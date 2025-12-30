Вино есть — тары нет: почему Крым подошёл к грани логистического тупика

Дефицит стеклянной тары в Крыму вновь вывел на повестку вопрос о собственном производстве бутылок и банок на полуострове. Рост логистических издержек, зависимость от поставок с материка и потребности винодельческой отрасли сделали поиск инвестора не просто актуальным, а экономически неизбежным. Об этом сообщает издание "Российская газета".

Почему Крыму не хватает бутылок

По разным оценкам, крымская винодельческая промышленность ежегодно закупает от 150 до 250 миллионов бутылок. Дополнительно регион нуждается в стеклянной упаковке для соков и плодоовощной консервации. Сейчас вся стеклотара завозится с предприятий Краснодарского края и Северного Кавказа.

После закрытия Крымского моста для грузового транспорта основной поток поставок пошёл по трассе "Новороссия" в обход Азовского моря. Это заметно увеличило себестоимость бутылки и усилило нагрузку на производителей напитков. Именно поэтому идея запуска стеклотарного завода в Крыму снова стала предметом активных переговоров.

Потерянное производство и упущенное время

В советский период потенциал рынка был значительно выше нынешнего. Только керченский завод "Кварц" выпускал до 400 миллионов условных банок в год. Однако после распада СССР предприятие столкнулось с экономическими трудностями и в 2004 году окончательно остановилось. Завод в Симферополе проработал дольше — до 2011 года.

В 2014 году специалисты из Воронежа оценивали возможность восстановления Керченского стеклотарного завода и пришли к выводу, что проект реалистичен. Тем не менее его так и не реализовали из-за сложной логистики и дефицита электроэнергии. Крымский мост был открыт только в мае 2018 года, а ТЭС "Таврическая" ввели в эксплуатацию год спустя, после пятилетнего периода энергетической блокады со стороны Украины.

Кризис 2019 года и санкционный фактор

Острота проблемы стала особенно заметна в 2019 году, когда Крым оказался на грани дефицита винных бутылок накануне туристического сезона. Один из ключевых поставщиков — предприятие "Кавминстекло" — объявил о прекращении поставок, сославшись на западные санкции. Инвестором компании тогда была структура из Германии.

Ситуация вынудила депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика обратиться в ФАС, Генпрокуратуру и Минпромторг. Этот эпизод стал поворотным моментом, после которого вопрос о возрождении стеклотарного производства в Крыму перестал рассматриваться как второстепенный.

Инвестор из Сибири и расчёт экономики

Сегодня интерес к проекту проявляет предприятие "Сибирское стекло" из Новосибирской области. Производственную площадку планируется разместить в восточном Крыму, на базе индустриального парка "Феодосия".

"Точка безубыточности стеклотарного производства — 35 миллионов единиц продукции и ее реализация. И если мы потребляем 150 миллионов бутылок в год, то эта инвестиционная ниша в регионе действительно привлекательна", — рассказал министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян.

Министр отметил, что лично ознакомился с работой головного завода инвестора в Новосибирской области. По его словам, региональный рынок способен обеспечить стабильный сбыт продукции нового предприятия.

Сырьё и энергетика как ключевые условия

Основным сырьём для стеклотары является кварцевый песок, месторождение которого есть на Керченском полуострове. Именно отсюда сырьё добывалось и в советское время. Химические исследования подтвердили, что после обогащения этот песок подходит для производства бутылок и банок.

Производство стекла остаётся энергоёмким процессом, однако в Крыму сегодня нет критического дефицита электроэнергии. На полуострове работают ТЭС "Таврическая" и "Балаклавская", а также собственные генерирующие мощности в Керчи и Саках. При этом энергопотребление ежегодно растёт на 5-7%, а в летние месяцы фиксируются пиковые нагрузки.

Для решения этой проблемы в 2026 году планируется начать строительство третьего энергоблока ТЭС "Таврическая". После его ввода установленная мощность станции превысит 723 мегаватта, что выведет её на первое место в регионе.

Спрос со стороны виноделов

Потенциальными потребителями продукции станут 36 производителей напитков в Крыму и столько же в Севастополе. Кроме того, стеклотара необходима трём пивзаводам, предприятиям ликёро-водочной отрасли, производителям соков и формирующемуся парфюмерно-косметическому кластеру.

Виноделы подчёркивают, что высокая стоимость логистики остаётся серьёзной проблемой. По их оценкам, доставка одной машины бутылок из Краснодарского края обходится примерно в 200 тысяч рублей, не считая стоимости самой тары, а ожидание заказа занимает до трёх недель.

Перспектива для региона

Большинство факторов, которые ранее тормозили запуск стеклотарного производства в Крыму, либо уже устранены, либо находятся в стадии решения. Наличие сырья, инвестора и растущего внутреннего спроса делает проект одним из наиболее логичных шагов для промышленного развития полуострова.

Запуск завода способен не только снизить себестоимость продукции для виноделов и переработчиков, но и уменьшить зависимость региона от внешних поставок, укрепив его промышленную и логистическую устойчивость.