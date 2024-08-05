Каково выступать спортсменам самой закрытой страны на Олимпиаде в Париже

Северная Корея известна своей изолированностью в мире. Однако ее спортсмены на Олимпийских играх все же выступают и приносят заслуженные награды (на сегодня выиграно 2 серебряные и 1 бронзовая медали). На Играх-2024 16 олимпийцев из этой страны борются за победу.

Несмотря на отсутствие поддержки со стороны соотечественников на трибунах из-за запрета на выезд за границу, гимнастка Ан Чханок, 21-летняя спортсменка из Северной Кореи, привлекла внимание на Олимпиаде благодаря своему выступлению. Ранее она уже побеждала на Азиатских играх, завоевав две золотые медали.

В выступлениях Ан Чханок и Симоны Байлз был сильный контраст на Играх-2024, как сообщает "Правда.ру" со ссылкой на BBC. В то время как выступление Симоны было оценено и поддержано тысячами зрителей, в их числе были и знаменитости, выступление Ан получило лишь нейтральную оценку, хотя судьи и признали потенциал гимнастки.

Из-за политических мотивов власти Северной Кореи дважды бойкотировали летние Олимпийские игры - в Лос-Анджелесе (1984) и Сеуле (1988). В 2020 году страна также не выступила на Олимпиаде в Токио из-за пандемии COVID-19.

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