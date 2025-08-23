Глэмпинг – что взять с собой: 10 вещей, которые гарантированно пригодятся
Первый выезд на глэмпинг у семьи автора оказался похож на экспедицию в тайгу: два чемодана, несколько пакетов, игрушки, пледы, подушки и огромная аптечка. Казалось, что без всего этого не обойтись. Но, как позже призналась хозяйка поездки, половина вещей так и осталась нетронутой в багажнике.
После нескольких подобных выездов она составила список того, что действительно пригодилось, и того, что можно смело оставлять дома.
Что оказалось незаменимым
- Лёгкая ветровка и тёплая кофта. Вечером у воды становится прохладно, и пледа недостаточно. Толстовка с капюшоном спасает куда лучше.
- Шлёпанцы и кроссовки. Первые — для пляжа и костра, вторые — для прогулок и велосипедных поездок по лесу. Сандалии для этого не подходят.
- Фонарик или налобный свет. Освещение в домиках есть, но если возвращаться с прогулки уже затемно, дополнительный свет необходим.
- Средство от комаров. По словам путешественницы, это единственное, о чём начинаешь жалеть сразу, если не взял. Лучше иметь запас.
- Мини-аптечка. Пластыри, жаропонижающее, антигистаминные препараты, перекись и мазь от укусов. Остальное — по индивидуальным потребностям.
- Любимая чашка и бутылка для воды. Нужды в них нет, но создают уют, а воду в поход удобно носить именно в своей бутылке.
- Пауэрбанк. Розетки есть только в домике, но не в лесу и не у озера. Особенно полезно, если часто фотографируете или слушаете музыку.
- Книжка для ребёнка. Несмотря на развлечения на территории, один спокойный вечер с чтением на террасе приносит особое удовольствие.
Что оказалось лишним
- Одежда "на всякий случай". Автор призналась, что брала несколько пар джинсов, футболок и платьев, но в итоге носили минимальный набор.
- Настольные игры. Планировались вечера с "Монополией", а в итоге всё свелось к костру, шашлыкам и разговорам. К тому же настолки часто уже есть на базе.
- Декоративная косметика. В жаркую и влажную погоду ею никто не пользовался. Природа сама подсказывала: естественность лучше любого макияжа.
- Продукты "на всякий случай". Если включено питание или рядом есть магазин, стоит брать только перекус для дороги.
- Пледы, игрушки и подушки. Всё необходимое в домиках уже предусмотрено. Детям, как отмечает семья, важнее батут, чем мягкие игрушки.
Мини-чек-лист на семью из трёх человек
- одежда по погоде + тёплые вещи на вечер;
- кепка или панама от солнца;
- шлёпанцы и кроссовки;
- минимальная аптечка;
- средство от насекомых;
- бутылка для воды;
- пауэрбанк;
- книги для ребёнка;
- купальники;
- полотенца (если не входят в комплект);
- зарядные устройства;
- документы и немного наличных.
Главный вывод семьи: отправляясь в глэмпинг летом или в тёплую осень, не стоит "упаковывать тревогу в чемодан". Чем меньше лишних вещей, тем свободнее отдых.
