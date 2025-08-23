Глэмпинг – что взять с собой: 10 вещей, которые гарантированно пригодятся

Первый выезд на глэмпинг у семьи автора оказался похож на экспедицию в тайгу: два чемодана, несколько пакетов, игрушки, пледы, подушки и огромная аптечка. Казалось, что без всего этого не обойтись. Но, как позже призналась хозяйка поездки, половина вещей так и осталась нетронутой в багажнике.

После нескольких подобных выездов она составила список того, что действительно пригодилось, и того, что можно смело оставлять дома.

Что оказалось незаменимым

Лёгкая ветровка и тёплая кофта. Вечером у воды становится прохладно, и пледа недостаточно. Толстовка с капюшоном спасает куда лучше.

Что оказалось лишним

Одежда "на всякий случай". Автор призналась, что брала несколько пар джинсов, футболок и платьев, но в итоге носили минимальный набор.

Если включено питание или рядом есть магазин, стоит брать только перекус для дороги. Пледы, игрушки и подушки. Всё необходимое в домиках уже предусмотрено. Детям, как отмечает семья, важнее батут, чем мягкие игрушки.

Мини-чек-лист на семью из трёх человек

одежда по погоде + тёплые вещи на вечер;

кепка или панама от солнца;

шлёпанцы и кроссовки;

минимальная аптечка;

средство от насекомых;

бутылка для воды;

пауэрбанк;

книги для ребёнка;

купальники;

полотенца (если не входят в комплект);

зарядные устройства;

документы и немного наличных.

Главный вывод семьи: отправляясь в глэмпинг летом или в тёплую осень, не стоит "упаковывать тревогу в чемодан". Чем меньше лишних вещей, тем свободнее отдых.