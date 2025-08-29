Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боробудур, Индонезия
Боробудур, Индонезия
© commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:05

Острова без толпы туристов: Индонезия в бархатный сезон

Индонезия в сентябре: отдых на Гили и Комодо

Индонезия знаменита Бали, но уединение и спокойствие лучше искать на других островах. В сентябре, когда высокий сезон подходит к концу, Гили и Комодо становятся идеальным направлением для тех, кто ценит тишину, чистый океан и живописные пейзажи.

Гили — острова без машин

Архипелаг Гили состоит из трёх маленьких островов: Гили Траванган, Гили Эйр и Гили Мено. Главная особенность — отсутствие транспорта: здесь нет машин и мотоциклов, только велосипеды и повозки.
— В сентябре жара уже не такая изнуряющая, а море остаётся прозрачным.
— Пляжи полупустые, поэтому легко найти уголок уединения.
— Идеальное время для сноркелинга: черепахи, кораллы и разноцветные рыбы встречаются прямо у берега.

Комодо — царство драконов и природы

Национальный парк Комодо знаменит своими обитателями — варанами, которых можно увидеть только здесь. Но не менее впечатляет природа: холмы, лагуны и коралловые рифы.
— Сентябрь — хороший момент для прогулок и треккинга: температура мягче, чем летом.
— В это время меньше туристов, а значит, природа раскрывается во всей своей красоте.
— Для дайверов и сноркелингистов Комодо остаётся одним из лучших мест Азии.

Почему сентябрь удачный

  • конец сезона и спад туристического потока,
  • мягкая погода и тёплый океан,
  • более низкие цены на жильё и экскурсии,
  • ощущение, что остров принадлежит только вам.

Острова для тех, кто ищет баланс

Если Бали в сентябре — это энергия и фестивали, то Гили и Комодо — про тишину и уединение. Это направление для тех, кто хочет соединиться с природой и провести время вдали от суеты, но при этом остаться в зоне комфорта.

