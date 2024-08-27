Губернатор Белгородской области подтвердил попытку ВСУ прорвать границу региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорвать границу Белгородской области. Ситуация остается сложной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, подтвердив недавние сообщения СМИ.
"Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области", — написал глава Белгородской области.
Он подчеркнул, что, по данным Минобороны России, на данный момент ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Гладков отметил, что военнослужащие ВС РФ проводят "плановые работы".
Также глава региона призвал жителей доверять только официальным источникам информации.
Позже Гладков опубликовал еще один пост, в котором он написал, что три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке ВСУ: Петровка, Новое и Головчино. Пострадавших нет.
Фото: kremlin.ru
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