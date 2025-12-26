Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:52

Давление растет не из-за возраста: от каких продуктов нужно отказаться при гипертонии

Повышенное давление подразумевает отказ от ряда продуктов — кардиолог Конев

При постоянно высоком давлении важно пересмотреть питание, режим сна и уровень физической активности, чтобы снизить нагрузку на сосуды, рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Конев. Подробнее о необходимых действиях он пояснил NewsInfo.

Одним из ключевых факторов при повышенном давлении остается питание, настаивает врач. По его словам, организм не нуждается в избытке соли, а привычка активно подсаливать пищу сформировалась исторически и не имеет физиологического обоснования, особенно для тех, кто страдает высоким давлением.

"Можно исключить соль для начала. Три грамма в сутки. Потому что соли достаточно во всех продуктах, которые мы потребляем. Сейчас избыточное употребление соли", — отметил профессор.

Доктор также обратил внимание на вред животного жира, который способствует повышению уровня холестерина и ухудшению состояния сосудов. Это, по его словам, напрямую создает предпосылки для роста артериального давления. Не менее важными Конев назвал режим труда и отдыха, а также полноценный сон в темное время суток.

"Калораж еды нужно снижать. Люди, которые трудились раньше на земле, употребляли до пяти-семи тысяч килокалорий. Сейчас расход калорий должен быть в два раза меньше", — говорит кардиолог.

Говоря о физической активности, медик подчеркнул, что полностью исключать движение нельзя, но нагрузку следует подбирать индивидуально и после консультации с врачом.

"Физическая активность резко снижена, это тоже влияет на сосуды. Физическая нагрузка нужна обязательно. Надо хоть немножко пешком ходить, несколько этажей для начала. В выходные дни про машину хотя бы немножко забывать. А то ведь до ближайшего магазина триста-четыреста метров некоторые едут на машине", — посетовал эксперт.

По словам Конева, даже простые шаги вроде регулярных прогулок и отказа от поездок на машине на короткие расстояния могут существенно повлиять на состояние сосудов и общее самочувствие человека с высоким давлением.

