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Гладков поручил провести проверку после гибели людей в Ракитном
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В Белгородской области проведут расследование после гибели людей в Ракитном

Гладков поручил провести проверку после гибели людей в Ракитном

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести срочную служебную проверку на соответствие занимаемым должностям глав муниципальных образований из-за произошедшего в Ракитянском районе.

Он подчеркнул, что проверку необходимо провести в течение трех дней.

"У меня такое поручение: провести служебное расследование в течение трех дней и дать заключение на соответствие занимаемых должностей руководителей", — заявил глава российского региона в ходе совещания правительства.

Гладков отметил, что также проверке подлежат замглавы администраций, которые ответственны за вопросы безопасности и гражданскую оборону. Кроме того, губернатор Белгородской области поставил задачу провести повторные тренировки в муниципалитетах до конца недели и представить доклад по трем районам региона.

Фото: kremlin.ru

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