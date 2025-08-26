Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фунчоза с овощами
© commons.wikimedia.org by Melsj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:25

Секреты быстрого ужина: как за 20 минут создать кулинарный шедевр

Приготовление салата с фунчозой: рецепт с корейской морковью и огурцом

Ищете быстрый, вкусный и питательный вариант ужина? Этот салат с фунчозой, корейской морковью и свежим огурцом станет отличным решением! Готовится он всего за 20 минут, особенно если у вас уже есть готовая морковь по-корейски. Блюдо получается пикантным, ароматным и сытным — идеально как самостоятельное блюдо или дополнение к основному.

Что понадобится

  • Фунчоза — 100 г
  • Корейская морковь — 200 г
  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Специи — по вкусу

Приготовление

Подготовьте ингредиенты. Морковь можно купить готовую или сделать самостоятельно. Огурцы лучше брать свежие, средней длины. Одновременно поставьте кипятиться воду для фунчозы.

Залейте лапшу кипятком так, чтобы она полностью была покрыта водой. Оставьте на 10-15 минут, периодически помешивая, чтобы не разварилась. Готовую фунчозу откиньте на дуршлаг, дайте стечь жидкости. При желании можно нарезать её ножницами или промыть холодной водой.

Переложите остывшую лапшу в глубокий салатник. Добавьте корейскую морковь, предварительно удалив излишки масла и сока. Огурцы нарежьте тонкой соломкой — можно использовать специальную тёрку или острый нож.

Аккуратно перемешайте салат. Для заправки подойдёт соевый соус или масло от моркови, хотя салат и так получается очень ароматным. Дайте ему настояться 10 минут — и можно подавать.

