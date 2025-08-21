Зрение на первом месте: как избежать последствий вейпинга для глаз

Вейпинг может существенно повлиять на здоровье глаз, предупреждают специалисты. Врач-офтальмолог Антон Казанцев в интервью радио Sputnik рассказал о рисках, связанных с использованием электронных сигарет, и объяснил, как пар может вызвать проблемы со зрением — от легкого дискомфорта до серьезных заболеваний.

Как вейпинг влияет на глаза?

Основные компоненты жидкости для вейпов — пропиленгликоль и глицерин — могут раздражать слизистую оболочку глаз. Это приводит к сухости, жжению и ощущению инородного тела в глазах, что усугубляет синдром сухого глаза и повреждает роговицу. Раздражение может перерасти в конъюнктивит, симптомы которого включают покраснение, отек, жжение и слезотечение.

Никотин и его влияние на зрение

Кроме того, никотин в составе пара может сужать сосуды, которые питают глаза, что ухудшает кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва. Это значительно повышает риск развития глаукомы, возрастной дегенерации макулы и повреждения сетчатки при диабете. Никотин также способен увеличивать внутриглазное давление — ключевой фактор риска для глаукомы, а также ухудшать кровообращение зрительного нерва.

Токсичные компоненты и повреждение зрительного нерва

Помимо никотина, токсичные вещества, содержащиеся в паре, могут напрямую повреждать зрительный нерв, что приводит к ухудшению зрения. В некоторых случаях это может даже привести к слепоте, вызванной оптической нейропатией.