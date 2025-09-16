Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стеклянная банка
Стеклянная банка
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:33

Этикетка прилипла намертво? Банки снова станут прозрачными после этих хитростей

Сода и масло помогают удалить липкий налёт с банок — эксперты

Стеклянные банки — вещь универсальная. В них удобно хранить продукты, крупы, специи, домашние заготовки или даже мелкие бытовые мелочи вроде пуговиц. Но есть одна проблема, с которой сталкивался каждый: этикетки и клей. Бумага ещё кое-как отходит, а вот липкий слой остаётся и раздражает. Попробуем разобрать самые действенные способы избавиться от наклеек и вернуть банкам чистый вид без лишних нервов.

Замачивание с добавками

Горячая вода справляется только наполовину: бумага размокает, но клей остаётся. Чтобы процесс был эффективнее, добавьте в воду немного моющего средства и полстакана пищевой соды. Банки лучше оставить в растворе на полчаса-час. После этого большая часть этикетки легко сдвигается пальцем или пластиковой лопаткой.

Масло и сода — проверенный дуэт

Если после замачивания на стекле остался липкий налёт, помогает простая паста: масло (любое растительное) смешайте с содой в равных пропорциях. Нанесите смесь на проблемное место и оставьте на 10-15 минут. Масло размягчает клей, а сода даёт мягкий абразивный эффект. После такой обработки достаточно протереть банку тряпкой — и следов не останется.

Спирт или жидкость для снятия лака

Иногда попадаются особенно "упрямые" наклейки. В этом случае пригодятся медицинский спирт или жидкость с ацетоном. Смочите ватный диск или ткань, приложите к пятну на несколько секунд, затем вытрите остатки клея. Работать лучше в проветриваемом помещении и в перчатках.

Аккуратный скребок

Для идеально гладкого стекла можно использовать лезвие-скребок. Главное — держать его под острым углом и не спешить. Если клей снимается плохо, лучше предварительно смягчить его одним из предыдущих способов. Так банка останется целой, а руки — без порезов.

Кипяток для "премиум"-этикеток

Удивительно, но дорогие банки с глянцевыми наклейками проще всего очистить кипятком. Опустите банку в кастрюлю с горячей водой и подержите пару минут. Клей размягчится, и этикетка снимется почти целиком. Останется только убрать лёгкие следы спиртом или маслом.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Не пытайтесь отправить банку в посудомойку с этикеткой — клей только сильнее "прикипит" к стеклу.
  • Не наносите масляную смесь на мокрую поверхность: вода мешает, и получится только грязь.
  • Не используйте жёсткие металлические губки и тем более "нулёвку" — на стекле появятся царапины.

Универсальная схема

Со временем у каждого появляется свой "рецепт" очистки банок. Оптимальный вариант такой: замочить в горячей воде с содой и мылом, снять бумагу, остатки клея обработать смесью масла и соды, а в особо сложных случаях пройтись спиртом. Лезвие используйте только для идеальной чистоты.

Процесс не занимает много времени, особенно если делать сразу несколько банок. А результат радует: стекло становится прозрачным и готовым к повторному использованию. И это не только практично, но и приятно — дать второй шанс тому, что могло оказаться в мусорном контейнере.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные объясняют, как микроволновая печь влияет на витамины в продуктах сегодня в 9:26

Почему микроволновая печь не так опасна, как принято думать

Микроволновая печь не уничтожает витамины полностью. Учёные отмечают: при правильном использовании еда сохраняет большую часть своей пользы.

Читать полностью » Неправильная организация балкона зимой может испортить овощи и заготовки сегодня в 8:20

Как балкон превращается в зимний холодильник для запасов

Зимой балкон может стать отличным местом для хранения продуктов. Важно лишь правильно организовать пространство и учесть особенности погоды.

Читать полностью » Эксперты объясняют, как правильно хранить варенье и джемы в квартире сегодня в 7:19

Секреты хранения варенья, которые знают не все хозяйки

Даже в квартире можно хранить варенье и джемы годами. Главное — правильно выбрать место, тару и условия, чтобы заготовки не испортились.

Читать полностью » Хозяйки отмечают: температура и освещение влияют на сохранность заготовок сегодня в 6:16

Где спрятать банки с заготовками, чтобы они не испортились

Домашние заготовки требуют правильных условий хранения. Узнайте, где в квартире лучше держать банки, чтобы они дольше сохраняли вкус и пользу.

Читать полностью » Диетологи объясняют, какие полезные вещества сохраняют консервированные овощи сегодня в 5:15

Почему диетологи не спешат запрещать консервированные овощи

Консервированные овощи сохраняют часть пользы, но могут содержать избыток соли и сахара. Диетологи объясняют, как выбирать такие продукты правильно.

Читать полностью » Депутаты хотят ввести онлайн-отчётность региональных операторов по капремонту сегодня в 4:19

Почему жильцы платят за ремонт, а дома снова разваливаются

Депутаты предложили усилить контроль за капитальным ремонтом: отчёты с фото и видео должны будут публиковаться на сайтах региональных операторов.

Читать полностью » В России отложен ввод 19% многоквартирных домов сегодня в 3:15

Кризис в строительстве: квартиры не продаются, а стройки откладываются

Каждая пятая квартира в новостройках России остаётся непроданной. Эксперты назвали причины и предложили меры поддержки отрасли.

Читать полностью » У певицы Лады Дэнс выявили долги за коммунальные услуги и штрафы ГИБДД сегодня в 2:10

Квартира в центре Москвы и долги: певицу обвиняют в неуплате ЖКХ

У Лады Дэнс накопились долги за коммуналку и штрафы. СМИ сообщили о задолженности за квартиру в центре Москвы и неоплаченных постановлениях ГИБДД.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Volkswagen сосредоточит производство доступных электромобилей в Испании к 2026 году
Спорт и фитнес

Врачи предупредили: ходьба 12–3–30 может вызвать нагрузку на суставы и поясницу
Наука

Исследователи определили сезонные причины падений при Паркинсоне у пожилых людей
Культура и шоу-бизнес

Умер основатель фестиваля независимого кино "Сандэнс" Роберт Редфорд
Еда

Во Франции XIX века меренга стала десертом королевских банкетов
Красота и здоровье

Семена чиа содержат в 2 раза больше кальция, чем лён
Технологии

Демис Хассабис: современные ИИ как аспиранты, но ошибаются в школьной математике
Наука

Контроль артериального давления у детей снижает риск сердечных заболеваний в будущем
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet