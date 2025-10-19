Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ветеринар осматривает кошку
Ветеринар осматривает кошку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:18

Кошка вырывается при лечении? Этот трюк используют опытные котовладельцы

75% кошек принимают лекарства через специальный корм без сопротивления

Когда кошка заболевает, заботливый хозяин готов сделать всё, чтобы помочь питомцу. Однако момент, когда нужно дать лекарство, часто превращается в настоящую борьбу. Шипение, царапанье и попытки спрятаться — типичная реакция большинства кошек. Но существует несколько проверенных способов, как дать лекарство мягко, без насилия и паники, сохранив доверие любимца.

Почему кошки не хотят принимать лекарства

Кошки — существа независимые, и всё, что нарушает их привычный распорядок, вызывает недоверие. Запахи медикаментов, вкус таблеток, посторонние манипуляции во рту — всё это для них источник тревоги. К тому же, у кошек очень чувствительные вкусовые рецепторы и острое обоняние: даже лёгкий аромат лекарства может насторожить питомца. Поэтому важно действовать спокойно, уверенно и с минимальным стрессом.

Совет ветеринара

Прежде чем начинать лечение, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом.

"Ветеринар поможет подобрать препарат, дозировку и форму выпуска, учитывая не только вес, но и темперамент кошки", — отметил ветеринар Андрей Ковалёв.

Некоторые лекарства выпускаются сразу в нескольких формах — таблетках, суспензиях, каплях, гелях. Иногда можно выбрать вариант, который проще дать именно вашему питомцу.

Прячем и маскируем

Самый простой способ дать лекарство — замаскировать его в еде. Кошки редко отказываются от любимого лакомства, и этим стоит воспользоваться.

  1. Таблетку можно растолочь и смешать с влажным кормом, паштетом или кусочком тунца.

  2. Сухие таблетки можно спрятать внутрь специальных лакомств для кошек — они продаются в зоомагазинах и имеют вкус курицы или лосося.

  3. Жидкие препараты можно подмешать в корм, но убедитесь, что кошка съела всё - недоеденная часть снизит эффективность дозировки.

Если животное отказывается от пищи с добавкой, попробуйте разные вкусы или используйте готовые пасты-"замаскировщики" с мясным ароматом.

По капельке — способ для жидких лекарств

Если препарат нужно дать в жидкой форме, используйте шприц без иглы или пипетку. Лучше делать это вдвоём: один аккуратно держит кошку, другой вливает микстуру сбоку в рот.

Главное — не вливать резко. Делайте это медленно, небольшими порциями, давая питомцу возможность проглотить жидкость. После процедуры можно дать кошке угощение, чтобы закрепить положительную ассоциацию.

Совет: оберните кошку в полотенце, оставив снаружи только голову. Это поможет избежать царапин и не даст питомцу вырваться.

Лекарства через кожу

Существует ещё один способ — трансдермальные препараты. Они наносятся на кожу, обычно на внутреннюю поверхность уха, где меньше шерсти.

Такая форма особенно удобна для кошек, которые категорически отказываются принимать что-либо через рот. Но наносить средство нужно строго по инструкции.

Используйте одноразовые перчатки, а после нанесения тщательно мойте руки — чтобы избежать попадания лекарства в организм человека. Эффект от такого способа может быть мягче, но требует регулярности и точности.

Без насилия и наказаний

Самое главное правило — никакого насилия. Кошка не понимает, что лекарство ей нужно, и может воспринять принуждение как угрозу. После этого она начнёт бояться хозяина и избегать контакта.

Поэтому общайтесь спокойно, ласково, без резких движений. Можно включить тихую музыку или погладить кошку перед процедурой. Если препарат имеет неприятный запах, выбирайте аналоги с ароматом курицы или рыбы — это снижает настороженность животного.

После успешного приёма похвалите питомца, дайте лакомство или любимую игрушку. Положительное подкрепление поможет кошке со временем легче переносить лечение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: давать лекарство силой, удерживая кошку грубо.
    Последствие: страх, потеря доверия, царапины.
    Альтернатива: использовать мягкие методы фиксации, действовать спокойно, не повышая голос.

  • Ошибка: смешивать лекарство с большим количеством еды.
    Последствие: кошка не доедает всё, доза снижается.
    Альтернатива: подмешивать в маленький кусочек лакомства, который съедается полностью.

  • Ошибка: менять дозировку самостоятельно.
    Последствие: передозировка или неэффективное лечение.
    Альтернатива: всегда уточнять дозу у ветеринара.

А что если кошка отказывается полностью?

Если питомец категорически не принимает таблетки, можно обратиться к врачу — возможно, препарат есть в другой форме. Некоторые лекарства доступны в виде инъекций или паст, которые наносятся на лапу: кошка вылизывает их сама.

В крайних случаях ветеринар может показать технику введения лекарства в клинике, чтобы хозяин мог повторить её дома без вреда животному.

Таблица сравнения способов введения лекарства

Способ Уровень стресса Эффективность Подходит для Особенности
С едой Минимальный Средняя Привередливых кошек Нужно подобрать вкус
Шприцем Средний Высокая Опытных владельцев Делать медленно и аккуратно
Через кожу Низкий Средняя Пугливых питомцев Нужна точность и перчатки

FAQ

Как часто можно давать лекарства кошке?
Только по назначению ветеринара. Самолечение опасно — даже безрецептурные препараты могут быть токсичны для кошек.

