Школьная физкультура ломает интерес к занятиям — но есть неожиданный выход

Спорт помогает оставаться здоровым, улучшает настроение и даже влияет на работу мозга. Но исследования показывают: девочки-подростки гораздо реже выбирают физическую активность, чем мальчики. Давайте разберёмся, откуда берётся этот перекос и какие шаги предпринимаются, чтобы изменить ситуацию.

Девочки и спорт: цифры исследований

В 2015 году в Великобритании подсчитали, что каждый день хотя бы час двигаются 15% мальчиков и лишь 9% девочек 13-15 лет. В 2018-м благотворительная организация Women in Sport получила похожие данные — активными оказались только 8% подростков-девушек.

Анализ Всемирной организации здравоохранения в 2019 году охватил 146 стран. В 142 из них девочки занимались меньше, чем мальчики.

Важно отметить, что речь шла не о профессиональных секциях: даже танцы дома, поездка на велосипеде или игра на площадке учитывались. Но даже в таком формате девочки двигались меньше.

"Чтобы повысить уровень и регулярность физической активности у девочек, необходимо создавать для них соответствующие возможности", — писала исследователь ВОЗ Лиэнн Райли.

Почему девочкам труднее

Школьная физкультура

Уроки физкультуры часто строятся вокруг футбола, волейбола и нормативов вроде подтягиваний. Девочкам при этом либо снижают количество повторов, либо вовсе оставляют роль зрителей. В итоге закрепляется стереотип: мальчики сильные, а девочки слабые.

Кроме того, девочек чаще проверяют на гибкость, хотя для развития этого качества отлично подходят танцы или хореография, которые в школьной программе встречаются редко.

Самооценка и комплексы

Исследование ВЦИОМ и бренда DOVE показало: 94% девушек 14-17 лет хотели бы изменить внешность, а две трети слышали критику в свой адрес. В спортивной форме и на фоне одноклассников чувство неловкости усиливается. Нередко именно это отталкивает от физкультуры.

Давление стереотипов

В секциях и кружках спорт по-прежнему разделяют на "мужской" и "женский". Девочкам чаще предлагают танцы или гимнастику, мальчикам — футбол и хоккей. Хотя на практике до 12 лет тренироваться вместе вполне реально, а FIFA даже рекомендует такие смешанные команды.

Советы шаг за шагом

Добавить в школьную программу новые активности — зумбу, аэробику, танцевальные элементы. Формировать смешанные команды по уровню навыков, а не по полу. Работать с самооценкой: обсуждать важность спорта для здоровья, а не внешности. Создавать подростковые секции по "необычным" для девочек видам — футболу, хоккею, скалолазанию. Делать парки и площадки более комфортными: отдельные зоны для игр, освещение, туалеты и раздевалки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : ориентировать физкультуру только на нормативы.

Последствие : потеря интереса и ощущение "я не подхожу".

Альтернатива : добавить вариативность — танцы, йога, фитнес-упражнения.

Ошибка : разделять спорт на "мужской" и "женский".

Последствие : девочки боятся пробовать футбол, хоккей или единоборства.

Альтернатива : развивать женские секции и приглашать подростков в смешанные группы.

Ошибка : игнорировать комфорт в парках и дворах.

Последствие : подростки считают уличный спорт небезопасным.

Альтернатива: устанавливать освещение, качели, зоны для бадминтона и скакалки.

А что если…

А что если девочкам дать возможность выбирать спорт самим? Тогда вместо принудительных подтягиваний кто-то с радостью выберет танцы, кто-то — плавание, а кто-то попробует скалодром. Главное, чтобы выбор был, и чтобы интерес поддерживался.

FAQ

Как выбрать секцию для девочки-подростка?

Сначала спросите, что ей интересно. Обратите внимание на доступность — секция должна быть рядом с домом или школой.

Сколько стоит спортивная секция?

Цены зависят от региона и вида спорта: танцы и фитнес могут стоить 2-4 тысячи рублей в месяц, хоккей или фигурное катание — в разы дороже из-за формы и льда.

Что лучше для девочки: командный спорт или индивидуальные занятия?

Зависит от характера. Командные виды развивают коммуникацию, а индивидуальные — самостоятельность и уверенность в себе.

Мифы и правда

Миф : футбол и хоккей не для девочек.

Правда : девочки успешно тренируются и участвуют в международных турнирах.

Миф : гибкость у девочек от природы лучше.

Правда : результат зависит от регулярных тренировок.

Миф : спорт нужен только для будущих чемпионов.

Правда: даже прогулки или танцы укрепляют здоровье и снижают стресс.

3 интересных факта

Женский хоккей стал олимпийским видом только в 1998 году, мужской — ещё в 1924-м.

В Вене перестроенные парки с зонами для девочек увеличили посещаемость площадок.

В России в школьных дворах чаще всего устанавливают только турники, брусья и баскетбольные кольца.

Исторический контекст

В 90-х власти Вены заметили, что девочки избегают спортплощадок, и начали перестраивать их с учётом потребностей подростков.

В 2019 году ВОЗ подтвердила глобальную тенденцию: девочки реже занимаются спортом, чем мальчики.

С 2021 года в России запущены курсы для учителей по развитию женского футбола.

Девочки-подростки остаются в стороне от спорта из-за стереотипов, давления окружения и неподходящей инфраструктуры. Но шаги по изменению ситуации уже делаются: от новых школьных программ до фестивалей женского футбола. Постепенно спорт становится доступнее для всех.