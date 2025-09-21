Школьная физкультура ломает интерес к занятиям — но есть неожиданный выход
Спорт помогает оставаться здоровым, улучшает настроение и даже влияет на работу мозга. Но исследования показывают: девочки-подростки гораздо реже выбирают физическую активность, чем мальчики. Давайте разберёмся, откуда берётся этот перекос и какие шаги предпринимаются, чтобы изменить ситуацию.
Девочки и спорт: цифры исследований
В 2015 году в Великобритании подсчитали, что каждый день хотя бы час двигаются 15% мальчиков и лишь 9% девочек 13-15 лет. В 2018-м благотворительная организация Women in Sport получила похожие данные — активными оказались только 8% подростков-девушек.
Анализ Всемирной организации здравоохранения в 2019 году охватил 146 стран. В 142 из них девочки занимались меньше, чем мальчики.
Важно отметить, что речь шла не о профессиональных секциях: даже танцы дома, поездка на велосипеде или игра на площадке учитывались. Но даже в таком формате девочки двигались меньше.
"Чтобы повысить уровень и регулярность физической активности у девочек, необходимо создавать для них соответствующие возможности", — писала исследователь ВОЗ Лиэнн Райли.
Почему девочкам труднее
Школьная физкультура
Уроки физкультуры часто строятся вокруг футбола, волейбола и нормативов вроде подтягиваний. Девочкам при этом либо снижают количество повторов, либо вовсе оставляют роль зрителей. В итоге закрепляется стереотип: мальчики сильные, а девочки слабые.
Кроме того, девочек чаще проверяют на гибкость, хотя для развития этого качества отлично подходят танцы или хореография, которые в школьной программе встречаются редко.
Самооценка и комплексы
Исследование ВЦИОМ и бренда DOVE показало: 94% девушек 14-17 лет хотели бы изменить внешность, а две трети слышали критику в свой адрес. В спортивной форме и на фоне одноклассников чувство неловкости усиливается. Нередко именно это отталкивает от физкультуры.
Давление стереотипов
В секциях и кружках спорт по-прежнему разделяют на "мужской" и "женский". Девочкам чаще предлагают танцы или гимнастику, мальчикам — футбол и хоккей. Хотя на практике до 12 лет тренироваться вместе вполне реально, а FIFA даже рекомендует такие смешанные команды.
Советы шаг за шагом
-
Добавить в школьную программу новые активности — зумбу, аэробику, танцевальные элементы.
-
Формировать смешанные команды по уровню навыков, а не по полу.
-
Работать с самооценкой: обсуждать важность спорта для здоровья, а не внешности.
-
Создавать подростковые секции по "необычным" для девочек видам — футболу, хоккею, скалолазанию.
-
Делать парки и площадки более комфортными: отдельные зоны для игр, освещение, туалеты и раздевалки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ориентировать физкультуру только на нормативы.
-
Последствие: потеря интереса и ощущение "я не подхожу".
-
Альтернатива: добавить вариативность — танцы, йога, фитнес-упражнения.
-
Ошибка: разделять спорт на "мужской" и "женский".
-
Последствие: девочки боятся пробовать футбол, хоккей или единоборства.
-
Альтернатива: развивать женские секции и приглашать подростков в смешанные группы.
-
Ошибка: игнорировать комфорт в парках и дворах.
-
Последствие: подростки считают уличный спорт небезопасным.
-
Альтернатива: устанавливать освещение, качели, зоны для бадминтона и скакалки.
А что если…
А что если девочкам дать возможность выбирать спорт самим? Тогда вместо принудительных подтягиваний кто-то с радостью выберет танцы, кто-то — плавание, а кто-то попробует скалодром. Главное, чтобы выбор был, и чтобы интерес поддерживался.
FAQ
Как выбрать секцию для девочки-подростка?
Сначала спросите, что ей интересно. Обратите внимание на доступность — секция должна быть рядом с домом или школой.
Сколько стоит спортивная секция?
Цены зависят от региона и вида спорта: танцы и фитнес могут стоить 2-4 тысячи рублей в месяц, хоккей или фигурное катание — в разы дороже из-за формы и льда.
Что лучше для девочки: командный спорт или индивидуальные занятия?
Зависит от характера. Командные виды развивают коммуникацию, а индивидуальные — самостоятельность и уверенность в себе.
Мифы и правда
-
Миф: футбол и хоккей не для девочек.
-
Правда: девочки успешно тренируются и участвуют в международных турнирах.
-
Миф: гибкость у девочек от природы лучше.
-
Правда: результат зависит от регулярных тренировок.
-
Миф: спорт нужен только для будущих чемпионов.
-
Правда: даже прогулки или танцы укрепляют здоровье и снижают стресс.
3 интересных факта
- Женский хоккей стал олимпийским видом только в 1998 году, мужской — ещё в 1924-м.
- В Вене перестроенные парки с зонами для девочек увеличили посещаемость площадок.
- В России в школьных дворах чаще всего устанавливают только турники, брусья и баскетбольные кольца.
Исторический контекст
-
В 90-х власти Вены заметили, что девочки избегают спортплощадок, и начали перестраивать их с учётом потребностей подростков.
-
В 2019 году ВОЗ подтвердила глобальную тенденцию: девочки реже занимаются спортом, чем мальчики.
-
С 2021 года в России запущены курсы для учителей по развитию женского футбола.
Девочки-подростки остаются в стороне от спорта из-за стереотипов, давления окружения и неподходящей инфраструктуры. Но шаги по изменению ситуации уже делаются: от новых школьных программ до фестивалей женского футбола. Постепенно спорт становится доступнее для всех.
