Глэмпинг ломает стереотипы: палатка с кондиционером и завтраком в постель

Современный туризм переживает трансформацию: люди хотят быть ближе к природе, но не готовы жертвовать комфортом. Так появился глэмпинг — формат, сочетающий в себе атмосферу кемпинга и удобства гостиничного сервиса. Сегодня он активно развивается в США, Европе и постепенно завоёвывает новые страны.

Что такое глэмпинг

Слово "глэмпинг" происходит от сочетания glamorous (роскошный) и camping (кемпинг). Это палаточные лагеря или домики, оборудованные удобными кроватями, электричеством, Wi-Fi и нередко отдельными ванными комнатами. Некоторые комплексы предлагают полноценный ресторанный сервис и даже спа-процедуры.

Почему туристы выбирают глэмпинг

Главные причины популярности:

возможность быть на природе без бытовых трудностей;

сочетание комфорта отеля и свободы палаточного отдыха;

уникальные локации: от берегов океанов до горных плато;

разнообразие форматов — от минимализма до люксовых вариантов.

Глэмпинг стал ответом на запрос туристов, которые хотят экзотики и уединения, но не готовы мириться с отсутствием удобств.

Экономическая сторона

Глэмпинг стоит дороже обычного кемпинга и иногда сопоставим с ценой проживания в хорошем отеле. Но туристы готовы платить за атмосферу, уникальное расположение и сочетание природы с удобством. Для владельцев это выгодный бизнес, не требующий строительства капитальных зданий.

Глэмпинг и экотуризм

Этот формат отдыха вписывается в тренд устойчивого туризма. Многие глэмпинг-комплексы используют солнечные батареи, локальные продукты, экологичные материалы. Это позволяет объединить заботу о комфорте и об окружающей среде.

Перспективы развития

В Европе глэмпинг активно развивается во Франции, Италии, Скандинавии. В США популярны палаточные лагеря рядом с национальными парками. В будущем глэмпинг может занять место между отелями и классическим кемпингом, формируя новый сегмент рынка туризма.