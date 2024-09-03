Глава Белгородской области сообщил об обстреле украинскими дронами храма в селе Грузском

Губернатор Гладков сообщил об ударах украинских дронов по храму в Белгородской области

Три населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, жертв нет.

FPV-дрон ударил по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района, что вызвало пожар на куполе здания. Прибывшие пожарные быстро справились с огнём. Ещё один дрон атаковал в селе социальный объект, повредив крышу.

В Шебекино беспилотник нанес удар по коммерческому предприятию, а второй дрон повредил частный дом, разрушив крышу и окна, поделился глава региона.

В Ржевке дрон атаковал территорию предприятия, повредив два автомобиля, и один из них полностью выгорел.

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