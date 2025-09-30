Один шаг — и дорогие линзы превращаются в матовое стекло: где подстерегает ловушка

Очки для зрения и солнцезащитные модели давно стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Но каждый, кто их носит, знает, как трудно сохранить линзы идеально прозрачными. Казалось бы, решение очевидное — специальные спреи и салфетки из микрофибры. Однако всё больше специалистов обращают внимание на то, что привычные методы не всегда эффективны и могут даже усугублять проблему.

Почему линзы так быстро загрязняются

На поверхности очков в течение дня оседает пыль, попадают капли жира от кожи, остаются следы от пальцев. Если линзы протирать неподходящими средствами, они мутнеют или покрываются микротрещинами. В итоге даже дорогие модели начинают искажать картинку.

Сравнение способов ухода