Что делать, если кошка выплюнула таблетку?
Не давайте новую дозу сразу. Подождите 10-15 минут и попробуйте снова, но уже в измельчённом виде, смешав с лакомством.

Можно ли использовать человеческие лекарства?
Нет. Многие препараты, безопасные для людей, для кошек смертельно опасны. Даже обычный парацетамол может вызвать отравление.

Мифы и правда

Миф: кошка сама выздоровеет, если хорошо ест и спит.
Правда: многие болезни протекают скрытно — без лечения можно упустить время.

Миф: если дать меньше дозы, вреда не будет.
Правда: недостаточное количество препарата снижает эффективность и вызывает устойчивость к лечению.

Миф: можно растворить любую таблетку в воде.
Правда: не все лекарства совместимы с жидкостью — некоторые теряют свойства или раздражают слизистую.

3 интересных факта о лечении кошек

Кошки чувствуют запах лекарства даже через упаковку — их нос в 14 раз чувствительнее человеческого.

Некоторые ветеринарные аптеки выпускают препараты со вкусом курицы, тунца и сыра, чтобы облегчить приём.

Успокаивающие ароматы, такие как лаванда или кошачья мята, помогают снизить стресс перед процедурой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кинологи: крупные породы собак живут в среднем 8–10 лет и требуют усиленного контроля за суставами сегодня в 5:05
Огромные, но нежные: почему самые грозные собаки оказываются самыми ласковыми

Хотите собаку внушительных размеров, но без лишней суеты и конфликтов? Разбираем 10 великанов с золотым сердцем, бюджет, уход, выбор снаряжения и ошибки новичков.

Читать полностью » Эксперты: маламут выведен для тяги грузов, а хаски — для скоростных упряжек сегодня в 4:03
Волчьи морды, разные миры: чем отличаются собаки, которых путают чаще всего

Хаски и маламут — две северные легенды, похожие как близнецы, но совершенно разные по сути. Как понять, кто перед вами — бегун или тяжеловес?

Читать полностью » MME: искусственные гнёзда помогут сократить численность грызунов в городах сегодня в 2:16
Невидимые защитники: кто спасает урожай и дома, пока мы спим

Установив всего один скворечник, можно помочь совам вернуться в города и естественным образом снизить количество грызунов.

Читать полностью » Биолог Шапира Перес: лошади Пржевальского впервые доставлены в Испанию сегодня в 1:27
Европа возвращает себе прошлое: дикие лошади снова под открытым небом

На испанском плато вновь зазвучали дикие копыта. Как лошади Пржевальского меняют экосистему и дают второе дыхание забытым деревням?

Читать полностью » Институт кинологии ФРГ назвал немецкую овчарку самой обучаемой породой сегодня в 0:26
Немцы вывели идеальных псов: как собаки превратились в национальное достояние

Как Германия подарила миру самых умных, преданных и узнаваемых собак — от овчарки до шпица. Чем они отличаются и как выбрать своего идеального компаньона?

Читать полностью » Питание, гигиена, физическая активность: важные аспекты ухода за животными вчера в 23:49
Питомцы нуждаются в вашем внимании: что вы забываете в уходе за собакой и кошкой

Как правильно вакцинировать питомцев и какие прививки действительно необходимы? Узнайте, как защитить своего пушистого друга от опасных заболеваний с помощью правильной вакцинации.

Читать полностью » Контроль за выгулом собак: жители города требуют более строгих мер вчера в 23:29
Собаки без поводков на бульварах: почему власти не могут остановить нарушение закона

Горожане требуют действий по контролю за выгулом собак в общественных местах. Как власть решает проблему, и что нужно изменить для улучшения ситуации? Разбираемся в статье.

Читать полностью » Когда и какие прививки делать питомцам: советы по вакцинации собак и кошек вчера в 23:15
Как защитить питомца от смертельных заболеваний: всё, что нужно знать о прививках для собак и кошек

Как правильно вакцинировать питомцев и какие прививки действительно необходимы? Узнайте, как защитить своего пушистого друга от опасных заболеваний с помощью правильной вакцинации.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Певица Любовь Успенская рассказала о травме и успешном восстановлении после операции
Спорт и фитнес
Эдуард Каневский: для похудения нужна не прогулка, а спортивная ходьба или кардио
Наука
Поселение виноделов времён Рима найдено в районе Гергер — директор Мехмет Алкан
Красота и здоровье
В Самарском медуниверситете провели успешную лазерную операцию по удалению камней из почек
Авто и мото
Знак Поворот запрещён сохраняет силу даже при зелёной стрелке на светофоре
Спорт и фитнес
Ирина Ротач объяснила, как сочетать кардио и силовые нагрузки для эффективного похудения
Красота и здоровье
Артериальная гипертония требует постоянного контроля давления и наблюдения врача — кардиологи
Дом
Специалисты назвали отделку и мебель, устойчивые к когтям и шерсти питомцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet