Почему стеклянные контейнеры вытесняют пластик с кухни

Контейнеры для хранения продуктов делают кухню удобнее, а еду — свежее. Но выбор между стеклом и пластиком до сих пор вызывает вопросы. Оба материала имеют свои плюсы, однако для дома стекло всё чаще признаётся лучшим вариантом.

Преимущества стеклянных контейнеров

Стекло безопасно для здоровья, не выделяет веществ при нагреве и не впитывает запахи. В таких ёмкостях можно хранить супы, рыбу или сыр — вкус и аромат останутся неизменными. Ещё одно преимущество — универсальность: стеклянные контейнеры подходят для холодильника, микроволновки и даже духовки.

Недостатки стекла

Главные минусы — вес и хрупкость. Стеклянные контейнеры тяжелее пластиковых и могут разбиться при падении. Однако при аккуратном использовании они служат годами.

Преимущества пластиковых контейнеров

Пластик выигрывает в мобильности: лёгкий, недорогой и удобный для перекусов или обедов в офисе. Современные модели производят из безопасных материалов (BPA-free), они хорошо держат герметичность и легко переносятся.

Недостатки пластика

Со временем пластик впитывает запахи, может окрашиваться от ярких продуктов (например, томатов или свёклы) и хуже переносит высокие температуры. В духовку его не поставить, а в микроволновке он быстро теряет вид.

Итог: что выбрать

Для дома стекло — безусловный лидер: оно долговечное, универсальное и гигиеничное. Для офиса или перекусов вне дома удобнее пластик. Лучшее решение — комбинировать оба варианта: стеклянные контейнеры для хранения и разогрева, пластиковые — для переноски.