Узор, который читается как карта: шкура жирафа хранит тайны его рода

Жирафы всегда притягивали внимание — своим ростом, необычным обликом и удивительными привычками. Эти величественные животные не только самые высокие среди наземных существ, но и настоящие рекордсмены по ряду особенностей. Их история уходит вглубь миллионов лет, и многие факты о жирафах способны удивить даже тех, кто считает, что знает о них всё.

От Европы до Африки: древний путь

Сегодня жирафы встречаются исключительно в Африке к югу от Сахары. Но ещё 8 миллионов лет назад их предки жили и в Европе. Постепенное похолодание и изменение ландшафтов вынудили животных мигрировать. Одни группы двинулись в сторону Африки, где успешно адаптировались, другие пошли через Азию — но именно там их эволюционный путь оборвался.

Неожиданные родственники

У жирафов есть близкий "кузен" — окапи. С первого взгляда он напоминает лошадь или даже зебру, но генетика относит его к семейству жирафовых. Последний общий предок этих видов жил около 11,5 миллионов лет назад. Сегодня лишь слегка удлинённая шея напоминает об их родстве.

Жирафы умеют "петь"

Долгое время считалось, что они ограничиваются хрюканьем и фырканьем. Но в 2015 году биологи доказали: жирафы могут гудеть, особенно ночью. Этот "песенный" способ общения, вероятно, помогает им сохранять связь в темноте.

Гигантские малыши

Новорождённый жираф сразу выше среднего человека — его рост около 1,8 метра, а вес достигает 100 кг. Мать рожает стоя, и детёныш падает на землю. Уже через час он встаёт на ноги и делает первые шаги. Но половина малышей не доживает до года из-за хищников.

Семь позвонков и длинная шея

Как и у людей, у жирафов всего семь шейных позвонков. Только размер отличается: один позвонок может достигать 28 см, что длиннее шеи взрослого человека целиком.

Секретный инструмент — язык

Язык жирафа достигает 45 см и окрашен в синевато-фиолетовый цвет. С его помощью животное обрывает листья и даже справляется с колючками акации. Особая слюна защищает желудок от случайно проглоченных шипов.

Уникальный "паспорт"

Пятнистая шкура — не только маскировка, но и неповторимый узор. Каждый жираф имеет свой "рисунок", как человек — отпечатки пальцев. Именно по пятнам исследователи могут распознавать отдельных особей.

Стакан воды — редкость

Жираф пьёт воду раз в несколько дней. Из-за длинной шеи ему приходится широко расставлять ноги или опускаться на колени, что уязвимо перед хищниками. Большую часть влаги животные получают из растений.

Сердце и давление рекордсмена

Чтобы кровь поднималась к голове, жирафу необходимо повышенное давление — около 280/180. Его сердце весит до 11 кг и перекачивает до 60 литров крови в минуту.

Сон на бегу

Жирафы спят в среднем по 4-5 часов в сутки. Их сон состоит из коротких циклов по 30-35 минут, и чаще всего они дремлют стоя. Лечь могут только рядом с сородичами, которые выполняют роль "стражей".

Быстрые ноги и защита

На короткой дистанции жираф способен развить скорость до 52 км/ч. Но куда важнее его удары ногами — именно ими он отражает атаки львов и других хищников.

Аппетит на 34 килограмма

Каждый день жираф съедает до 34 кг листьев, чаще всего акации. Благодаря длинному языку и особой слюне он легко справляется даже с деревьями, усеянными колючками.

Детские "садики"

Молодые жирафы нередко объединяются в группы под присмотром взрослой самки. Такое "сообщество" позволяет детёнышам играть и развивать навыки, а матерям — спокойно питаться.

Угроза вымирания

В 1985 году в дикой природе было около 150 тысяч жирафов. Сегодня их осталось менее 97 тысяч. Они исчезли как минимум в семи странах, а несколько подвидов оказались под критической угрозой. Главные враги — браконьерство, сокращение ареала и засухи.

Сравнение жирафа и окапи