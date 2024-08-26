В Белгородской области проведут расследование после гибели людей в Ракитном

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести срочную служебную проверку на соответствие занимаемым должностям глав муниципальных образований из-за произошедшего в Ракитянском районе.
Он подчеркнул, что проверку необходимо провести в течение трех дней.
"У меня такое поручение: провести служебное расследование в течение трех дней и дать заключение на соответствие занимаемых должностей руководителей", — заявил глава российского региона в ходе совещания правительства.
Гладков отметил, что также проверке подлежат замглавы администраций, которые ответственны за вопросы безопасности и гражданскую оборону. Кроме того, губернатор Белгородской области поставил задачу провести повторные тренировки в муниципалитетах до конца недели и представить доклад по трем районам региона.
Фото: kremlin.ru
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