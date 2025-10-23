Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Слюна
Слюна
© Wikimedia Commons by Pereru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:19

Главный секрет долголетия — в детской бутылочке: наука доказала, что кормление защищает не только младенцев

Грудное вскармливание формирует у женщин долгосрочную иммунную защиту от рака груди — Шерин Лои

Международная команда исследователей представила поистине сенсационные данные: грудное вскармливание не только питает младенца, но и формирует у матери долгосрочную иммунную защиту от рака молочной железы. Результаты опубликованы в журнале Nature и раскрывают биологический механизм, который сохраняется десятилетиями после завершения лактации.

"Это как иметь постоянную армию защиты от рака", — объяснила профессор Шерин Лои, руководитель исследования из Онкологического центра Питера Маккаллума.

Подтверждение древних наблюдений

Ещё в XVIII веке врачи отмечали загадочный факт: монахини, которые никогда не рожали, чаще страдали от рака груди. Тогда предполагалось, что беременность и лактация каким-то образом защищают женский организм. Современная наука наконец объяснила, почему.

Учёные выяснили, что после беременности и кормления грудью в тканях молочной железы формируется долговременный иммунный резерв - особые CD8+ Т-клетки, которые распознают и уничтожают потенциально злокачественные клетки. Эти клетки способны оставаться активными более 30 лет, обеспечивая естественную "иммунную память" против опухолей.

Как работает иммунный механизм

Команда профессора Лои изучила образцы тканей молочной железы у 260 женщин и обнаружила чёткую закономерность: у рожавших и кормивших грудью концентрация CD8+ Т-клеток была значительно выше, чем у тех, кто не кормил.
Эти клетки действуют как постоянные "патрули", реагируя на малейшие мутации, которые могут привести к образованию опухоли.

Эксперименты на мышах подтвердили, что именно лактация запускает процесс активации таких клеток. У животных, кормящих потомство, опухоли росли медленнее, а при искусственном удалении Т-клеток защитный эффект полностью исчезал.

Сильный и долговременный эффект

Наиболее выраженное влияние грудного вскармливания наблюдалось при тройном негативном раке молочной железы - одной из самых агрессивных и труднолечимых форм.
У женщин, кормивших грудью, было отмечено:

  • более высокая выживаемость;

  • меньше рецидивов;

  • активная инфильтрация опухолей Т-клетками.

Учёные пришли к выводу, что лактация способствует формированию уникальной иммунной микросреды, которая продолжает работать спустя десятилетия.

Каждый год грудного вскармливания снижает риск рака груди примерно на 4%, хотя исследователи подчёркивают: это не абсолютная защита, а фактор, который значительно уменьшает вероятность заболевания.

Советы шаг за шагом: как поддержать защитный эффект

  1. Кормите грудью столько, сколько возможно. Даже 3-6 месяцев приносят пользу.

  2. Поддерживайте здоровое питание. Белок, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты помогают иммунной системе.

  3. Регулярно проходите обследования. Маммография и осмотр у врача остаются обязательными мерами.

  4. Следите за весом и уровнем гормонов. Избыток эстрогенов повышает риск опухолей.

  5. Не курите и ограничьте алкоголь. Эти факторы нейтрализуют часть защитного эффекта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что кормление полностью исключает риск рака.
    Последствие: отказ от профилактических обследований.
    Альтернатива: воспринимать грудное вскармливание как дополнительный защитный фактор, а не гарантию.

  • Ошибка: прекращать лактацию слишком рано из-за мифов о "порче груди”.
    Последствие: утрата естественного иммунного эффекта.
    Альтернатива: консультироваться с врачом и кормить столько, сколько комфортно матери и ребёнку.

  • Ошибка: игнорировать другие факторы здоровья.
    Последствие: повышенный риск заболеваний, несмотря на лактацию.
    Альтернатива: сочетать грудное вскармливание с активным образом жизни и регулярными проверками.

А что если…

А что если женщина не может кормить грудью по медицинским показаниям? Учёные отмечают, что важно не чувство вины, а понимание роли иммунитета. Даже без лактации можно укрепить защитные механизмы с помощью правильного питания, физической активности и регулярного контроля состояния молочных желёз.

Кроме того, новые данные открывают перспективы для разработки вакцин и иммунотерапии, которые смогут имитировать естественный эффект грудного вскармливания.

Сравнение: иммунитет после беременности и без неё

Показатель Рожавшие и кормившие Не рожавшие
Уровень CD8+ Т-клеток Высокий Низкий
Вероятность рака груди Ниже на 20-30% Выше
Скорость восстановления тканей Быстрее Медленнее
Иммунный контроль опухолей Активный Ослабленный
Продолжительность эффекта До 30 лет Отсутствует

Плюсы и минусы естественной защиты

Плюсы Минусы
Снижение риска рака груди Не гарантирует полной защиты
Улучшение общего гормонального баланса Зависит от длительности лактации
Естественное укрепление иммунитета Возможны индивидуальные различия
Положительное влияние на ребёнка Требует поддержки и времени

FAQ

Сколько нужно кормить грудью, чтобы появился защитный эффект?
Исследования показывают, что даже шесть месяцев кормления снижают риск, но оптимальный эффект достигается при году и более.

Действует ли защита при кормлении из бутылочки?
Нет. Механизм активируется только при естественном грудном вскармливании.

Как долго сохраняется иммунная защита?
CD8+ Т-клетки могут оставаться активными в тканях груди до 30 лет.

