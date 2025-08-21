Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вейп
Вейп
© Pexels by Renz Macorol is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Зрение на первом месте: как избежать последствий вейпинга для глаз

Врач объяснил, как никотин и токсичные вещества в вейпах могут повлиять на зрение

Вейпинг может существенно повлиять на здоровье глаз, предупреждают специалисты. Врач-офтальмолог Антон Казанцев в интервью радио Sputnik рассказал о рисках, связанных с использованием электронных сигарет, и объяснил, как пар может вызвать проблемы со зрением — от легкого дискомфорта до серьезных заболеваний.

Как вейпинг влияет на глаза?

Основные компоненты жидкости для вейпов — пропиленгликоль и глицерин — могут раздражать слизистую оболочку глаз. Это приводит к сухости, жжению и ощущению инородного тела в глазах, что усугубляет синдром сухого глаза и повреждает роговицу. Раздражение может перерасти в конъюнктивит, симптомы которого включают покраснение, отек, жжение и слезотечение.

Никотин и его влияние на зрение

Кроме того, никотин в составе пара может сужать сосуды, которые питают глаза, что ухудшает кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва. Это значительно повышает риск развития глаукомы, возрастной дегенерации макулы и повреждения сетчатки при диабете. Никотин также способен увеличивать внутриглазное давление — ключевой фактор риска для глаукомы, а также ухудшать кровообращение зрительного нерва.

Токсичные компоненты и повреждение зрительного нерва

Помимо никотина, токсичные вещества, содержащиеся в паре, могут напрямую повреждать зрительный нерв, что приводит к ухудшению зрения. В некоторых случаях это может даже привести к слепоте, вызванной оптической нейропатией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Постоянный стресс может привести к аритмии и остановке сердца — кардиолог Кокин сегодня в 23:16

Воспаление сосудов и тромбы: что запускает хроническое перенапряжение

Кардиолог объяснил, как стресс разрушает сердце: от гипертонии и аритмии до тромбов и сердечной недостаточности — чем опасно постоянное напряжение.

Читать полностью » Психиатр Минздрава назвала ранние признаки алкоголизма сегодня в 23:01

Алкоголь меняет не только тело: как заметить зависимость по поведению

Регулярные застолья, потеря контроля, агрессия и смена окружения — психиатр назвала тревожные признаки, по которым можно распознать алкоголизм.

Читать полностью » Врач-сомнолог Шах: мгновенное засыпание может быть признаком переутомления сегодня в 22:55

Как распознать нездоровый сон и наладить режим без таблеток

Почему мгновенный сон после падения на подушку — не признак крепкого здоровья, а сигнал организма о перегрузках и недосыпе?

Читать полностью » Врач объяснила, чем опасен неправильно подобранный бюстгальтер сегодня в 22:51

Ложь, в которую поверили тысячи женщин: вся правда о бюстгальтере и онкологии

Врач развеяла миф: бюстгальтер не вызывает рак груди. Опасность кроется не в белье, а в отсутствии профилактики и регулярных обследований.

Читать полностью » Опасность витаминов: невролог Бинг о вреде цинка, витамина А и D сегодня в 22:48

Избыточное употребление витаминов: невролог раскрывает секреты опасных добавок

Невролог доктор Бинг предупреждает: избыток витаминов может серьезно угрожать вашему мозгу и здоровью. Узнайте, какие добавки опасны.

Читать полностью » Эндоваскулярный хирург Григорьян: профилактика инфаркта начинается с питания и режима дня сегодня в 22:16

Инфаркт не возникает внезапно: как предотвратить сердечные заболевания до 40 лет

Профилактика инфаркта должна начинаться до 40 лет. Узнайте, как питание, распорядок дня и регулярная диагностика могут защитить ваше сердце от серьезных заболеваний.

Читать полностью » Психиатр рассказал, как снизить тревожность всего за 15 секунд сегодня в 21:44

Как диафрагмальное дыхание спасает от тревоги: 4 простых шага к спокойствию

Простая практика диафрагмального дыхания помогает быстро восстановить спокойствие и снизить уровень тревоги. Упражнение длится всего 15 секунд и эффективно против стресса.

Читать полностью » Врач Тен объяснила, кому нельзя есть дыню и в каких случаях она опасна сегодня в 21:11

Сладкая ловушка: кому дыня может серьёзно навредить

Терапевт объяснила, когда дыня противопоказана: при болезнях почек, диабете, аллергии и обострении ЖКТ этот фрукт может нанести вред.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Когнитивные навыки школьников: влияние игры на учебу и развитие
Красота и здоровье

Кардиолог Аветисян: тахикардия может быть связана со стрессом, анемией и алкоголем
Наука и технологии

Ученые изучают древние орудия, чтобы понять навыки гомининов и их влияние на современное общество
Наука и технологии

Ученые выяснили, как неандертальцы использовали кости пещерных львов для охоты
Садоводство

Современные дачи: умные технологии, минимализм и натуральные материалы в тренде
Авто и мото

Как избежать аварии из-за спущенного колеса: советы от автоэкспертов
Туризм

Законопроект Гусева предполагает введение системной выплаты для поощрения лояльных работников
Спорт и фитнес

Тренер-нутрициолог Яблокова показала комплекс упражнений для мам после родов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru