где он был ранен.
Это сообщение поступило от пресс-службы надзорного комитета к РИА Новости.
В пресс-службе комитета уточнили, что, несмотря на подтверждение Секретной службой о предстоящем присутствии Читл на слушаниях 22 июля, председатель комитета решил выдать ей повестку, чтобы исключить возможность ее отказа от дачи показаний.
Отмечается, что Читл обязана дать объяснения Конгрессу и американскому народу по поводу серьезного нарушения безопасности, случившегося во время ее службы.
Представитель комитета также подчеркнул длительный опыт комитета в контроле за деятельностью Секретной службы США, указывая на недопустимость проявленного в последнее время отсутствия профессионализма.
В прошлую субботу Дональд Трамп вынужден был прервать свое публичное выступление в Пенсильвании из-за инцидента со стрельбой. На видеозаписи видно, как его уводит охрана, и у Трампа кровоточит ухо.
Позже он сообщил о получении ранения в ухо и значительной потере крови.
Секретная служба сообщила об устранении подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в направлении сцены, в результате чего один зритель, 50-летний бывший пожарный, был убит, и еще двое получили критические ранения.
Подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата проведения собрания. По информации, он скрывался на крыше здания, расположенного примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия, что было вне контролируемой территории.
ФБР классифицировало произошедшее как покушение на жизнь Трампа.
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
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