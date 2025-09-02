Забытый советский материал снова в тренде: дизайнеры делают ставку на свет
Стеклоблоки — материал с богатой историей и в то же время современный тренд, который уверенно возвращается в интерьерный дизайн. Когда-то они украшали дома и храмы, затем использовались в советской архитектуре, а сегодня снова стали популярными благодаря своей способности сочетать эстетику и практичность.
История и наследие
Прототип стеклянных кирпичей появился в конце XIX века. Технологию придумал швейцарец Гюстав Фальконье, и новинка быстро завоевала Европу и Россию. Уже в начале XX века в стране работали фабрики, выпускавшие стеклоблоки, а в советскую эпоху материал активно применяли для общественных и промышленных зданий.
Эстетика и преимущества
Главное достоинство стеклоблоков — умение пропускать свет, создавая мягкое, рассеянное освещение. Современные образцы отличаются огромным разнообразием: от классических квадратов до фигурных ромбов, кругов и даже "леденцов". Цветовая палитра — от прозрачных и матовых до ярких насыщенных оттенков.
"Модели очень интересные: одни напоминают леденцы, другие — соты… А варианты цветов и вовсе не перечислить!" — отмечает архитектор Алина Князева.
Помимо красоты, стеклоблоки практичны:
• обладают теплоизоляцией, сравнимой со стеклопакетами;
• снижают уровень шума;
• прочные и долговечные;
• не требуют сложного ухода.
Цена делает их ещё доступнее: от 300 до 700 рублей за штуку, а на 1 кв. метр уходит около 10 блоков.
Где использовать
Сегодня стеклоблоки органично вписываются в разные интерьеры:
• для зонирования квартиры-студии;
• как перегородки в ванной или кухне;
• для освещения тёмных зон, например ниш без окон.
Особенно эффектно они смотрятся в ванных комнатах, наполняя помещение игрой бликов и позволяя экономить на свете днём.
"Стеклоблоки создают прекрасные световые эффекты — солнечные зайчики, радужные блики и узоры на полу", — говорит Алина Князева.
Советы по применению
Эксперты рекомендуют:
- Делать ставку на естественное освещение, а не на подсветку — она только подчеркнёт изъяны.
- Выбирать матовые или полупрозрачные блоки, а не полностью прозрачные.
- Использовать масштабные решения — целую стену, а не мелкие вставки.
- Заранее продумать дверные проёмы, чтобы они гармонировали с рисунком блока.
- Не рассчитывать на функциональность — к стеклянной стене нельзя приставить шкаф или повесить картину.
Итог
Стеклоблоки — это не просто стройматериал, а инструмент для создания атмосферы. Они делают пространство светлым, воздушным и живым, добавляют интерьеру динамику и меняются вместе с естественным светом.
