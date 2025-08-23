Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Старая кошка лежит на подстилке
Старая кошка лежит на подстилке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 4:30

Миссия невыполнима? Вот как на самом деле кошке скормить лекарство

Таблетку для кошки можно спрятать в еде или ввести порошок на корень языка

Каждый владелец кошки рано или поздно сталкивается с задачей дать питомцу таблетку. На первый взгляд это кажется простым делом, но на практике пушистые любимцы проявляют удивительную находчивость, лишь бы избежать приёма лекарства. Между тем, от того, насколько успешно вы справитесь с этой процедурой, напрямую зависит здоровье кошки.

Причины могут быть разными: профилактика глистов, лечение заболеваний, снижение полового возбуждения или просто профилактические меры. В любом случае важно знать эффективные методы, которые помогут дать таблетку быстро и без стресса.

1. Смешивание с едой

Один из самых простых способов — спрятать таблетку в корм.

  • Лучше измельчить её до порошка.

  • Смешивать с небольшим количеством любимого лакомства, чтобы кошка съела всё до конца. Важно: не все лекарства можно давать с едой — уточните у ветеринара.

2. Введение порошка напрямую

Если кошка отказывается есть корм с лекарством:

  • раскройте ей пасть, слегка сжав скулы;

  • всыпьте порошок глубже на корень языка;

  • удержите пасть закрытой 2–3 секунды, стимулируя глотание.

3. Растворение таблетки в воде

Растворённое лекарство проще проглотить и усвоить.

  • Наберите раствор в шприц без иглы.

  • Введите жидкость сбоку между зубами и аккуратно выпустите.
    Этот способ снижает риск того, что кошка выплюнет часть препарата.

4. Таблетка целиком

Если препарат нельзя измельчать:

  • положите таблетку как можно глубже на корень языка;

  • закройте пасть и слегка погладьте горло.
    Иногда помогает лёгкое дуновение в нос — это запускает глотательный рефлекс.

5. Использование таблеткодержателя (пиллера)

Это устройство выглядит как шприц с мягким наконечником. Таблетка выталкивается прямо в горло кошки, что значительно упрощает задачу.

Как зафиксировать кошку

  • Если питомец сопротивляется, можно завернуть его в полотенце, оставив только голову.

  • Попросите помощника подержать кошку.
    Главное — спокойствие и аккуратность, чтобы не усилить стресс.

Дача таблетки кошке — задача непростая, но решаемая. Попробуйте разные методы и выберите тот, что подходит именно вашему питомцу. После процедуры обязательно похвалите кошку и дайте ей лакомство — так у неё сформируется положительная ассоциация.

