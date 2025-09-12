Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свежий корень имбиря и нарезанные ломтики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:21

Имбирь работает как сосудистый тренажёр: эффект, о котором мало кто знает

Исследования NCBI: имбирь расширяет сосуды и улучшает кровообращение

Имбирь издавна ценится не только как пряность, но и как растение с выраженными лечебными свойствами. Его жгучий вкус и особый аромат обусловлены активными веществами — гингеролом и шогаолом. Именно они влияют на работу сосудов, поддерживают нормальное кровообращение и помогают сердечно-сосудистой системе справляться с нагрузками.

Как имбирь влияет на сосуды и кровоток

Основной механизм действия корня связан с вазодилатацией — расширением кровеносных сосудов. Когда стенки сосудов расслабляются, сопротивление току крови уменьшается, и сердце перекачивает её легче. В результате давление может снижаться, а кровообращение улучшается.

Эксперименты показывают, что активные вещества имбиря стимулируют выработку соединений, отвечающих за расслабление сосудистой стенки. Кроме того, они поддерживают здоровье эндотелия — внутренней оболочки артерий, которая регулирует тонус сосудов и кровоток.

"Согревающий эффект"

Ощущение тепла после употребления имбиря — не только вкусовое. Это физиологическая реакция организма: сосуды расширяются, кровоснабжение кожи усиливается, и к конечностям приливает больше крови. Именно поэтому имбирный чай так ценят в холодное время года.

Научные данные и исследования

Ряд работ подтверждает гипотензивное и кардиозащитное действие имбиря. В обзорах, опубликованных в базе NCBI, подчёркивается, что корень снижает риск образования тромбов, препятствует окислительному стрессу и может защищать сердце от перегрузок. Большая часть экспериментов проводилась на животных и клеточных культурах, но тенденция остаётся положительной.

Дополнительные полезные свойства

Имбирь полезен не только для кровообращения:

  • борется с хроническим воспалением, снижающим эластичность сосудов;
  • нейтрализует свободные радикалы благодаря антиоксидантам;
  • улучшает пищеварение и снимает тошноту, что косвенно поддерживает общее самочувствие.

Ограничения и предостережения

Несмотря на всю пользу, употреблять имбирь нужно с осторожностью.

  1. Людям, принимающим антикоагулянты (варфарин, аспирин), не стоит сочетать их с имбирём из-за риска кровотечений.
  2. При нарушениях свёртываемости крови корень в больших количествах противопоказан.
  3. Имбирь стимулирует выработку желчи, поэтому при камнях в желчном пузыре он может вызвать осложнения.
  4. Перед операцией его советуют исключать минимум за две недели.

Если у человека есть гипертония, сердечно-сосудистые заболевания или он принимает лекарства, консультация врача перед регулярным употреблением обязательна.

Имбирь способен мягко расширять сосуды, улучшать циркуляцию крови и оказывать дополнительную защиту сердцу. Но его воздействие проявляется по-разному, и для некоторых людей корень может быть небезопасен. Поэтому важно учитывать не только его пользу, но и возможные риски.

