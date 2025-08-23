Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 15:48

Глэмпинг – что взять с собой: 10 вещей, которые гарантированно пригодятся

Какие вещи брать в глэмпинг, а какие нет — опыт отдыхающих

Первый выезд на глэмпинг у семьи автора оказался похож на экспедицию в тайгу: два чемодана, несколько пакетов, игрушки, пледы, подушки и огромная аптечка. Казалось, что без всего этого не обойтись. Но, как позже призналась хозяйка поездки, половина вещей так и осталась нетронутой в багажнике.

После нескольких подобных выездов она составила список того, что действительно пригодилось, и того, что можно смело оставлять дома.

Что оказалось незаменимым

  • Лёгкая ветровка и тёплая кофта. Вечером у воды становится прохладно, и пледа недостаточно. Толстовка с капюшоном спасает куда лучше.
  • Шлёпанцы и кроссовки. Первые — для пляжа и костра, вторые — для прогулок и велосипедных поездок по лесу. Сандалии для этого не подходят.
  • Фонарик или налобный свет. Освещение в домиках есть, но если возвращаться с прогулки уже затемно, дополнительный свет необходим.
  • Средство от комаров. По словам путешественницы, это единственное, о чём начинаешь жалеть сразу, если не взял. Лучше иметь запас.
  • Мини-аптечка. Пластыри, жаропонижающее, антигистаминные препараты, перекись и мазь от укусов. Остальное — по индивидуальным потребностям.
  • Любимая чашка и бутылка для воды. Нужды в них нет, но создают уют, а воду в поход удобно носить именно в своей бутылке.
  • Пауэрбанк. Розетки есть только в домике, но не в лесу и не у озера. Особенно полезно, если часто фотографируете или слушаете музыку.
  • Книжка для ребёнка. Несмотря на развлечения на территории, один спокойный вечер с чтением на террасе приносит особое удовольствие.

Что оказалось лишним

  • Одежда "на всякий случай". Автор призналась, что брала несколько пар джинсов, футболок и платьев, но в итоге носили минимальный набор.
  • Настольные игры. Планировались вечера с "Монополией", а в итоге всё свелось к костру, шашлыкам и разговорам. К тому же настолки часто уже есть на базе.
  • Декоративная косметика. В жаркую и влажную погоду ею никто не пользовался. Природа сама подсказывала: естественность лучше любого макияжа.
  • Продукты "на всякий случай". Если включено питание или рядом есть магазин, стоит брать только перекус для дороги.
  • Пледы, игрушки и подушки. Всё необходимое в домиках уже предусмотрено. Детям, как отмечает семья, важнее батут, чем мягкие игрушки.

Мини-чек-лист на семью из трёх человек

  • одежда по погоде + тёплые вещи на вечер;
  • кепка или панама от солнца;
  • шлёпанцы и кроссовки;
  • минимальная аптечка;
  • средство от насекомых;
  • бутылка для воды;
  • пауэрбанк;
  • книги для ребёнка;
  • купальники;
  • полотенца (если не входят в комплект);
  • зарядные устройства;
  • документы и немного наличных.

Главный вывод семьи: отправляясь в глэмпинг летом или в тёплую осень, не стоит "упаковывать тревогу в чемодан". Чем меньше лишних вещей, тем свободнее отдых.

