Забытый советский материал снова в тренде: дизайнеры делают ставку на свет

Стеклоблоки — материал с богатой историей и в то же время современный тренд, который уверенно возвращается в интерьерный дизайн. Когда-то они украшали дома и храмы, затем использовались в советской архитектуре, а сегодня снова стали популярными благодаря своей способности сочетать эстетику и практичность.

История и наследие

Прототип стеклянных кирпичей появился в конце XIX века. Технологию придумал швейцарец Гюстав Фальконье, и новинка быстро завоевала Европу и Россию. Уже в начале XX века в стране работали фабрики, выпускавшие стеклоблоки, а в советскую эпоху материал активно применяли для общественных и промышленных зданий.

Эстетика и преимущества

Главное достоинство стеклоблоков — умение пропускать свет, создавая мягкое, рассеянное освещение. Современные образцы отличаются огромным разнообразием: от классических квадратов до фигурных ромбов, кругов и даже "леденцов". Цветовая палитра — от прозрачных и матовых до ярких насыщенных оттенков.

"Модели очень интересные: одни напоминают леденцы, другие — соты… А варианты цветов и вовсе не перечислить!" — отмечает архитектор Алина Князева.

Помимо красоты, стеклоблоки практичны:

• обладают теплоизоляцией, сравнимой со стеклопакетами;

• снижают уровень шума;

• прочные и долговечные;

• не требуют сложного ухода.

Цена делает их ещё доступнее: от 300 до 700 рублей за штуку, а на 1 кв. метр уходит около 10 блоков.

Где использовать

Сегодня стеклоблоки органично вписываются в разные интерьеры:

• для зонирования квартиры-студии;

• как перегородки в ванной или кухне;

• для освещения тёмных зон, например ниш без окон.

Особенно эффектно они смотрятся в ванных комнатах, наполняя помещение игрой бликов и позволяя экономить на свете днём.

"Стеклоблоки создают прекрасные световые эффекты — солнечные зайчики, радужные блики и узоры на полу", — говорит Алина Князева.

Советы по применению

Эксперты рекомендуют:

Делать ставку на естественное освещение, а не на подсветку — она только подчеркнёт изъяны. Выбирать матовые или полупрозрачные блоки, а не полностью прозрачные. Использовать масштабные решения — целую стену, а не мелкие вставки. Заранее продумать дверные проёмы, чтобы они гармонировали с рисунком блока. Не рассчитывать на функциональность — к стеклянной стене нельзя приставить шкаф или повесить картину.

Итог

Стеклоблоки — это не просто стройматериал, а инструмент для создания атмосферы. Они делают пространство светлым, воздушным и живым, добавляют интерьеру динамику и меняются вместе с естественным светом.