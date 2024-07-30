Пентагон провёл первый тестовый запуск гиперзвукового оружия на базе Космических сил США во Флориде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского чиновника.
"Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде", — сообщил он агентству, не уточнив, был ли запуск успешным.
Чиновник подчеркнул, что проведённое Вашингтоном испытание стало "важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии" и позволило получить важные данные для дальнейшего развития гиперзвукового оружия США.
Ранее СМИ сообщали, что США готовятся провести в Кариибском море испытания гиперзвуковой ракетной системы LRHW Dark Eagle, разработанной концерном Lockheed Martin.
Фото: ВМС США.
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