У Филиппин появилось второе золото за все время выступлений на Олимпийских играх

На соревнованиях по спортивной гимнастике в Париже Карлос Юло одержал победу в вольных упражнениях, завоевав второе олимпийское золото для Филиппин. Эту информацию передает "Правда.ру" со ссылкой на издание Times of Malta.

Ранее первое золото для страны выиграла тяжелоатлетка Хидилин Диас на Олимпийских играх, которые проходили в 2020 году в Токио.

После своего выступления Юло заявил, что он твердо решил для себя выступить увереннее именно на этих Играх. Ранее он участвовал в Играх в Токио, но тогда остался без награды.

Юло идеально выполнить свою программу, успешно приземлившись и заработав 15.000 очков. Это первая олимпийская медаль у сборной Филиппин по спортивной гимнастике за все время выступлений на Олимпийских играх.

Фото: Freepik