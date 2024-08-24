Британский Кот Ларри, знаменитый своими охотничьими навыками, утверждает, что он в добром здравии

Главный охотник за мышами в Великобритании, проживающий на знаменитой улице Даунинг-стрит, кот Ларри, успокоил всех, заявив, что его здоровье в полном порядке. Это произошло в контексте сообщений о подготовке специфического плана, который будет активирован в случае его скорбной утраты.

Ранее, издание Times, сославшись на источники в правительстве, сообщило о том, что британские власти предусмотрели специальные меры на случай кончины 17-летнего кота, который служит в резиденции премьер-министра страны. Название этого плана "Ларри Бриджес" является саркастическим намеком на кодовые имена, которые использовались для обозначения деталей организации похорон членов королевской семьи. В частности, были заранее подготовлены фотографии Ларри для публикации после сообщения о его уходе из жизни, которые хранятся в защищенных папках государственных систем. Пресс-релиз и контент для социальных сетей также уже подготовлены к тому дню, когда настанет время прощаться с Ларри.

Сообщение кота в социальной сети X содержало информацию о том, что в данный момент ведется подготовка плана, который будет активизирован при наступлении его кончины. В сообщении также говорилось, что Ларри чувствует себя хорошо и еще полон жизни, и что, конечно же, в день его похорон должен быть обьявлен официальный выходной день.

Ларри также выразил свое пожелание, чтобы после его смерти его затаксидермировали и поместили над камином на Даунинг-стрит в качестве напоминания для обитателей резиденции о необходимости избегать глупостей.

Ларри, который был взят из приюта, служит в резиденции премьер-министра с 2011 года. Коты проживают в резиденциях британских лидеров с 15 века. С 1929 года у них есть официальный статус и жалование в размере 100 фунтов в год. Самым известным из них в 20 веке стал кот по имени Хамфри, который служил при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Хамфри ушел из жизни в 2008 году, ему было около 18 лет.

Фото: Wikimedia Commons/ https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/government/assets/history/buildings/larry-the-cat-a47549e08bdbc6cd0e3e042eea943f65b7a4590d95642586e51acb44bb2dcea2.jpg, Правительство Его Величества, ( лицензией открытого правительства версии 1.0 )