От хаоса к качеству: в России появится первый стандарт для глэмпингов
С 1 июня 2026 года в России начнёт действовать первый национальный стандарт, регулирующий сферу глэмпингов — формата отдыха, сочетающего комфорт и близость к природе. ГОСТ под названием "Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования" утверждён приказом Росстандарта от 30 сентября и, по словам специалистов, станет важным шагом к упорядочению этого стремительно растущего, но пока малоформализованного сегмента рынка.
Что устанавливает новый ГОСТ
Новый документ впервые закрепляет само определение понятия глэмпинг, а также базовые принципы его размещения, организации и предоставления услуг.
"Он включает определение понятия, фиксируя базовые принципы размещения и работы объектов", — говорится в документе.
Теперь прописаны требования к инфраструктуре, расположению, санитарной безопасности и экологическим условиям. Глэмпинги смогут работать на природных территориях, в лесах, у водоёмов, в горах и сельской местности, при условии, что они не наносят вреда экосистемам.
Росстандарт подчёркивает, что до сих пор в России не существовало ни одного нормативного акта, который бы определял правила размещения и работы глэмпингов. Это мешало развитию отрасли: у бизнеса не было чётких ориентиров, а у туристов — гарантий качества.
Что считают ключевым в документе
В Роскачестве называют утверждение стандарта "важным шагом формализации рынка".
"Ключевыми положениями документа являются чёткие требования к инфраструктуре глэмпингов, уровню сервиса, информированию гостей и обеспечению их безопасности", — отмечают в организации.
ГОСТ также позволит турагрегаторам вводить отдельную категорию для глэмпингов, что сделает сегмент более прозрачным и узнаваемым на онлайн-площадках.
Почему следование ГОСТу остаётся добровольным
Несмотря на масштаб инициативы, документ не является обязательным к исполнению. Его положения носят рекомендательный характер.
"Следование ему остаётся добровольным", — уточняют представители Росстандарта.
Таким образом, владельцы глэмпингов смогут использовать ГОСТ как ориентир качества, но наказания за несоблюдение стандартов не предусмотрено.
Рынок глэмпингов в России: быстрый рост и неравномерное качество
По данным агрегатора "Островок", в 2025 году на бронирование доступны около 330 глэмпингов по всей стране — это примерно 1% от общего числа средств размещения.
Тем не менее, рост рынка впечатляет:
За последний год число объектов увеличилось на 52%,
В 2024 году прирост составлял 94%,
В сервисе OneTwoTrip зафиксировано увеличение предложения на 29%,
В "Яндекс Путешествиях" — рост экспозиции на 60%,
Количество бронирований выросло на 29% по сравнению с прошлым годом.
Однако бурное развитие привело и к проблемам качества.
"Доля некачественных проектов может варьироваться от 20-30% до 60-70%", — оценивает руководитель компании "Природный кодекс" Марина Ненарокова.
Где скрываются проблемы
Многие новые проекты строятся спешно, без учёта особенностей ландшафта, экологических норм и санитарных требований.
"Речь обычно идёт о глэмпингах, построенных на непригодных земельных участках, с недостаточным расстоянием между юнитами, плохими видами, некачественными или даже опасными строениями", — поясняет Ненарокова.
Такие объекты портят имидж отрасли и вызывают жалобы туристов.
Экономика глэмпингов: растущие цены и высокая маржинальность
Глэмпинги остаются прибыльным направлением благодаря невысокому порогу входа и относительно быстрой окупаемости.
|Показатель
|Средняя цена/изменение
|Комментарий
|Средняя стоимость ночи в глэмпинге
|10,5 тыс. руб.
|Рост на 8% за год
|Отели "4 звезды"
|9,8 тыс. руб.
|Рост на 5%
|Средняя цена по всем категориям размещения
|5,9 тыс. руб.
|Рост на 10%
Ночь в глэмпинге зачастую обходится дороже, чем в классическом отеле, но покупатели готовы переплачивать за атмосферу уединения, дизайн и «инстаграмный» формат отдыха.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: Размещать глэмпинг без экологической экспертизы.
Последствие: Штрафы, жалобы туристов, риск закрытия.
Альтернатива: Провести оценку воздействия на окружающую среду и получить разрешение на использование земель.
Ошибка: Игнорировать стандарты пожарной и санитарной безопасности.
Последствие: Опасные условия для гостей, репутационные потери.
Альтернатива: Следовать базовым рекомендациям ГОСТа по безопасности.
Ошибка: Экономить на расстоянии между юнитами.
Последствие: Нарушение приватности и конфликт с гостями.
Альтернатива: Увеличить расстояние между домиками минимум до 10–15 метров.
Как стандартизация может изменить рынок
Эксперты считают, что новый ГОСТ станет точкой отсчёта для качественных игроков. Он поможет разделить рынок на тех, кто готов работать профессионально, и тех, кто ориентирован на быструю прибыль.
«Хотя документ может лишь быть ориентиром для предпринимателей относительно потребительских ожиданий от формата», — подчёркивает Марина Ненарокова.
Со временем, уверены специалисты, клиенты начнут выбирать сертифицированные объекты, а агрегаторы — отмечать такие глэмпинги как «проверенные».