Можно ли восполнить этот эффект медикаментозно?
Пока нет. Но исследователи работают над созданием терапии, имитирующей действие этих клеток.

Мифы и правда

  • Миф: "Рак груди — наследственное заболевание, кормление не влияет".
    Правда: наследственность играет роль, но грудное вскармливание снижает риск даже у женщин с генетической предрасположенностью.

  • Миф: "Долгое кормление вредит груди".
    Правда: наоборот, оно улучшает состояние тканей и снижает воспалительные процессы.

  • Миф: "После лактации клетки защиты исчезают".
    Правда: они остаются активными десятилетиями, формируя длительный иммунитет.

Исторический контекст

Интерес к связи между грудным вскармливанием и риском рака возник ещё в XVIII веке, когда медики заметили аномально высокую заболеваемость среди монахинь. Однако только в XXI веке удалось объяснить этот феномен на уровне клеточных механизмов.
Открытие испанской и австралийской команд стало одним из самых значимых в области онкоиммунологии, подтвердив, что природные процессы, такие как материнство и лактация, могут играть решающую роль в профилактике раковых заболеваний.

Три интересных факта

  1. CD8+ Т-клетки, активируемые во время лактации, идентичны тем, что защищают организм от вирусных инфекций.

  2. В странах с высокой распространённостью грудного вскармливания уровень заболеваемости раком груди на 25-40% ниже.

  3. Исследователи предполагают, что подобный иммунный механизм может существовать и в других органах, связанных с репродуктивной системой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нейробиолог Джошуа Гордн заявил об обнаружении мостиков между клетками мозга сегодня в 3:22
Новый язык мозга: нейроны оказались связаны физическими туннелями

Учёные из США обнаружили новые физические связи между нейронами — тонкие мостики, которые могут объяснить, как болезни вроде Альцгеймера распространяются по мозгу.

Читать полностью » Профессор Эксетерского университета Лентон заявил о переходе Земли к новой климатической фазе сегодня в 2:26
Планета пересекла невидимую черту: началось массовое вымирание океанов

Учёные предупреждают: человечество пересекло первую опасную грань — коралловые рифы стремительно исчезают. Что произойдёт, если мы не успеем остановить климатический обвал?

Читать полностью » Исследователи из Кёльна установили связь лептина с уровнем тревожности сегодня в 1:25
Где в мозге спрятан страх — и как туда добраться, чтобы обрести покой

Учёные нашли в мозге "центр спокойствия", который помогает преодолевать тревогу и может стать ключом к лечению анорексии и других психических расстройств.

Читать полностью » Johnson & Johnson представила в Берлине антитело нового поколения — амивантамаб сегодня в 0:27
Прорыв в онкологии: в Берлине представили препарат, который меняет правила лечения

На конференции ESMO 2025 представили препарат, который может изменить подход к лечению рака головы и шеи. Быстрый эффект, минимум токсичности — и всё через простую инъекцию.

Читать полностью » Антрополог Савада: в Китае нашли 5000-летние чаши и маски из человеческих черепов вчера в 23:56
Китайские археологи нашли то, что изменило историю: черепа с секретом пятитысячелетней давности

В Китае археологи нашли обработанные человеческие кости возрастом 5000 лет — чаши и маски из черепов культуры Лянчжу. Уникальная находка помогает понять, как зарождавшиеся города меняли отношение людей к смерти.

Читать полностью » Халед: в Александрии обнаружена свинцовая капсула с редкими золотыми монетами 1937 года вчера в 23:53
Древний ритуал соединился с современностью: эта находка изменила взгляд на историю Египта

В Александрии археологи нашли свинцовую капсулу с редкими золотыми монетами и документом 1937 года. Находка раскрывает историю греческой семьи Сальваго и продолжение древней традиции закладных подношений.

Читать полностью » Профессора Могетта: в древних Габиях найден монументальный бассейн III века до н. э. вчера в 22:49
Древний Рим удивил даже опытных археологов: этот бассейн построили гениально

Археологи обнаружили в древних Габиях под Римом монументальный бассейн III века до н. э. — одно из старейших римских инженерных сооружений. Оно меняет представления о зарождении градостроительства и культовой архитектуры.

Читать полностью » Кефир в сочетании с пищевыми волокнами показал высокую эффективность против воспалительных процессов вчера в 22:45
Революция в борьбе с воспалениями: кефир и клетчатка работают лучше, чем думали

Учёные выяснили, что сочетание ферментированного кефира и клетчатки снижает воспаление значительно эффективнее, чем омега-3 и пребиотики по отдельности, благодаря синергии микробов и пищевых волокон.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Профессор Хэл Сосабовски: бензин сам по себе не взрывается, он лишь горит при наличии кислорода и искры
Туризм
Эксперты рассказали, как сделать полёт безопасным для ребёнка
Спорт и фитнес
Тренер Акулина Бахтурина показала три балетных упражнения для стройных и подтянутых рук
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Шон Пестон назвал пять самых полезных ферментированных продуктов для здоровья кишечника
Садоводство
Названы лучшие способы зимнего хранения клубней георгин — песок, торф и парафин
Технологии
Microsoft запретила полностью отключать автоматические обновления приложений из Store
Еда
Салат-коктейль с креветками, ананасами и сыром сохраняет свежесть при порционной подаче
Еда
Картошка с салом в духовке по методу кулинарных специалистов получается нежной внутри
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet