Глава Белгородской области сообщил об обстреле украинскими дронами храма в селе Грузском

Три населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, жертв нет.
FPV-дрон ударил по храму Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района, что вызвало пожар на куполе здания. Прибывшие пожарные быстро справились с огнём. Ещё один дрон атаковал в селе социальный объект, повредив крышу.
В Шебекино беспилотник нанес удар по коммерческому предприятию, а второй дрон повредил частный дом, разрушив крышу и окна, поделился глава региона.
В Ржевке дрон атаковал территорию предприятия, повредив два автомобиля, и один из них полностью выгорел.
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