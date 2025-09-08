Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глемпинг в Новой Зеландии
Глемпинг в Новой Зеландии
© ilovenz.me by Steveonmz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:00

Глэмпинг ломает стереотипы: палатка с кондиционером и завтраком в постель

Глэмпинги становятся популярной альтернативой традиционным отелям

Современный туризм переживает трансформацию: люди хотят быть ближе к природе, но не готовы жертвовать комфортом. Так появился глэмпинг — формат, сочетающий в себе атмосферу кемпинга и удобства гостиничного сервиса. Сегодня он активно развивается в США, Европе и постепенно завоёвывает новые страны.

Что такое глэмпинг

Слово "глэмпинг" происходит от сочетания glamorous (роскошный) и camping (кемпинг). Это палаточные лагеря или домики, оборудованные удобными кроватями, электричеством, Wi-Fi и нередко отдельными ванными комнатами. Некоторые комплексы предлагают полноценный ресторанный сервис и даже спа-процедуры.

Почему туристы выбирают глэмпинг

Главные причины популярности:

  • возможность быть на природе без бытовых трудностей;
  • сочетание комфорта отеля и свободы палаточного отдыха;
  • уникальные локации: от берегов океанов до горных плато;
  • разнообразие форматов — от минимализма до люксовых вариантов.

Глэмпинг стал ответом на запрос туристов, которые хотят экзотики и уединения, но не готовы мириться с отсутствием удобств.

Экономическая сторона

Глэмпинг стоит дороже обычного кемпинга и иногда сопоставим с ценой проживания в хорошем отеле. Но туристы готовы платить за атмосферу, уникальное расположение и сочетание природы с удобством. Для владельцев это выгодный бизнес, не требующий строительства капитальных зданий.

Глэмпинг и экотуризм

Этот формат отдыха вписывается в тренд устойчивого туризма. Многие глэмпинг-комплексы используют солнечные батареи, локальные продукты, экологичные материалы. Это позволяет объединить заботу о комфорте и об окружающей среде.

Перспективы развития

В Европе глэмпинг активно развивается во Франции, Италии, Скандинавии. В США популярны палаточные лагеря рядом с национальными парками. В будущем глэмпинг может занять место между отелями и классическим кемпингом, формируя новый сегмент рынка туризма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вратарь сборной России пожаловался на задержку багажа после рейса через Стамбул вчера в 22:11

Из Парижа в Москву с приключениями: вратарь Сафонов испытал все трудности перелётов, знакомые тысячам россиян

Матвей Сафонов рассказал о трудном перелёте через Стамбул: задержка рейса, проблемы с багажом и ночь без чемоданов — история знакомая многим туристам.

Читать полностью » Мишустин утвердил требования к гостевым домам в 18 регионах для участия в эксперименте вчера в 21:16

Часть крымских отелей могут исчезнуть: новые требования не оставляют шансов

Правительство утвердило правила для гостевых домов: до 2026 года владельцы должны пройти самооценку. Ограничение в 15 номеров вызвало критику рынка.

Читать полностью » Туроператоры: безвиз с Китаем вызовет туристический бум среди россиян вчера в 21:11

Китай открылся без виз: туристы и турбизнес застигнуты врасплох

Китай ввёл безвиз для россиян на год: туроператоры ждут рост бронирований, но эксперты предупреждают — специфика страны вернёт туристов к пакетным турам.

Читать полностью » вчера в 19:17

400 км до аэропорта ради обратного билета: туристы возмущены новыми правилами

С 1 сентября «Аэрофлот» разрешил сохранять обратные билеты при опоздании на рейс. Но строгие условия и новые сборы вызвали шквал критики.

Читать полностью » Япония, Майорка и Новая Зеландия вошли в список маршрутов для разных типов личности вчера в 18:27

Одни ищут тишину, другие — драйв: 7 стран, которые идеально совпадают с характером

Каждый путешественник уникален: узнайте 7 направлений для разнообразных характеров и найдите идеальное место для своего отпуска!

Читать полностью » World Weather Online: Аликанте признан самым солнечным городом Европы вчера в 17:30

Испанский курорт с 349 часами солнца в месяц: рекорд, который сложно превзойти

Аликанте — солнечный город на Коста-Бланке с богатой историей и прекрасным климатом. Откройте его пляжи и культурные достопримечательности в октябре!

Читать полностью » Туристы могут посетить три страны за один день благодаря расположению Базеля вчера в 16:24

Три страны за один день: как Базель стирает границы Европы

Базель — уникальный город, где можно за один день увидеть три страны: Германию, Францию и Швейцарию. Откройте для себя секреты этого удивительного места!

Читать полностью » В рейтинг лучших островов 2025 года вошли Аруба, Бали и Доминикана вчера в 15:22

От Кариб до Эгейского моря: какие острова подарят то, о чём вы даже не мечтали

В 2025 году разные острова предложат уникальный отдых: от экстремальных приключений на Доминикане до гастрономических удовольствий на Сардинии. Узнайте о лучших!

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты: маленький размер или высокие бортики лотка мешают взрослым и пожилым кошкам
Авто и мото

Рэпер Леван Горозия рассказал о детских мечтах стать космонавтом и баскетболистом
Садоводство

Листовой компост улучшает структуру почвы и сохраняет плодородие на несколько лет
Авто и мото

Сброс ошибок через аккумулятор, предохранитель и сканер: что важно знать водителю
Красота и здоровье

Диетолог Ирина Писарева: 200 грамм овощей в день – минимальная норма для иммунитета
Красота и здоровье

Врач Анастасия Разбежкина: мешки под глазами могут быть признаком заболеваний
Еда

Для идеальной глазуньи нужно предварительно прогреть сковороду
Спорт и фитнес

Врачи перечислили основные риски при занятиях на беговой дорожке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet