QR-коды как часть новой реальности: что будет, если цифровой рубль заменит привычные деньги

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что запуск массового использования цифрового рубля не вызовет серьёзных проблем. В интервью ТАСС он подчеркнул, что сам уже активно использует эту форму валюты и не видит никаких сложностей.

Преимущества цифрового рубля

Аксаков рассказал, что, будучи первым пользователем цифрового рубля, он не столкнулся с трудностями в использовании этой валюты. По его словам, операции с цифровыми деньгами через банковские приложения ничем не отличаются от привычных банковских операций с традиционными деньгами.

"Судя по себе, поскольку я первый пользователь цифрового рубля, зарплату получил первым, я не вижу никаких проблем в использовании цифрового рубля", — заявил Аксаков.

Внедрение универсального QR-кода

По мнению Аксакова, внедрение универсального QR-кода будет ключевым шагом к более эффективному использованию цифрового рубля. С 1 сентября следующего года внедрение QR-кода станет обязательным, что, по его мнению, улучшит удобство использования цифровой валюты для россиян.

"Массовое внедрение QR-кода, которое с 1 сентября следующего года начнется уже в обязательном порядке, позволит использовать цифровой рубль более эффективно", — отметил он.

Защита от воровства бюджетных средств

Кроме того, Аксаков добавил, что использование цифрового рубля снижает риск кражи бюджетных средств и улучшает контроль над финансовыми операциями. Это может стать важным инструментом для борьбы с теневыми и незаконными транзакциями.

Введение цифрового рубля

Цифровой рубль станет третьей формой российской национальной валюты, наряду с наличными и безналичными средствами. В рамках перехода крупнейшие банки будут обязаны предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровым рублём с 1 сентября 2026 года.