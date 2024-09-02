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Глава администрации сообщил о взрывах в Харькове
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Глава ОВА Синегубов заявил о взрывах в Харькове

Глава администрации сообщил о взрывах в Харькове

В Харькове на востоке Украины раздаются взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Это произошло на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Синегубов проинформировал о взрывах в Харькове через свой Telegram-канал, не предоставив подробностей о причине и последствиях этого события.

В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги, что является обычной практикой для украинских регионов с октября 2022 года. Тогда ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, ответственность за который российские власти возложили на украинские спецслужбы.

Удары по украинской инфраструктуре носят систематический характер и направлены против объектов энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковподчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ избегают нанесения ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿

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