Голливуд затаил дыхание: Джиджи Хадид больше не скрывает чувства к Брэдли Куперу
Американская супермодель Джиджи Хадид впервые открыто заявила о своих чувствах к актёру и режиссёру Брэдли Куперу. Звезда подиума сделала это в социальной сети, опубликовав снимок со съёмок фильма возлюбленного. Публикация сразу стала вирусной, ведь до этого пара избегала прямых признаний, предпочитая хранить отношения в тени.
Первый шаг к публичности
История любви Хадид и Купера долгое время была предметом догадок. Их не раз видели вместе на улицах Нью-Йорка, но оба отмалчивались, а журналисты строили предположения. Всё изменилось, когда Джиджи разместила сторис с подписью:
"Поздравляю, мою любовь", — написала модель Джиджи Хадид.
На фото она позирует в гримёрке перед закрытым показом новой картины Брэдли "В активном поиске". Модель добавила, что премьера состоится 19 декабря, и поблагодарила всю съёмочную команду. Этот нежный жест стал своеобразным подтверждением их романа — пусть и спустя почти два года слухов.
От ужина до красной дорожки
Впервые разговоры о романе пары вспыхнули ещё в 2023 году. Тогда их заметили в ресторане Via Carota - одном из самых атмосферных мест Манхэттена. Свидетели рассказывали, что ужин проходил в интимной обстановке, а после встречи Джиджи и Брэдли уехали на одной машине.
С тех пор их отношения развивались тихо, без громких заявлений. Купер занимался режиссурой и продвижением своих проектов, а Хадид сосредоточилась на модельной карьере и бизнесе в сфере моды и красоты. Однако теперь, похоже, пара решила перестать прятаться.
"Он верит в меня"
Весной Джиджи дала интервью журналу Vogue, где впервые позволила себе немного откровенности.
"Очень важно понимать, чего ты хочешь и заслуживаешь в отношениях", — сказала Джиджи Хадид.
Она подчеркнула, что зрелость партнёров играет ключевую роль: важно, чтобы оба понимали себя и стремились быть лучшей версией друг для друга.
"Он так много для меня значит — он верит в меня. Когда люди, которыми ты восхищаешься, подбадривают тебя, это может сильно укрепить твою веру в себя", — отметила Джиджи Хадид.
Эти слова многие восприняли как признание в адрес Купера — человека, который, по её словам, вдохновляет её не меньше, чем любая творческая коллаборация.
Сравнение: путь двух звёзд
|Параметр
|Джиджи Хадид
|Брэдли Купер
|Возраст
|30 лет
|50 лет
|Профессия
|Модель, дизайнер, предприниматель
|Актёр, режиссёр, сценарист
|Первое появление в медиа
|1997 год (детская модель Guess)
|2001 год ("Секс в большом городе")
|Известные проекты
|Victoria's Secret, Maybelline, Reebok
|"Звезда родилась", "Снайпер", "Мой парень — псих"
|Характер отношений с прессой
|Сдержанный
|Закрытый
Несмотря на разницу в возрасте и статусе, их союз выглядит гармоничным. Он — кинематографист, сосредоточенный на содержании, она — икона стиля, вдохновляющая поколения. Вместе они создают образ пары, где слияние искусства и моды становится естественным.
Советы шаг за шагом: как сохранить баланс в публичных отношениях
-
Отделяйте личное от рабочего. Даже если оба партнёра из шоу-бизнеса, важно иметь время без камер.
-
Поддерживайте друг друга публично, но без показного пафоса. Как это делает Джиджи — коротко, искренне, без драм.
-
Берегите пространство. Избегайте постоянных совместных появлений, чтобы не превращать роман в пиар.
-
Создавайте общее дело. Творческие проекты, как у Купера, могут стать связующим звеном.
-
Не сравнивайте себя с другими парами. Каждый союз уникален, и чужие рецепты счастья не всегда работают.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Частые публичные проявления чувств
|Потеря интимности, давление СМИ
|Умеренность, редкие, но тёплые жесты
|Игнорирование интересов партнёра
|Эмоциональная дистанция
|Разделение внимания между карьерой и личной жизнью
|Попытка скрыть отношения любой ценой
|Рост слухов и домыслов
|Контролируемая открытость, как у Хадид
|Обсуждение проблем в интервью
|Скандальные заголовки
|Делать акцент на позитивных моментах
А что если…
А что если Хадид и Купер решат сделать совместный проект? Многие фанаты обсуждают возможность, что Джиджи появится в одном из фильмов Брэдли. Пока подтверждений нет, но сама идея кажется заманчивой — модель уже снималась в камео и, по мнению режиссёров, чувствует себя уверенно перед камерой.
Кроме того, поклонники уверены: если пара объединит таланты, получится что-то в духе "Звезды родилась", только на современный лад — с модой, искренностью и без излишнего пафоса.
Плюсы и минусы публичного признания
|Плюсы
|Минусы
|Открытость укрепляет доверие между партнёрами
|Потеря приватности
|Поклонники видят искренность, а не пиар
|Риск перегрева внимания СМИ
|Повышение интереса к творчеству обоих
|Возможные домыслы и сплетни
|Поддержка аудитории и коллег
|Давление на отношения
Для звёзд подобного уровня каждая публикация — как шаг по тонкому льду. Но Джиджи, похоже, выбрала стратегию доверия и естественности — и выиграла.
FAQ
Как долго Джиджи и Брэдли вместе?
Первые слухи появились в 2023 году. Пара начала появляться вместе спустя несколько месяцев после знакомства на одном из мероприятий в Нью-Йорке.
Сколько лет Брэдли Куперу и Джиджи Хадид?
Брэдли — 50 лет, Джиджи — 30. Разница в возрасте их не смущает: оба называют отношения "встречей зрелых людей".
Что за фильм "В активном поиске”?
Это новый проект Купера, где он выступает режиссёром и исполнителем главной роли. Премьера назначена на 19 декабря в Нью-Йорке.
Мифы и правда
Миф: Хадид использует отношения для пиара.
Правда: Джиджи старается не строить карьеру на личной жизни — её модельный бренд и дизайнерские коллаборации приносят стабильный доход и независимость.
Миф: Купер не ищет серьёзных отношений.
Правда: после развода актёр долго избегал публичных романов, но с Джиджи, по словам близких, он "впервые чувствует спокойствие".
Миф: у них слишком большая разница в возрасте.
Правда: в Голливуде это не редкость, и Хадид сама говорила, что возраст для неё - не критерий зрелости.
Исторический контекст
Любовные признания в соцсетях давно стали частью шоу-бизнеса. Когда-то такие моменты попадали на обложки журналов, теперь — в сторис. В 2010-х первым подобный шаг сделал Райан Рейнольдс, написав пост о Блейк Лайвли. Позже его примеру последовали Бейонсе и Джей-Зи, а теперь — Хадид и Купер. Мир глянца меняется, но чувства остаются теми же: настоящими и немного волнующими.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru