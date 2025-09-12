Имбирное печенье: как корица разжигает огонь семейного уюта в холодные вечера
Представьте: ваш дом наполняется теплом и уютом от запаха имбиря и корицы, а дети с восторгом украшают печенье. Это не просто выпечка — это семейное приключение, которое дарит радость каждому шагу. Сегодня поделимся простым рецептом мягкого, ароматного печенья, которое станет хитом на любом празднике.
Ингредиенты
- 250 г пшеничной муки
- 100 г сливочного масла
- 100 г коричневого сахара
- 25 г жидкого мёда
- 1 яйцо
- 2 ч. л. молотого имбиря
- 1 ч. л. какао
- 1 ч. л. молотой корицы
- 0.5 ч. л. молотого кардамона
- 0.5 ч. л. молотой гвоздики
- 0.5 ч. л. молотого душистого перца
- 0.5 ч. л. соды
- Щепотка соли (около 1 г)
- 200 г сахарной пудры
- 1 яичный белок
- 0.5 ч. л. лимонного сока
Пошаговое приготовление
В небольшой миске соедините имбирь, корицу, кардамон, гвоздику, душистый перец, соду и соль. Просейте муку с какао в большую миску, добавьте смесь специй и тщательно перемешайте. Если вы новичок, добавляйте муку постепенно — так легче контролировать консистенцию.
В отдельной миске миксером взбейте мягкое масло и сахар до пышности, чтобы сахар полностью растворился. Введите яйцо и мёд, взбейте ещё раз.
Всыпьте в масляную смесь муку со специями и замесите мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть слегка липким — не добавляйте лишнюю муку, иначе печенье выйдет жёстким. Заверните в пищевую плёнку и положите в холодильник на 1 час.
На пергаменте раскатайте тесто в пласт толщиной 2 мм. Вырежьте формы. Соберите обрезки, раскатайте снова и повторите. Переложите заготовки на противень и выпекайте при 180°C 5-6 минут. Следите внимательно, чтобы не пересушить — проверяйте низ печенья. Полностью охладите печенье при комнатной температуре.
Взболтайте вилкой яичный белок до однородности. По частям всыпьте сахарную пудру, каждый раз тщательно перемешивая. Добавьте сок и перемешайте. Проверьте консистенцию: окуните вилку и проведите по запястью — глазурь не должна растекаться. Если жидковато, добавьте ещё пудры.
Переложите айсинг в кондитерский мешок, отрежьте кончик и нанесите на печенье. Дайте застыть.
