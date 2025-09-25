Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Тысячи трещин в сердце льда: что кабель показал у края Гренландии

Nature: учёные впервые с помощью кабеля зафиксировали отколы льда в Гренландии

На побережье Гренландии ледники веками встречаются с Атлантикой в узких фьордах, оставшихся от древних ледниковых потоков. Высокие ледяные стены поднимаются на сотни метров и кажутся неподвижными, но в действительности они находятся в постоянном движении. На их краях регулярно откалываются глыбы льда: от небольших, размером с автобус, до гигантов, сопоставимых со стадионом. Эти процессы напрямую связаны с повышением уровня мирового океана и глобальными климатическими изменениями. Но до недавнего времени исследователи знали слишком мало о том, как именно происходит откол.

Недавнее исследование с использованием подводного оптоволоконного кабеля впервые позволило ученым наблюдать процессы у фронта ледника в реальном времени. Кабель протянули всего в полукилометре от места откола, и он стал инструментом, регистрирующим тысячи событий за короткий срок. Результаты работы опубликовали в журнале Nature.

Почему фронт ледника так важен

Ледник у своего края нестабилен: здесь сталкиваются твёрдая порода, морская вода и движущаяся ледяная масса. Именно этот участок определяет, будет ли ледник устойчивым или ускорит разрушение. Однако доступ к нему крайне затруднён: судна рискуют застрять в ледяном меланже, а дорогостоящее оборудование может быть потеряно.

"Мы не имеем представления о том, что на самом деле происходит под водой", — сказал гляциолог Доминик Графф.

Его слова подтверждают и коллеги.

"Всегда впечатляет, когда люди получают какие-либо наблюдения вблизи фронта ледника", — отметил физик-океанограф Дэвид Сазерленд.

Ранее учёные использовали спутники и сейсмометры, но они фиксировали лишь малую часть картины. Оптоволоконное зондирование оказалось принципиально новым подходом, позволяющим "слышать" и "видеть" процессы в ледяной толще и воде.

Что нового показали кабели

Команда Граффа протянула 10 километров кабеля по дну фьорда Экалорутсит Кангиллит Сермиат в Южной Гренландии. Сам процесс укладки потребовал ювелирной точности: если судно двигалось слишком медленно, ледяной меланж смыкался, мешая кабелю погружаться.

После ввода в эксплуатацию кабель превратился в сеть датчиков, реагирующих на малейшие вибрации и изменения температуры. Применялись две ключевые технологии:

  • распределённое акустическое зондирование (DAS), фиксирующее вибрации и звуковые сигналы;

  • распределённое измерение температуры (DTS), позволяющее отслеживать тепловые изменения в толще воды и льда.

За три недели приборы зафиксировали более 56 тысяч отколовшихся глыб льда. Это колоссальный массив данных, который позволил проследить процесс образования айсбергов буквально от первых трещин до их ухода в океан.

Сравнение методов наблюдения

Метод Что фиксирует Ограничения Преимущества
Спутниковое зондирование Изменения поверхности льда Нет данных о подводной части Большой охват
Подводные сейсмометры Колебания дна Ограниченное число точек Надёжность при крупных событиях
Оптоволоконное зондирование Вибрации, звуки, температуру Требует прокладки кабеля Высокая детализация

Советы шаг за шагом: как ученые "читали" лед

  1. Кабель реагировал на треск льда и фиксировал акустические волны.

  2. Вибрации передавались как сигнал обратного рассеяния света.

  3. DTS фиксировал резкие перепады температуры при отколе.

  4. Отделившийся айсберг создавал волны и локальные цунами.

  5. Кабель улавливал даже внутренние гравитационные волны, возникавшие при смешении пресной и солёной воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать только спутниковые снимки.

  • Последствие: картина ограничивается лишь поверхностью.

  • Альтернатива: комбинировать спутниковые данные с подводным оптоволокном.

  • Ошибка: опираться исключительно на подводные сейсмометры.

  • Последствие: остаются незамеченными мелкие, но важные процессы.

  • Альтернатива: дополнить наблюдения DAS и DTS.

А что если…

Что будет, если применить методику на других ледниках? Например, на тех, чьи края не упираются в сушу, а плавают на поверхности моря. Тогда данные могут быть ещё более разнообразными, ведь плавучие ледники реагируют на приливы, штормы и изменение солёности воды.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Высокая точность наблюдений Сложность монтажа в ледяных фьордах
Возможность фиксировать тысячи событий Риск повреждения кабеля айсбергами
Одновременное измерение вибраций и температуры Высокая стоимость
Перспективы прогнозирования отколов Требует опыта и координации судов

FAQ

Как выбрать участок для исследования?
Лучше всего подходят фьорды с активным фронтом ледника, где процесс откола наиболее выражен.

Сколько стоит установка кабеля?
Цена зависит от длины и условий прокладки, но речь идёт о миллионах долларов.

Что лучше: спутники или оптоволокно?
Оптимально использовать их в комплексе: спутники дают широкую картину, кабель — детали.

Мифы и правда

  • Миф: айсберги откалываются только летом.
    Правда: процесс происходит круглый год, просто летом он заметнее.

  • Миф: откол айсберга всегда катастрофичен.
    Правда: большинство отколов малы и не несут угрозы.

  • Миф: всё таяние видно на поверхности.
    Правда: значительная часть процессов скрыта под водой.

Три интересных факта

• Внутренние гравитационные волны от айсбергов по мощности могут сравняться с океанскими приливами.
• Небольшие локальные цунами после откола фиксируются даже на глубине сотен метров.
• За три недели наблюдений исследователи зарегистрировали в среднем более 2500 отколов в сутки.

Исторический контекст

Изучение айсбергов началось задолго до появления спутников. В XIX веке моряки вели дневники наблюдений, фиксируя появление льда в Атлантике. После трагедии "Титаника" в 1912 году США и Европа создали Международную ледовую патрульную службу. Но только в XXI веке технологии позволили "заглянуть" под воду и увидеть начало разрушения ледников.

