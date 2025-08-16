Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыжая кошка
Рыжая кошка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:39

Огненный мех и характер с сюрпризом: почему рыжие коты так легко завоёвывают сердца

Эксперт Тейбор предположил, что викинги особенно ценили рыжих котов

Среди всех окрасов именно рыжие коты словно несут в себе частицу солнца. Их пушистый огненный мех привлекает взгляды, а харизма — сердца. Но что стоит за их особым обаянием? Это лишь миф или в окрасе действительно кроется что-то особенное?

Что говорит наука

Исследования подтверждают: характер кошек зависит прежде всего от породы, а не от цвета шерсти. Но опросы владельцев говорят об обратном — и именно рыжие коты чаще всего получают титул "дружелюбных и нежных". Почему?

Генетика рыжего окраса

Рыжий цвет — результат особого гена, который у котов проявляется при получении одной копии, а у кошек — двух. Возможно, именно из-за этого рыжих самцов больше. Кроме того, такие коты в среднем крупнее своих сородичей: тяжелее, выше и шире. Физическое превосходство может придавать им уверенности — а значит, они меньше боятся людей и охотнее идут на контакт.

Легенда о викингах

Британский эксперт Роджер Тейбор выдвигает интересную гипотезу: викинги особенно любили рыжих котов. Их дружелюбие, смелость и умение приспосабливаться к корабельной жизни могли сделать их идеальными спутниками мореплавателей. В Йорке — древнем центре викингов — и сегодня рыжих котов больше, чем в Лондоне.

Характер с огоньком

Рыжики сочетают мягкость и привязанность к хозяевам с независимостью и боевым духом. Они дружелюбны к "своим", но способны постоять за себя перед другими котами. Возможно, именно этот баланс нежности и силы делает их любимцами по всему миру.

Прямой научной связи между окраской и характером пока нет, но генетика, физические особенности и даже исторические факторы могут объяснить, почему рыжие коты так часто покоряют сердца людей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные рассказали о версиях происхождения собак и их отличиях от волков вчера в 20:35

Волки, шакалы или лисицы: от кого на самом деле произошли собаки

Собаки и волки — дальние родственники, но путь каждого вида оказался разным. От теорий происхождения до ключевых различий — разбираем с экспертами.

Читать полностью » Повадки диких кошек проявляются у домашних питомцев вчера в 19:21

Милый пушистик или хищник? Вот что выдаёт в домашних кошках их диких предков

От привычки охотиться до любви к ночным прогулкам — узнайте, какие черты объединяют вашего домашнего кота и грозных диких хищников.

Читать полностью » Десять признаков, по которым собака выбирает своего хозяина вчера в 18:21

Привязанность без условий: как собака решает, что вы — её стая

Собака выбирает вас не за еду и не за прогулки. Вот 10 причин, по которым она снова и снова выбирает быть рядом, даже в самые трудные дни.

Читать полностью » Йоркширский терьер Смоки стала первой в мире официальной собакой-терапевтом вчера в 17:04

Миниатюрный герой Второй мировой: этот йоркширский терьер изменил историю

История йоркширского терьера Смоки — от джунглей Новой Гвинеи до мемориала в Кливленде. Как крошка стала первой в мире собакой-терапевтом.

Читать полностью » Собаки способны определять тепло: новое исследование о восприятии температуры вчера в 16:37

Невероятные способности четвероногих: собачий нос как секрет охоты

Узнайте, как собаки могут определять температуру предметов на расстоянии, используя свои уникальные способности. Какие тайны скрывает их нос?

Читать полностью » Китайская хохлатая собака: особенности породы и содержание вчера в 16:31

Голая, но не холодная: как китайская хохлатая завоевала сердца аллергиков

Узнайте, почему китайская хохлатая — идеальная порода для людей с аллергией и ограниченным пространством. Эти дружелюбные собаки подарят вам любовь и тепло!

Читать полностью » Ветеринары назвали 5 ошибок в уходе за кошками, сокращающих их жизнь вчера в 15:34

Как ваша забота превращается в опасность для питомца

Узнайте, как привычные заботы о кошках могут обернуться вредом для их здоровья. Пять распространённых ошибок, которые стоит избегать!

Читать полностью » Как отучить кошку спать на клавиатуре — советы ветеринаров вчера в 15:29

Ваш ноутбук больше не ваш: кошки объявили его своей собственностью

Почему ваша кошка так любит сидеть на ноутбуке? Откройте для себя причины этого забавного поведения, от стремления к вниманию до магнетизма запаха.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Специалисты рекомендуют: зачем нужно сажать сидераты после лука
Дом

Мини-аквариум на рабочем столе: преимущества и недостатки
Садоводство

Опытные садоводы советуют обрезать лаванду 8 августа по правилу 8-8-8
Еда

Как приготовить яблочное желе в домашних условиях
Спорт и фитнес

Учёные назвали пять упражнений для набора мышц и снижения веса у женщин
Авто и мото

Очередь на Xiaomi YU7 2026 в Китае достигла 59 недель ожидания
Дом

Как выбрать аквариум или террариум для интерьера квартиры
Питомцы

Потеря внимания со стороны хозяина может вызвать агрессию у кошки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru