Имбирное печенье: как корица разжигает огонь семейного уюта в холодные вечера

Представьте: ваш дом наполняется теплом и уютом от запаха имбиря и корицы, а дети с восторгом украшают печенье. Это не просто выпечка — это семейное приключение, которое дарит радость каждому шагу. Сегодня поделимся простым рецептом мягкого, ароматного печенья, которое станет хитом на любом празднике.

Ингредиенты

250 г пшеничной муки

100 г сливочного масла

100 г коричневого сахара

25 г жидкого мёда

1 яйцо

2 ч. л. молотого имбиря

1 ч. л. какао

1 ч. л. молотой корицы

0.5 ч. л. молотого кардамона

0.5 ч. л. молотой гвоздики

0.5 ч. л. молотого душистого перца

0.5 ч. л. соды

Щепотка соли (около 1 г)

200 г сахарной пудры

1 яичный белок

0.5 ч. л. лимонного сока

Пошаговое приготовление

В небольшой миске соедините имбирь, корицу, кардамон, гвоздику, душистый перец, соду и соль. Просейте муку с какао в большую миску, добавьте смесь специй и тщательно перемешайте. Если вы новичок, добавляйте муку постепенно — так легче контролировать консистенцию.

В отдельной миске миксером взбейте мягкое масло и сахар до пышности, чтобы сахар полностью растворился. Введите яйцо и мёд, взбейте ещё раз.

Всыпьте в масляную смесь муку со специями и замесите мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть слегка липким — не добавляйте лишнюю муку, иначе печенье выйдет жёстким. Заверните в пищевую плёнку и положите в холодильник на 1 час.

На пергаменте раскатайте тесто в пласт толщиной 2 мм. Вырежьте формы. Соберите обрезки, раскатайте снова и повторите. Переложите заготовки на противень и выпекайте при 180°C 5-6 минут. Следите внимательно, чтобы не пересушить — проверяйте низ печенья. Полностью охладите печенье при комнатной температуре.

Взболтайте вилкой яичный белок до однородности. По частям всыпьте сахарную пудру, каждый раз тщательно перемешивая. Добавьте сок и перемешайте. Проверьте консистенцию: окуните вилку и проведите по запястью — глазурь не должна растекаться. Если жидковато, добавьте ещё пудры.

Переложите айсинг в кондитерский мешок, отрежьте кончик и нанесите на печенье. Дайте застыть.