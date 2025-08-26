Возвращение в Старс Холлоу: актёры "Девочек Гилмор" снова вместе

Как сериал, снятый четверть века назад, продолжает влиять на культуру и собирать вокруг себя миллионы поклонников? Осенью этого года зрители получат возможность заглянуть за кулисы культовой истории — Ink On Paper Studios готовит документальный проект "В поисках звездной лощины", приуроченный к 25-летию премьеры "Девочек Гилмор".

Звёзды возвращаются

В фильме примут участие ключевые актёры оригинального сериала — Келли Бишоп, Джаред Падалеки, Чад Майкл Мюррей и другие. Они расскажут, как "Девочки Гилмор" повлияли на американскую культуру и почему история Лорелай и Рори остаётся близкой зрителям разных поколений.

Кроме того, зрителей ждут ранее не публиковавшиеся интервью не только с актёрами, но и с людьми, стоявшими у истоков проекта: режиссёрами, сценаристами, кастинг-директорами и даже создателями фанатских сообществ. Среди приглашённых — Кейко Аджена, Салли Стразерс, Лиз Торрес, Эмили Курода, Роуз Абду, Кэтлин Уилхойт, Мэтт Джонс, музыкант Грант Ли Филлипс, режиссёр Джейми Баббит, сценарист Стэн Циммерман, а также кастинг-директоры Джейми Рудофски и Мара Кейси.

За кулисами проекта

Режиссёрами картины выступят Менхна Балакумар и Кевин Конрад Ханна. Они уже провели десятки встреч с актёрами и членами съёмочной группы.

"Интервью, которые мы уже провели с актёрами, были настоящим удовольствием. Мы отсняли более 100 часов материала и уже собрали истории, комментарии, критические замечания и многое другое. И мы продолжим снимать новые интервью в ближайшие месяцы, чтобы представить максимально полную, исчерпывающую и по-настоящему новую историю о влиянии и наследии сериала", — рассказал Балакумар.

Продюсером проекта стал Джим Демонакос, а исполнительным продюсером — Адам Ф. Голдберг. Демонакос подчёркивает, что фильм не ограничится воспоминаниями:

"Мы подробно рассмотрим историю создания сериала и связи, которые он продолжает поддерживать. Этот документальный фильм предназначен как для поклонников сериала, так и для всех, кто интересуется историей культуры и тем, как она влияет на жизни отдельных людей", — отметил он.

Влияние "Девочек Гилмор"

Сериал, созданный Эми Шерман-Палладино, впервые вышел на экраны в 2000 году и продержался семь сезонов до 2007-го. История матери-одиночки Лорелай и её дочери Рори покорила зрителей искренними диалогами, тонким юмором и тёплой атмосферой.