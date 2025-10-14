Голливуд затаил дыхание: Джиджи Хадид больше не скрывает чувства к Брэдли Куперу

Американская супермодель Джиджи Хадид впервые открыто заявила о своих чувствах к актёру и режиссёру Брэдли Куперу. Звезда подиума сделала это в социальной сети, опубликовав снимок со съёмок фильма возлюбленного. Публикация сразу стала вирусной, ведь до этого пара избегала прямых признаний, предпочитая хранить отношения в тени.

Первый шаг к публичности

История любви Хадид и Купера долгое время была предметом догадок. Их не раз видели вместе на улицах Нью-Йорка, но оба отмалчивались, а журналисты строили предположения. Всё изменилось, когда Джиджи разместила сторис с подписью:

"Поздравляю, мою любовь", — написала модель Джиджи Хадид.

На фото она позирует в гримёрке перед закрытым показом новой картины Брэдли "В активном поиске". Модель добавила, что премьера состоится 19 декабря, и поблагодарила всю съёмочную команду. Этот нежный жест стал своеобразным подтверждением их романа — пусть и спустя почти два года слухов.

От ужина до красной дорожки

Впервые разговоры о романе пары вспыхнули ещё в 2023 году. Тогда их заметили в ресторане Via Carota - одном из самых атмосферных мест Манхэттена. Свидетели рассказывали, что ужин проходил в интимной обстановке, а после встречи Джиджи и Брэдли уехали на одной машине.

С тех пор их отношения развивались тихо, без громких заявлений. Купер занимался режиссурой и продвижением своих проектов, а Хадид сосредоточилась на модельной карьере и бизнесе в сфере моды и красоты. Однако теперь, похоже, пара решила перестать прятаться.

"Он верит в меня"

Весной Джиджи дала интервью журналу Vogue, где впервые позволила себе немного откровенности.

"Очень важно понимать, чего ты хочешь и заслуживаешь в отношениях", — сказала Джиджи Хадид.

Она подчеркнула, что зрелость партнёров играет ключевую роль: важно, чтобы оба понимали себя и стремились быть лучшей версией друг для друга.

"Он так много для меня значит — он верит в меня. Когда люди, которыми ты восхищаешься, подбадривают тебя, это может сильно укрепить твою веру в себя", — отметила Джиджи Хадид.

Эти слова многие восприняли как признание в адрес Купера — человека, который, по её словам, вдохновляет её не меньше, чем любая творческая коллаборация.

Сравнение: путь двух звёзд

Параметр Джиджи Хадид Брэдли Купер Возраст 30 лет 50 лет Профессия Модель, дизайнер, предприниматель Актёр, режиссёр, сценарист Первое появление в медиа 1997 год (детская модель Guess) 2001 год ("Секс в большом городе") Известные проекты Victoria's Secret, Maybelline, Reebok "Звезда родилась", "Снайпер", "Мой парень — псих" Характер отношений с прессой Сдержанный Закрытый

Несмотря на разницу в возрасте и статусе, их союз выглядит гармоничным. Он — кинематографист, сосредоточенный на содержании, она — икона стиля, вдохновляющая поколения. Вместе они создают образ пары, где слияние искусства и моды становится естественным.

Советы шаг за шагом: как сохранить баланс в публичных отношениях

Отделяйте личное от рабочего. Даже если оба партнёра из шоу-бизнеса, важно иметь время без камер. Поддерживайте друг друга публично, но без показного пафоса. Как это делает Джиджи — коротко, искренне, без драм. Берегите пространство. Избегайте постоянных совместных появлений, чтобы не превращать роман в пиар. Создавайте общее дело. Творческие проекты, как у Купера, могут стать связующим звеном. Не сравнивайте себя с другими парами. Каждый союз уникален, и чужие рецепты счастья не всегда работают.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Частые публичные проявления чувств Потеря интимности, давление СМИ Умеренность, редкие, но тёплые жесты Игнорирование интересов партнёра Эмоциональная дистанция Разделение внимания между карьерой и личной жизнью Попытка скрыть отношения любой ценой Рост слухов и домыслов Контролируемая открытость, как у Хадид Обсуждение проблем в интервью Скандальные заголовки Делать акцент на позитивных моментах

А что если…

А что если Хадид и Купер решат сделать совместный проект? Многие фанаты обсуждают возможность, что Джиджи появится в одном из фильмов Брэдли. Пока подтверждений нет, но сама идея кажется заманчивой — модель уже снималась в камео и, по мнению режиссёров, чувствует себя уверенно перед камерой.

Кроме того, поклонники уверены: если пара объединит таланты, получится что-то в духе "Звезды родилась", только на современный лад — с модой, искренностью и без излишнего пафоса.

Плюсы и минусы публичного признания

Плюсы Минусы Открытость укрепляет доверие между партнёрами Потеря приватности Поклонники видят искренность, а не пиар Риск перегрева внимания СМИ Повышение интереса к творчеству обоих Возможные домыслы и сплетни Поддержка аудитории и коллег Давление на отношения

Для звёзд подобного уровня каждая публикация — как шаг по тонкому льду. Но Джиджи, похоже, выбрала стратегию доверия и естественности — и выиграла.

FAQ

Как долго Джиджи и Брэдли вместе?

Первые слухи появились в 2023 году. Пара начала появляться вместе спустя несколько месяцев после знакомства на одном из мероприятий в Нью-Йорке.

Сколько лет Брэдли Куперу и Джиджи Хадид?

Брэдли — 50 лет, Джиджи — 30. Разница в возрасте их не смущает: оба называют отношения "встречей зрелых людей".

Что за фильм "В активном поиске”?

Это новый проект Купера, где он выступает режиссёром и исполнителем главной роли. Премьера назначена на 19 декабря в Нью-Йорке.

Мифы и правда

Миф: Хадид использует отношения для пиара.

Правда: Джиджи старается не строить карьеру на личной жизни — её модельный бренд и дизайнерские коллаборации приносят стабильный доход и независимость.

Миф: Купер не ищет серьёзных отношений.

Правда: после развода актёр долго избегал публичных романов, но с Джиджи, по словам близких, он "впервые чувствует спокойствие".

Миф: у них слишком большая разница в возрасте.

Правда: в Голливуде это не редкость, и Хадид сама говорила, что возраст для неё - не критерий зрелости.

Исторический контекст

Любовные признания в соцсетях давно стали частью шоу-бизнеса. Когда-то такие моменты попадали на обложки журналов, теперь — в сторис. В 2010-х первым подобный шаг сделал Райан Рейнольдс, написав пост о Блейк Лайвли. Позже его примеру последовали Бейонсе и Джей-Зи, а теперь — Хадид и Купер. Мир глянца меняется, но чувства остаются теми же: настоящими и немного волнующими.