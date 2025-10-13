От хаоса к качеству: в России появится первый стандарт для глэмпингов

С 1 июня 2026 года в России начнёт действовать первый национальный стандарт, регулирующий сферу глэмпингов — формата отдыха, сочетающего комфорт и близость к природе. ГОСТ под названием "Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования" утверждён приказом Росстандарта от 30 сентября и, по словам специалистов, станет важным шагом к упорядочению этого стремительно растущего, но пока малоформализованного сегмента рынка.

Что устанавливает новый ГОСТ

Новый документ впервые закрепляет само определение понятия глэмпинг, а также базовые принципы его размещения, организации и предоставления услуг.

"Он включает определение понятия, фиксируя базовые принципы размещения и работы объектов", — говорится в документе.

Теперь прописаны требования к инфраструктуре, расположению, санитарной безопасности и экологическим условиям. Глэмпинги смогут работать на природных территориях, в лесах, у водоёмов, в горах и сельской местности, при условии, что они не наносят вреда экосистемам.

Росстандарт подчёркивает, что до сих пор в России не существовало ни одного нормативного акта, который бы определял правила размещения и работы глэмпингов. Это мешало развитию отрасли: у бизнеса не было чётких ориентиров, а у туристов — гарантий качества.

Что считают ключевым в документе

В Роскачестве называют утверждение стандарта "важным шагом формализации рынка".

"Ключевыми положениями документа являются чёткие требования к инфраструктуре глэмпингов, уровню сервиса, информированию гостей и обеспечению их безопасности", — отмечают в организации.

ГОСТ также позволит турагрегаторам вводить отдельную категорию для глэмпингов, что сделает сегмент более прозрачным и узнаваемым на онлайн-площадках.

Почему следование ГОСТу остаётся добровольным

Несмотря на масштаб инициативы, документ не является обязательным к исполнению. Его положения носят рекомендательный характер.

"Следование ему остаётся добровольным", — уточняют представители Росстандарта.

Таким образом, владельцы глэмпингов смогут использовать ГОСТ как ориентир качества, но наказания за несоблюдение стандартов не предусмотрено.

Рынок глэмпингов в России: быстрый рост и неравномерное качество

По данным агрегатора "Островок", в 2025 году на бронирование доступны около 330 глэмпингов по всей стране — это примерно 1% от общего числа средств размещения.

Тем не менее, рост рынка впечатляет:

За последний год число объектов увеличилось на 52% ,

В 2024 году прирост составлял 94% ,

В сервисе OneTwoTrip зафиксировано увеличение предложения на 29% ,

В "Яндекс Путешествиях" — рост экспозиции на 60% ,

Количество бронирований выросло на 29% по сравнению с прошлым годом.

Однако бурное развитие привело и к проблемам качества.

"Доля некачественных проектов может варьироваться от 20-30% до 60-70%", — оценивает руководитель компании "Природный кодекс" Марина Ненарокова.

Где скрываются проблемы

Многие новые проекты строятся спешно, без учёта особенностей ландшафта, экологических норм и санитарных требований.

"Речь обычно идёт о глэмпингах, построенных на непригодных земельных участках, с недостаточным расстоянием между юнитами, плохими видами, некачественными или даже опасными строениями", — поясняет Ненарокова.

Такие объекты портят имидж отрасли и вызывают жалобы туристов.

Экономика глэмпингов: растущие цены и высокая маржинальность

Глэмпинги остаются прибыльным направлением благодаря невысокому порогу входа и относительно быстрой окупаемости.