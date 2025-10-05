Глэмпинг по-русски: теперь палатка должна быть "по ГОСТу"

С 1 июня 2026 года российский рынок внутреннего туризма ждёт важная перестройка: впервые появится официальный стандарт для модных глэмпингов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на утверждённый Росстандартом ГОСТ "Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинг. Общие требования". Теперь романтические шатры на природе и деревянные домики с видом на реку смогут называться глэмпингами не по желанию владельца, а по закону.

Что именно меняется

ГОСТ впервые даёт чёткое определение, где может располагаться глэмпинг: исключительно на природных территориях — в сельской или горной местности, в лесах или у воды. Обязательное условие — минимальное воздействие на окружающую среду. Помимо локации, стандарт подробно описывает требования к размещению, инфраструктуре, благоустройству территории и перечню услуг, которые обязан предоставить оператор.

Фактически документ разделит рынок на тех, кто действительно предлагает "гламурный кемпинг", и тех, кто лишь использовал модное слово ради прибыли. Необходимость такого разделения назревала давно, особенно на фоне множества псевдоглэмпингов, выросших по стране в последние годы.

Как выглядели "глэмпинги по-русски" до ГОСТа

Самый яркий пример — история с Астрахани. На берегу Волги деревянные домики, которые годами сдавались рыбакам по 500 рублей, внезапно превратились в "глэмпинг". Цена выросла до 1500 рублей, но ни сервис, ни удобства не изменились. "Поменялось только название на более модное", — иронично отмечает автор блога "РЯБИНИН | ФОТОПУТЕШЕСТВИЯ".

Такие же истории происходили по всей стране: от Краснодарского края до Карелии. Где-то глэмпингами называли охотничьи базы, где-то — летние домики без элементарной санитарии. Аналогичные перекосы были и в сфере автокемпингов, когда вчерашние парковки для фур объявлялись зонами отдыха для владельцев автодомов — конечно, по тройной цене.

Что такое глэмпинг на самом деле

Термин glamping (от glamour + camping) появился в США. Его изначальная идея — объединить эстетику приключений с комфортом отеля. Это не просто палатка, а полноценное пространство для проживания: кровать с бельём, ванная, кондиционер, электричество, удобная посуда и продуманная территория.

Постепенно этот формат дошёл до России, и действительно достойные глэмпинги стали появляться в Карелии, на Алтае, в горах Кавказа. Однако на фоне роста популярности возникло множество "подделок", не несущих никакой ответственности перед клиентами.

Почему ГОСТ — это важно

Появление стандарта выводит глэмпинги в официальный правовой статус. У такого жилья появятся нормы, у гостя — права, а у недобросовестных предпринимателей — меньше возможностей спекулировать на модном тренде.

При этом автор материала подчёркивает: разработкой подобных документов должны заниматься не "депутаты-спортсмены", а специалисты отрасли и реальные владельцы успешных проектов. Иначе есть риск, что бюрократия убьёт гибкость, которая и сделала глэмпинги популярными.

Чего ожидать отдыхающим

— Прозрачных цен и чётких стандартов сервиса.

— Возможности официально пожаловаться на некачественные услуги.

— Упорядоченного рынка без "глэмпинга по объявлению".

А главное — уверенности, что когда вы бронируете глэмпинг, это действительно глэмпинг, а не сарай с табличкой "luxury nature".