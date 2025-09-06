Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:47

Вода уходит с гор: загадка стремительного таяния ледников Средней Азии

Ледники Памира тают из-за снижения осадков с 2018 года — климатологи

Представьте: ледники, которые веками питали реки, обеспечивая жизнь миллионам людей, вдруг начинают таять быстрее. Что происходит в высокогорьях Средней Азии? Международная команда климатологов из Таджикистана, Европы и США раскрывает пугающие детали.

Стабильность прошлого и новые риски

Десятилетиями ледники Памира и Каракорума оставались относительно стабильными, в то время как другие горные системы мира реагировали на глобальное потепление гораздо активнее. Но эти ледовые массивы играют ключевую роль для всего региона: они питают крупнейшие реки, такие как Амударья и Сырдарья, от которых зависят судьбы миллионов людей в Средней Азии.

Ещё десять лет назад спутниковые данные предупредили о возможной деградации ледовых массивов. Это стало толчком к организации международного исследования в районе истоков реки Кызылсу, которая впадает в Вахш и даёт начало Амударье. После почти 20-летнего перерыва в 2021 году здесь установили новые станции мониторинга.

Результаты: резкое снижение осадков

Климатологи впервые после распада СССР смогли проследить динамику осадков в районе Памира. Их уровень значительно уменьшился по сравнению с 2018 годом. По данным специалистов Института науки и технологий Австрии (ISTA), это снижение уже негативно влияет на состояние ледников и может угрожать водному балансу рек Средней Азии.

Ахилл Жубертон, один из научных сотрудников ISTA, отмечает: долгосрочные данные по этой теме недостаточны, что не даёт возможности утверждать, перешли ли ледники Памира точку невозврата. Но наблюдения последних лет приводят к неутешительному резюме — именно с 2018 года в ледовых массивах стартовали резкие изменения. Снижение объёмов осадков ухудшило устойчивость ледников, сделав их более уязвимыми.

Детали изменений за 1999-2023 годы

Собранные станции уточнили картину за этот период:

  • глубина снежного покрова в южных областях Таджикистана резко снизилась именно в 2018 году и с тех пор остаётся на минимальном уровне.
  • объём осадков сократился на 28% от нормы.
  • весна здесь наступает на две недели раньше обычного.

