Египетские пирамиды стоят на гигантском лабиринте: учёные не могут поверить

Под знаменитым плато Гиза, где уже тысячелетия возвышаются великие пирамиды, скрывается нечто куда более загадочное. С помощью современных геосканеров и сенсорных приборов исследователи обнаружили разветвлённую сеть подземных пещер и туннелей, уходящих глубоко под землю. Об этом сообщил британский египтолог Эндрю Коллинз, предположив, что именно эти подземелья могли вдохновить древних египтян на создание легенд о Дуате - загробном мире, через который души умерших проходили в вечность.

Подземелье под пирамидой

Коллинз рассказал в интервью изданию Science, что вход в систему пещер находится в малозаметной гробнице, расположенной к западу от Великой пирамиды Хеопса. По его словам, это место долгое время оставалось неизвестным широкой публике и даже многим археологам.

"Пирамиды, возможно, были построены именно над этими пещерами — как мост между земным и потусторонним мирами", — считает египтолог Эндрю Коллинз.

Эта версия основана не только на современных данных, но и на архивных источниках XIX века. Британский консул Генри Солт, служивший в Египте в начале 1800-х годов, якобы уже посещал эти пещеры и оставил заметки о своих исследованиях. Однако записи Солта долгое время считались утрачеными или недостоверными — пока современные технологии не подтвердили существование подземных пустот в том же районе.

Подземный Дуат: миф или реальность?

В древнеегипетской религии Дуат - это место, где души умерших проходят испытания перед встречей с Осирисом, богом загробного мира. По мнению Коллинза, подземная сеть Гизы могла стать прототипом этого мифического пространства.

Учёные считают, что пещеры имеют природное происхождение - они образовались под воздействием воды, когда на месте нынешней пустыни существовал влажный климат. Со временем люди могли расширить естественные полости, превратив их в ритуальные катакомбы, связанные с культом мёртвых.

"Эти пещеры могли восприниматься древними как врата в подземное царство", — добавил Коллинз.

Технологии XXI века и тайны древности

Современные исследования проводились с помощью сенсорных детекторов, электромагнитных сканеров и георадаров, которые способны фиксировать пустоты и изменения плотности пород на глубине до десятков метров. Полученные данные показали: под плато действительно существует обширная система туннелей, уходящих в разных направлениях — часть из них соединена, а часть, вероятно, обрушена.

Однако пока власти Египта ограничивают доступ к этой зоне. Причина — необходимость оценить стабильность почвы вокруг пирамид и предотвратить риск обрушения. Это делает дальнейшие раскопки затруднительными, хотя интерес к подземным структурам Гизы только растёт.

Зал летописей: миф о древнем хранилище

Коллинз выдвинул ещё одно смелое предположение: в этой системе туннелей может находиться легендарный "Зал летописей" - место, где, согласно преданиям, хранятся знания о происхождении человечества и цивилизации Египта. Упоминания о нём встречаются в трудах античных авторов и в эзотерических текстах, связанных с жреческими культами Гелиополя.

Некоторые историки считают, что этот миф появился гораздо позже — уже во времена греческого владычества, когда Гиза воспринималась как мистический центр древнего знания. Тем не менее археологи не исключают, что в глубинах плато действительно могут находиться неизученные залы и помещения, построенные руками человека.

Возможные функции подземной системы

Археологи рассматривают несколько гипотез:

Ритуальная: пещеры использовались для церемоний, связанных с переходом фараонов в загробный мир. Инженерная: туннели служили дренажной системой, защищавшей пирамиды от подземных вод. Погребальная: в них могли храниться предметы культа или останки высокопоставленных лиц. Торговая: некоторые участки могли выполнять роль тайных складов во времена поздних династий.

Пока ни одна версия не подтверждена полностью — для этого нужны полноценные раскопки и анализ находок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать природное происхождение пещер.

Последствие: неверные выводы о назначении подземелий.

Альтернатива: изучить геологическую структуру плато до начала археологических работ.

Ошибка: воспринимать туннели только как мистический объект.

Последствие: потеря научного подхода и приоритетов охраны памятников.

Альтернатива: объединить археологию и геофизику для получения точных данных.

Ошибка: проводить несанкционированные исследования.

Последствие: риск повреждения культурного слоя.

Альтернатива: продолжать сотрудничество с египетскими властями и ЮНЕСКО.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Возможность раскрыть новые страницы истории Египта Ограниченный доступ к объекту Подтверждение древних описаний Генри Солта Опасность разрушения пещер при вмешательстве Применение новейших технологий исследований Высокая стоимость дальнейших работ

FAQ

Где именно находятся пещеры?

В западной части плато Гиза, неподалёку от Великой пирамиды Хеопса.

Можно ли посетить их туристам?

Нет, доступ в зону подземелий строго запрещён из-за охраны памятника и угрозы обрушений.

Есть ли доказательства существования "Зала летописей"?

Нет, это пока лишь гипотеза, основанная на древних легендах и предположениях исследователей.

Какой следующий шаг учёных?

Создание 3D-карт подземных структур с помощью георадаров нового поколения.

Мифы и правда

Миф: под пирамидами хранятся сокровища фараонов.

Правда: все усыпальницы были разграблены ещё в древности.

Миф: подземный город — изобретение мистиков XIX века.

Правда: первые упоминания о пещерах относятся к записям Генри Солта.

Миф: египетские власти скрывают находки.

Правда: доступ ограничен для сохранения архитектурного комплекса.

3 интересных факта

По данным геофизиков, некоторые туннели уходят на глубину до 30 метров под поверхность. Уровень влажности в пещерах ниже, чем на открытом воздухе — это помогает сохранять древние структуры. Коллинз планирует создать виртуальную реконструкцию подземного Дуата на основе данных сенсорного картирования.

Исторический контекст

Плато Гиза всегда воспринималось как сакральное место, соединяющее мир живых и мир мёртвых. Именно здесь фараоны строили свои усыпальницы, стремясь обеспечить себе путь в вечность. Возможно, глубинные пещеры стали символическим прообразом подземного Дуата, а пирамиды — архитектурным воплощением идеи восхождения души.

Сегодня новые технологии возвращают человечеству возможность "заглянуть" туда, куда не ступала нога археолога со времён древних жрецов. И, возможно, именно эти исследования помогут раскрыть очередную тайну Гизы.