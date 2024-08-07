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После пересмотра результатов румынская гимнастка Ана Барбоса лишилась бронзы в Париже
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что будет бойкотировать закрытие Игр-2024

После пересмотра результатов румынская гимнастка Ана Барбоса лишилась бронзы в Париже

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил о своем решении бойкотировать закрытие Олимпийских игр в Париже, сообщает The Guardian.

Ситуация накаляется из-за лишения 3 места румынской гимнастки Аны Барбосы.

Тренеры Джорданы Чайлз из США подали апелляцию, в результате чего было принято решение пересмотреть результаты. В итоге Ана Барбоса оказалась на четвертом месте.

Барбоса уже готовилась отпраздновать свою победу, но, увидев изменения на табло, закрыла лицо руками и ушла в слезах.

Румыния ранее всегда славилась своими достижениями в гимнастике. Надя Команечи, пятикратная олимпийская чемпионка из Румынии, выразила сожаление по поводу происходящего на Играх сегодня.

Фото: Freepik

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