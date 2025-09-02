Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стеклоблок
Стеклоблок
© commons.wikimedia.org by Holger.Ellgaard is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:19

Забытый советский материал снова в тренде: дизайнеры делают ставку на свет

Архитектор Алина Князева рассказала, как использовать стеклоблоки в современном интерьере

Стеклоблоки — материал с богатой историей и в то же время современный тренд, который уверенно возвращается в интерьерный дизайн. Когда-то они украшали дома и храмы, затем использовались в советской архитектуре, а сегодня снова стали популярными благодаря своей способности сочетать эстетику и практичность.

История и наследие

Прототип стеклянных кирпичей появился в конце XIX века. Технологию придумал швейцарец Гюстав Фальконье, и новинка быстро завоевала Европу и Россию. Уже в начале XX века в стране работали фабрики, выпускавшие стеклоблоки, а в советскую эпоху материал активно применяли для общественных и промышленных зданий.

Эстетика и преимущества

Главное достоинство стеклоблоков — умение пропускать свет, создавая мягкое, рассеянное освещение. Современные образцы отличаются огромным разнообразием: от классических квадратов до фигурных ромбов, кругов и даже "леденцов". Цветовая палитра — от прозрачных и матовых до ярких насыщенных оттенков.

"Модели очень интересные: одни напоминают леденцы, другие — соты… А варианты цветов и вовсе не перечислить!" — отмечает архитектор Алина Князева.

Помимо красоты, стеклоблоки практичны:
• обладают теплоизоляцией, сравнимой со стеклопакетами;
• снижают уровень шума;
• прочные и долговечные;
• не требуют сложного ухода.

Цена делает их ещё доступнее: от 300 до 700 рублей за штуку, а на 1 кв. метр уходит около 10 блоков.

Где использовать

Сегодня стеклоблоки органично вписываются в разные интерьеры:
• для зонирования квартиры-студии;
• как перегородки в ванной или кухне;
• для освещения тёмных зон, например ниш без окон.

Особенно эффектно они смотрятся в ванных комнатах, наполняя помещение игрой бликов и позволяя экономить на свете днём.

"Стеклоблоки создают прекрасные световые эффекты — солнечные зайчики, радужные блики и узоры на полу", — говорит Алина Князева.

Советы по применению

Эксперты рекомендуют:

  1. Делать ставку на естественное освещение, а не на подсветку — она только подчеркнёт изъяны.
  2. Выбирать матовые или полупрозрачные блоки, а не полностью прозрачные.
  3. Использовать масштабные решения — целую стену, а не мелкие вставки.
  4. Заранее продумать дверные проёмы, чтобы они гармонировали с рисунком блока.
  5. Не рассчитывать на функциональность — к стеклянной стене нельзя приставить шкаф или повесить картину.

Итог

Стеклоблоки — это не просто стройматериал, а инструмент для создания атмосферы. Они делают пространство светлым, воздушным и живым, добавляют интерьеру динамику и меняются вместе с естественным светом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Техника как источник тараканов: меры защиты и уборки сегодня в 11:13

Холодильник, духовка и микроволновка - где прячутся тараканы

Бытовая техника — идеальное убежище для тараканов. Правильная чистка и прогрев помогают убрать укрытия и сделать квартиру непривлекательной для насекомых.

Читать полностью » Что делать жильцам, если тараканы идут из подвала сегодня в 10:08

Как тараканы из подвала находят путь к вашей кухне

Подвалы многоквартирных домов становятся рассадником тараканов. Узнайте, почему они поднимаются вверх и как жильцам защитить квартиры.

Читать полностью » Как хранить продукты, чтобы защитить их и не привлекать насекомых сегодня в 9:06

Тайны кухни: как неправильное хранение еды привлекает тараканов и моль

Насекомые легко добираются до продуктов в доме. Правильное хранение в контейнерах и порядок на кухне защищают еду от тараканов, моли и жучков.

Читать полностью » Тараканы и мусоропровод: источники заражения в многоквартирном доме сегодня в 8:03

Как жильцам остановить поток тараканов из мусоропровода

Мусоропровод — удобное убежище для тараканов. Он становится источником заражения квартир, если жильцы не соблюдают правила и дом не обслуживается должным образом.

Читать полностью » Как тараканы проникают через вентиляцию и что с этим делать сегодня в 7:00

Почему вентиляция становится главной дорогой для тараканов

Вентиляция — главный маршрут тараканов. Даже чистая квартира не защищена, если воздуховоды остаются открытыми для насекомых.

Читать полностью » Герметизация щелей: как перекрыть маршруты тараканов сегодня в 6:58

Тараканы не пройдут: хитрости герметизации квартиры

Щели и отверстия — главные маршруты тараканов. Герметизация плинтусов, труб и дверей помогает перекрыть им путь в квартиру и остановить миграцию.

Читать полностью » Генеральная уборка: как лишить тараканов корма и воды сегодня в 5:57

Уборка и профилактика: как сделать жильё непригодным для тараканов

Тараканы живут там, где есть еда и вода. Простая «санитарка» с контейнерами, сухой раковиной и чистыми углами делает жильё непригодным для них.

Читать полностью » Метод трёх коробок помогает организовать детскую комнату к 1 сентября сегодня в 4:43

Один день до школы: как превратить хаос в порядок за несколько часов

Каникулы позади, а дома остался хаос? Узнайте, как за один день навести порядок и подготовить квартиру к новому учебному году.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Владельцы Ford F-150 с двигателем V8 подали коллективный иск из-за повышенного расхода масла
Культура и шоу-бизнес

Стивен Кинг представит собственную версию сказки "Гензель и Гретель"
Спорт и фитнес

Джефф Трипп предложил 30-минутную тренировку с гантелями для новичков и опытных спортсменов
Еда

The Guardian: из пустых гороховых стручков можно приготовить полезное ризотто
Питомцы

Кошки могут переохладиться при низкой температуре
Наука и технологии

Ученые определили время формирования Юпитера по хондрам в метеоритах
Садоводство

Яблоки и груши в Амурской области лучше собирать до заморозков
Туризм

Россиянин пожаловался на курортный сбор и жёсткий режим в санатории под Гродно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet