Старинное дерево против забывчивости: почему его пьют студенты и пенсионеры

Гинкго билоба уже несколько десятилетий считается одним из самых популярных природных средств для поддержки памяти и внимания. Это древнее дерево, которое пережило эпохи и сохранило свою уникальность, сегодня можно не только выращивать дома, но и использовать его листья для приготовления полезного чая.

Чем ценен гинкго билоба

Гинкго относят к так называемым "живым ископаемым" — оно появилось более 200 миллионов лет назад и до сих пор остается неизменным. Его листья активно изучаются учёными, и многочисленные исследования подтверждают: вещества, содержащиеся в них, улучшают кровоток головного мозга, повышают концентрацию внимания и поддерживают память.

Чай из гинкго помогает не только студентам или людям, которым важно быть сосредоточенными на работе. Он подходит и тем, кто хочет сохранить ясность ума и бодрость даже в зрелом возрасте. Кроме того, напиток способствует расслаблению перед сном и помогает бороться со стрессом.

Польза чая из листьев гинкго

Регулярное употребление этого напитка оказывает многоплановое воздействие на организм:

поддерживает когнитивные функции, улучшая память и внимание;

способствует нормализации кровообращения;

снижает тревожность и помогает справиться со стрессом;

улучшает качество сна;

играет профилактическую роль в отношении нейродегенеративных заболеваний.

Именно поэтому чай из гинкго часто рекомендуют людям, которые много учатся, работают с высокой умственной нагрузкой или просто хотят сохранить активность мозга.

Как правильно приготовить чай

Процесс приготовления максимально прост. Для напитка берут высушенные листья гинкго. Воду доводят до кипения, кладут листья и сразу снимают с огня. Настаивать чай лучше под крышкой около 10 минут. После этого его процеживают и пьют в тёплом виде. Оптимальное время — вечер, перед сном.

Важно не превышать дозировку: чрезмерное употребление может вызвать лёгкий дискомфорт в желудке. В умеренных количествах напиток считается безопасным.

Выращивание гинкго дома

Хотя гинкго — это дерево, его вполне реально вырастить и в домашних условиях. Главное — запастись терпением, ведь растёт оно медленно. Для посадки подойдёт просторный горшок или место на участке с хорошим дренажем.

Пошаговая схема:

выбрать семена или молодую рассаду; подготовить питательную почву с перегноем; аккуратно посадить растение, прикрыв корни землёй; поддерживать влажность без переувлажнения; защищать от сильных ветров и резких перепадов температуры.

Лучше всего гинкго чувствует себя на солнечных местах или в лёгкой полутени.

Уход за растением

Чтобы гинкго развивалось здоровым и крепким, важно соблюдать несколько правил:

избегать застоя воды в горшке или почве;

подкармливать органическими удобрениями;

удалять сухие и повреждённые листья;

обеспечивать доступ свежего воздуха и достаточно света.

Обрезка помогает формировать компактную и красивую крону, а также стимулирует появление новых побегов.

Когда собирать листья

Для приготовления чая подходят даже молодые растения, но считается, что наибольшую ценность листья приобретают у деревьев возрастом от 3 до 5 лет. Сбор проводят в сухую погоду, затем сырьё сушат и хранят в герметичных ёмкостях.

Интересные факты

Гинкго в Японии и Китае символизирует долголетие и выносливость. Известны деревья, возраст которых превышает тысячу лет. Благодаря устойчивости к болезням и неблагоприятным условиям растение стало символом стойкости. Не случайно оно привлекает внимание учёных по всему миру — исследования подтверждают его положительное влияние на работу мозга и общее самочувствие.

