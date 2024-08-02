Автомобилисты поделились лайфхаком, как предотвратить запотевание стекол

Даже летов в автомобиле часто запотевают стёкла. Наблюдается значительная разница в температурах внутри и снаружи машины. В результате повышается уровень влажности в салоне, что приводит к образованию испарины на стеклах.
К счастью, есть способы предотвратить это явление. Во-первых, перед тем как оставить машину на улице, салон нужно проветрить.
В таких случаях можно воспользоваться другим методом: оставить в салоне автомобиля мешочек с сорбентом. Есть три подходящих варианта:
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Соль: Наполните носок солью и положите его на сиденье или коврик. Хлорид натрия впитает лишнюю влагу, что поможет избежать запотевания стёкол.
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Силикагель: Эти шарики, которые обычно находятся в пакетиках с новой обувью, также отлично поглощают влагу.
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Наполнитель для кошачьего туалета: Гранулы наполнителя эффективно убирают лишнюю влагу. Достаточно положить носок с наполнителем в салон автомобиля, и уровень влажности в машине не будет высоким.
Фото: commons.wikimedia.org/DeFacto (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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