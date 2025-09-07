Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крупные ягоды смородины на ладони
Крупные ягоды смородины на ладони
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 18:23

Забудьте про урожай: почему стеклянница — самый страшный враг смородины и как с ним бороться

Стеклянница атакует: как спасти смородину от вредителя за один сезон

Садоводы знают: если ветки смородины покрылись трещинами, а листья начинают увядать, дело может быть в опасном вредителе. Речь идёт о стекляннице — бабочке, личинки которой прогрызают ходы внутри побегов. Этот скрытый процесс нарушает питание куста и постепенно приводит его к ослаблению и гибели. Если вовремя не принять меры, смородина способна погибнуть всего за один-два сезона.

Как распознать проблему

Главный признак заражения — трещины на коре и усыхающие побеги. При разрезе ветки внутри можно заметить пустоты или ходы, оставленные личинками. Здоровые же стебли отличаются ровным цветом и гладкой поверхностью без повреждений.

Важно помнить: стеклянница не ограничивается только смородиной. Нередко она поражает и крыжовник, а при благоприятных условиях способна перебраться и на другие ягодные кустарники.

Что делать при заражении

  1. Все повреждённые ветки необходимо удалить, делая срезы максимально близко к земле. Нельзя оставлять пеньки — именно там чаще всего сохраняются личинки.
  2. Срезанные побеги не стоит класть в компост или оставлять на участке. Их лучше сжечь или вынести за пределы сада, чтобы не дать вредителю шанса на возвращение.
  3. После обрезки куст обрабатывают инсектицидами. Это создаёт дополнительную защиту и предотвращает повторное заселение стеклянницы.

Уход за кустом после обработки

Почву вокруг смородины рекомендуется рыхлить и мульчировать. Такие действия обеспечивают корням доступ кислорода и снижают риск грибковых заболеваний, которые часто развиваются на ослабленных растениях.

Осенью проводится санитарная обрезка — удаляются старые ветки, чтобы лишить вредителей мест для зимовки. Подобная профилактика значительно уменьшает вероятность заражения в следующем сезоне.

Профилактика — ключ к здоровому урожаю

Регулярные осмотры помогают вовремя заметить тревожные признаки. Проверять кусты лучше каждые две недели, уделяя внимание не только смородине, но и соседним растениям. Чем раньше обнаружены трещины или увядание, тем выше шанс сохранить урожай.

Забота о кустах сегодня — это гарантия крепких и плодоносящих растений в будущем.

Три интересных факта

  1. Личинка стеклянницы способна жить внутри ветки до двух лет, всё это время разрушая её изнутри.
  2. Взрослая бабочка внешне напоминает осу, что затрудняет её распознавание.
  3. Первые упоминания о вреде стеклянницы для смородины встречаются ещё в агрономических книгах XIX века.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные подтвердили: спатифиллум очищает воздух и снижает уровень плесени в доме сегодня в 14:06

Измученный — и снова пышный: как одно средство спасает спатифиллума от увядания

Узнайте, как с помощью простого продукта из кухни превратить спатифиллум в пышно цветущее украшение дома. Рецепт удобрения удивит своей простотой.

Читать полностью » Колорадский жук в бегах: эти растения защитят ваш картофель сегодня в 13:28

Хитрый ход дачников: что посадить рядом с картошкой, чтобы колорадский жук ушел к соседям

Узнайте, как эффективно бороться с колорадским жуком, используя народные средства, защитные посадки и другие методы. Спасите свой урожай картофеля, томатов и баклажанов от прожорливого вредителя!

Читать полностью » Агрономы: осенью нужно добавлять золу и суперфосфат под чеснок и лук сегодня в 13:22

Секрет крупных головок лука и чеснока знают единицы — остальные кормят землю впустую

Узнайте, какие удобрения стоит внести осенью, чтобы зимний чеснок и лук порадовали весной крупными головками и богатым урожаем.

Читать полностью » Садоводы Новосибирска: пересаживать ирисы нужно раз в 5 лет и не глубже 15 см сегодня в 12:47

Пять минут работы осенью в Новосибирской области — и ирисы будут цвести вдвое пышнее весной

Как правильно пересадить ирисы осенью в Новосибирской области: секреты деления кустов, подготовка почвы и приёмы, которые помогут растениям пережить зиму.

Читать полностью » Агрономы рекомендуют феромонные ловушки для защиты сада от плодожорки сегодня в 12:28

Секретный фронт борьбы с плодожоркой: эти ловушки используют даже профессионалы

Узнайте, как клеевые ловушки с феромонами помогают обнаружить плодожорку и спасти урожай. Эффективный и экологичный способ защиты сада.

Читать полностью » В Краснодарском крае георгины продолжают цвести до ноября, клубни выкапывают после первых заморозков сегодня в 11:42

Южная зима Краснодарского края — тихий враг георгинов: как не растерять богатство за одну зиму

Как в Краснодарском крае сохранить клубни георгинов до весны, чтобы они не пересохли и не сгнили: хитрый способ садоводов удивляет простотой.

Читать полностью » Участок после пожара: как сжигание травы убивает ваш сад и кошелек — экспертное мнение сегодня в 11:28

Дым над грядками: почему сжигание травы весной — это экологическая катастрофа и обман плодородия

Весенний пал сухой травы кажется быстрым решением, но вредит почве, плодит сорняки и опасен пожарами. Узнайте, почему компост лучше огня!

Читать полностью » Морковь убирают при пожелтении листьев, картофель — после полегания ботвы: сроки для корнеплодов сегодня в 10:40

Опоздал с уборкой — весной лишишься урожая: болезни, которые остаются в земле

Собранный вовремя урожай хранится лучше и слаще на вкус. Но мало кто знает, что ранняя уборка может ещё и оздоровить почву.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Volkswagen выпустит доступный электромобиль ID. Polo для конкуренции с китайскими брендами
Дом

Детская для мальчика: советы дизайнера Князевой по интерьеру от младенца до подростка
Наука и технологии

PLOS One: СМИ спекулируют на возможной жизни на Венере и Энцеладе
Туризм

"Аэрофлот" ввёл платное сохранение обратного билета при пропуске рейса — туристы недовольны
Садоводство

Пионы в Татарстане хорошо приживаются при делении в конце августа и сентябре
Наука и технологии

Исследовательская группа создала фотодиод, имитирующий работу сетчатки
Спорт и фитнес

Фитнес-специалисты рассказали, на что обратить внимание при найме тренера
Красота и здоровье

Психолог Ребекка Маколей: изучение новых навыков создаёт новые связи в мозге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet